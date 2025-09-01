Pronóstico Italia vs España – Eurobasket – 02/09/2025

Continúa el accionar en el en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol el 02/09/2025, en donde la selección española tendrá otro duelo crucial que los acerque la clasificación. Se estará llevando a cabo el encuentro entre Italia vs España, un partido perteneciente al Grupo C. Ambos equipos llegan con el mismo balance, por lo que será un duelo de mucho voltaje desde el minuto 1.

La selección italiana llega a esta jornada del Eurobasket, tras sumar 2 victorias consecutivas al perder en su debut, su último triunfo fue ante Bosnia-Herzegovina 96-79, por lo que tratarán de mantenerse por el camino de la victoria. Por otro lado, España registra el mismo balance de 2 victorias y 1 derrota, también perdieron en su debut, para luego sumar 2 triunfos consecutivos al arrollar a Chipre 91-47, nos espera un encuentro sumamente parejo en donde cada detalle marcará diferencia.

Pronósticos Italia vs España, apuestas Eurobasket

Hándicap Italia+6

No hay que menospreciar el buen momento de la selección italiana, quien viene de registrar 2 victorias consecutivas que los mantiene en pelea por la clasificación. Además, han sido capaces de dominar a los españoles en 3 de sus últimos 5 enfrentamientos, por lo que nos espera un duelo parejo desde el arranque, en donde Simone Fontecchio tendrá un protagonismo importante, abriendo los espacios del rival.

Más de 150.5 puntos

Ambos equipos vienen de anotar más de 90 puntos en sus últimos encuentros, confirmando el alto potencial ofensivo que los caracteriza. A pesar de que tuvieron un arranque bastante lento en cuanto a anotación, han podido mejorar su efectividad, al ser un duelo tan importante, ambas selecciones saldrán agresivas desde el arranque tratando de imponer el ritmo. En 3 de sus últimos 5 enfrentamientos, ambos equipos han superado los 80 puntos.

Victoria de España

A pesar de que no existe un claro favorito, por la paridad que se espera, la selección española viene de reaccionar a nivel colectivo, un aspecto que les puede ayudar ante un rival que carece de profundidad. La dependencia que tienen con Simone Fontecchio, puede colocarlos en una situación apremiante ante los españoles, que se enfocan en un juego mucho más de equipo.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Italia y España de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 25 de junio del 2024 y arrojó un marcador final de 87-84 a favor de Italia.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado Italia domina la serie al ganar 3 partidos.

¿Dónde ver en directo el Italia y España de Eurobasket? TV y Online

La 1, La 2, Teledeporte, RTVE Play y Courtside 1891.

Noticias del Italia – España Eurobasket hoy

Para el pronóstico del Italia vs España 02 septiembre 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Italia Italia tiene las ausencias en este Eurobasket de Nico Mannion, Leonardo Totè, Awudu Abass, Stefano Tonut y Donte DiVincenzo. Noticias de España España disputa el Eurobasket con las ausencias de Juan Núñez, Lorenzo Brown, Hugo González, Usman Garuba, Alberto Abalde y Alberto Díaz.

Consulta otros Pronósticos Baloncesto