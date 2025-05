La conferencia del este entra en una etapa crucial en los cuartos de final, después de que nos regalarán un comienzo bastante sorpresivo, una de las series continuará su accionar en la jornada del 10/05/2025. Se trata de la que protagonizan los New York Knicks vs Boston Celtics, el partido se llevará a cabo en el Madison Square Garden de New York.

Los New York Knicks han hecho lo impensable, fueron capaces de ganar los 2 primeros encuentros en el TD Garden, colocando así en una situación comprometida a los actuales campeones, ahora de locales tratarán de colocarse a un paso de las finales de conferencia. Por otro lado, los Boston Celtics tendrán que sacar su casta de campeones para intentar cambiar la situación, al estar abajo 2-0 en la eliminatoria.

Pronósticos New York Knicks vs Boston Celtics, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap New York Knicks+8

Los Knicks poco a poco han dejado de depender tanto de Jalen Brunson, ya que ha sido el foco principal de la defensa de los Celtics. Aquí es cuando la labor de jugadores como Karl- Towns, Anunoby y Hart se han hecho importantes, estando 2 arriba en la serie y teniendo el factor local de su lado, se espera que mantengan el buen rendimiento o incluso puedan superarlo para mantenerse a raya en el marcador.

Menos de 211.5 puntos

A medida que ha avanzado la serie, se ha vuelto mucho más física y defensiva, a pesar de que han sido superados en los primeros encuentros, los actuales campeones se mantienen como los mejores defensores de los PlayOffs. Estando en desventaja, se espera que intensifiquen su proyección defensiva, sobre todo, en los ataques de Brunson, un aspecto que los ayudó bastante en el segundo encuentro.

Victoria de Boston Celtics

Si hay un equipo capaz de remontar y comenzar una racha ganadora, son los Celtics. Recordemos que se trata de los actuales campeones, quienes a pesar de que no supieron cerrar los 2 primeros encuentros ganando por cerca de 20 puntos, aun presentan las herramientas necesarias para reaccionar, a pesar de su condición de visitante, siguen presentando mucha más profundidad que los Knicks y más ahora que tendrán que salir con una actitud mucha más agresiva por la situación que atraviesan.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Knicks y Celtics de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 07 de mayo del 2025 y arrojó un marcador final de 91-90 a favor de los New York Knicks.

En las últimas 5 oportunidades en donde equipos se han enfrentado, los Boston Celtics dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que los New York Knicks hicieron lo propio en solo 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Knicks y Celtics de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Knicks – Celtics NBA hoy

Para el pronóstico del Knicks vs Celtics 10 mayo 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de New York Knicks Los New York Knicks disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa. Noticias de Boston Celtics Los Boston Celtics tendrán la posible ausencia de Sam Hauser.

