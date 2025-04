Se pone en marcha el tercer partido de la serie entre los Detroit Pistons vs New York Knicks en la jornada del 25/04/2025. El duelo se llevará a cabo esta vez en el Little Caesars Arena de Detroit, recordemos que cambian de sede estando 1 a 1 la serie después de que los locales pudieran robar un triunfo en New York.

Los Detroit Pistons llegan a esta jornada sumamente motivados después de ganar el juego 2 como visitantes, ahora las expectativas son grandes contando con el apoyo de su afición y lo bien que pudieron defender en el último encuentro. Por otro lado, los New York Knicks están obligados a ganar al menos un encuentro en Detroit, sin embargo, tras una presentación llena de altibajos ofensivos, se esperan algunos ajustes.

Pronósticos Detroit Pistons vs New York Knicks, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap New York Knicks+5.5

Si bien es cierto hay una alta dependencia de lo que pueden ejecutar jugadores como Brunson y Towns en esta serie, es una dupla que fácilmente puede hacer mucho daño a cualquier defensa de la liga. De hecho quedó demostrado en el primer encuentro de la serie, en donde ambos pasaron los 20 puntos, con la obligación que tienen los Knicks de al menos robar un triunfo de visitante, se espera que salgan más agresivos desde el arranque.

Más de 212 puntos

Con la débil presentación ofensiva que tuvieron los Knicks en el segundo encuentro de la serie, hace pensar que harán ciertos ajustes para mejorar y ahora mucho más que serán visitantes. Recordemos que los de New York se mantuvieron por mucho tiempo entre los mejores anotadores de la liga en la ronda regular promediando casi 116 puntos por encuentro, incluso, anotaron más de 120 en el debut en estos PlayOffs, mientras que los Pistons tienen altas posibilidades de mejorar su efectividad ahora que jugarán en su cancha.

Victoria de Detroit Pistons

La serie se volverá mucho más pareja a medida que vaya avanzando, pero el impulso y motivación con que llegan los Pistons a este encuentro podría acercarlos a la victoria. Sin dejar de mencionar que ahora serán locales, de la mano de la joven estrella Cade Cunningham podrán hacer mucho daño nuevamente a la defensa poco consistente de los Knicks.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Pistons y Knicks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 21 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 100-94 a favor de los Detroit Pistons.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos dos equipos se han enfrentado, los Detroit Pistons dominan la serie al ganar 4 partidos, mientras que los New York Knicks hicieron lo propio en solo 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Pistons y Knicks de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Pistons – Knicks NBA hoy

Para el pronóstico del Pistons vs Knicks 25 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Detroit Pistons Los Detroit Pistons tendrán la ausencia de Jaden Ivey. Noticias de New York Knicks Los New York Knicks disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa.

