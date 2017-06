España, nuevamente en semifinales del Eurobasket, al arrollar a Letonia (67-47)

Que si no podían confiarse. Que si Letonia había eliminado a la vigente campeona en octavos. Que si con las sorpresas que se están dando en este Eurobasket, las mujeres de Mondelo eran las principales favoritas al título junto a las galas. Ay, siempre las galas…Pues para acabar con todos esos vaniloquios y condicionales, un 27-12 de inicio que marcaría las diferencias. Para asegurar a todas aquellas y aquellos que sí, que España está aquí de nuevo, como siempre, fiel a su cita con las semifinales del Europeo femenino. Ya, por tercera edición continuada.

Para ello, empezaba Lucas Mondelo con Laura Gil y Marta Xargay en el quinteto inicial, por primera vez en el campeonato. Enfrente, el homólogo letón combinaba defensas y colapsaba su propia zona para intentar confundir el ataque español. Y de hecho, lo consiguió en los primeros ataques. Con Steinberga tomando el relevo en ataque de la lesionada Babkina y las pérdidas iniciales, sacaba ventajas el equipo báltico en los primeros minutos con dos triples anotados (5-8 min. 6). Hasta ahí les duró la alegría a las hoy de rojo. El tiempo que tardó Mondelo en parar el partido. “Viven de eso” espetaba el técnico español aludiendo al endémico tiro exterior letón.

A partir de ahí, espectacular 15-0 de parcial tras el regreso a la pista, protagonizado por Alba Torrens con 9 puntos consecutivos y dos triples más de Xargay (20-8 min. 8). Acababa el primer cuarto con ese enorme tanteo de 27-12 con inmaculado acierto en el tiro, con 5/5 en T3 y 10 canastas. No le iba a la zaga la defensa española, concediendo apenas 3 alegrías a Letonia.

Se iniciaba el segundo cuarto con el mismo ritmo, gigantes atrás y todas anotando. Esta vez el turno era para Silvia Domínguez y Laura Nicholls para un 31-12 que amenazaba con comenzar a finiquitar el partido. Una antideportiva letona ante la enésima pérdida de balón daba 20 puntos de ventaja a España (35-15) con una preciosa suspensión de Xargay, que ya ni recordaba las molestias físicas de días anteriores.

Se atrabancaba el ataque español en esos 35 puntos, pero su defensa le permitía mantener las ventajas (35-17 min. 16) Lo tenía que parar Mondelo de nuevo desde el banco, después de una castaña de Torrens abusando del bote, pero no se movía el marcador, a pesar de los malabares de Laia Palau. No anotaba España, pero no dejaba de presionar como seña de identidad de su juego, como ADN propio e intransferible. Era admirable el esfuerzo defensivo español, reflejado en las angustias letonas. Como en el robo de Torrens a Steinberga y posterior frustración en forma de tercera falta de la letona, que la llevaba directamente al banquillo.

Terminaba el segundo cuarto en 38-22 con un parcial también favorable de 11-10 para España y un 26% en tiros de campo y 10 pérdidas para Letonia. Pura vida para las de Mondelo.

El paso por las cabinas, las charlas y el descanso no cambiaba nada al principio del tercero y las ventajas volaban hasta el +20 (42-22 min. 23). A partir de ahí, bajada de brazos y encadenamiento de triples de Letonia para ponerse a 13 y obligar a Mondelo a parar el partido de nuevo. Esta vez, la arenga no surte efecto y a la vuelta al campo nueva canasta desde más allá del arco para rebajar la ventaja a la mitad de hacía tres minutos (44-34 min. 26). Sancho Lyttle, hoy más tímida en ataque, preparándose quizás para envites más exigentes, para la cita de siempre, detenía el parcial con su tiro típico tópico desde la línea de personal. Perdía el cuarto España (12-14), pero frenaba el impulso letón y afrontaba con ventajas de dos dígitos (50-36) el periodo definitivo.

Un 5-0 de parcial entre Palau y Torrens era contestado por uno de iguales características de Steinberga y la veterana Vitola, pero se le hacía tarde a Letonia (55-41 min. 34). A 2:47 del final, la brava jugadora báltica hacía un tiro libre fruto de una técnica al banquillo español para poner -13 a su equipo. Hasta ahí llegaría Letonia. Machacaban Anna Cruz y Xargay desde el perímetro para, ahora sí, finiquitar completamente el choque y llegar al 67-47 final.

Ya en semifinales espera Bélgica, verdugo de otra favorita jaleada por las quinielas y postrada a la lucha por plazas intrascendentes. Y ahí se volverán a repetir aquellos apotegmas, aquellas condiciones de favoritismos y lucha contra las sorpresas. Y ahí estará la selección femenina de baloncesto, compitiendo en la lucha por los metales, como nos tiene acostumbrados y acostumbradas en los últimos tiempos. Como siempre. Fieles a su cita.