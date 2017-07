Europeo U20M: Grecia se corona en su casa; España, sin medalla 10 años después

ESPAÑA 58-72 FRANCIA

La selección española no pudo culminar su gran campeonato y finalmente no pudo conseguir la que hubiese sido la 11ª medalla consecutiva para la U20 Masculina. Tras 5 victorias iniciales, la derrota ante Grecia pesó demasiado para los de Ibón Navarro, que no pudieron vencer a Francia en el partido por el bronce.

Desde el principio del partido, España volvió a verse de nuevo con problemas para ver el aro y con una sola canasta en los primeros 4 minutos, los galos comenzaban a tomar ventaja (2-8). Ramón Vila y Marc Martí se combinaron para despertar a la selección, para recortar distancias al término del primer periodo.

Sin embargo, el ritmo del partido estaba en manos de Francia, que de la mano de su mejor hombre del partido, Amine Noua (15 puntos y 11 rebotes), asestaba un parcial de 10-0 que dejaba el 17-33 en el ecuador del segundo cuarto. Como ante Grecia, contra las cuerdas demasiado pronto; y sin acierto hacia el aro.

En la segunda mitad España subió el nivel ofensivo para intentar meterse en el partido, llegándose a acercar a 8 puntos en dos ocasiones. Después de unos buenos minutos, sobre todo en defensa, tres tiros libres de España ponían el 47-53 en el minuto 29, con prácticamente todo por decidir, pero Hergott clavó un triple en plena remontada que volvía a distanciar a Francia.

En la reanudación, de nuevo España volvió a caer la precipitación y los franceses aprovecharon para asestar un nuevo parcial, esta vez de 10-2, que prácticamente sentenció el partido. El orgullo de Barreiro (máximo anotador del partido con 17 puntos) hizo que España no perdiese la cara en ningún momento, pero no evitó una dolorosa derrota que les dejó fuera del podio a pesar de haber realizado un campeonato muy sólido.

Video of Spain v France - Full Game - 3rd Place - FIBA U20 European Championship 2017

GRECIA 65-56 ISRAEL

La selección helena culminó un impecable campeonato doblegando a la gran revelación, Israel, en un partido tosco, que se decididó por la superioridad física de Grecia en la segunda mitad. Los israelíes, con nada que perder en un estadio completamente volcado con los griegos, salieron apretando muy fuerte en defensa, permitiendo tan solo 9 puntos en el primer cuarto y dejando la ventaja de +7 al final del mismo.

Sin embargo, Grecia logró meterse de lleno en el partido y en el segundo parcial dio la vuelta a la situación, asestando un parcial de 17-7 que les ponía por delante al descando.

En la segunda mitad, los locales, de la mano del MVP, Charalampopulos (10 puntos y 10 rebotes) y los triples de Koniaris (5/10) consiguieron distanciarse por encima de los 10 puntos de diferencia y manejar esa distancia hasta el final del encuentro. El peor partido de Tamir Blatt (10 puntos y 7 asistencias, con 6 pérdidas), no puede empañar el gran campeonato que ha realizado el base israelí, probablemente el jugador más decisivo del torneo.

Video of Greece v Israel - Live - Final - FIBA U20 European Championship 2017

CLASIFICACIÓN FINAL, MEJOR QUINTETO

Grecia Israel Francia ESPAÑA Serbia Lituania Alemania Islandia Turquía Ucrania Montenegro Suecia Italia Eslovenia República Checa Letonia

Tamir Blatt (Israel): 16 puntos, 4,6 rebotes y 10,1 asistencias

Antonios Koniaris (Grecia): 11,4 puntos, 3,7 rebotes y 3,4 asistencias

MVP: Vasileios Charalampopoulos (Grecia): 14,4 puntos, 5,9 rebotes y 4 asistencias

Amine Noua (Francia): 12,9 puntos, 7,9 rebotes y 1,1 asistencias

Tryggvi Hlinason (Islandia): 16,1 puntos, 11,6 rebotes y 3,1 tapones