La importancia de la postemporada (II): jugadores

Tras la primera entrega en la que los entrenadores nos dejaban su visión sobre la importancia de la postemporada, en este artículo os traemos las impresiones en primera persona de los jugadores y las jugadores, de diferentes ligas y competiciones:

Georvys Elias Sayu (Albacete Basket. LEB PLATA)

¿Cómo ha sido su última temporada?

La última temporada no fue la esperada a nivel colectivo. Fue difícil ya que jugamos en una categoría nueva y nos costó hacer un equipo y jugar como tal. Muchos cambios de jugadores. A nivel individual fue una de mis mejores temporadas como jugador profesional.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

Al jugar tantos minutos y desgastarme tanto siempre que termino cojo mínimo un mes de descanso donde aprovecho para descansar mi cuerpo y recuperarme de algunas molestias que tenga debido al esfuerzo realizado. Ya luego a partir de julio comienzo a activarme poco a poco hasta que llegue principios de agosto donde aumento el ritmo de entrenamientos.

¿Participas en campus, torneos y eventos deportivos durante el verano?

Suelo participar en campus de verano para trasmitirles mi experiencia a los más pequeños.

Confío en mi primeramente para cuidarme en verano. Esta también mi novia que me da su ayuda, pero uno mismo tiene que ser consciente y no dejarse llevar y cuidarse.

Laura Herrera (CD Promete. Liga Femenina)

Pues mis postemporadas intento parar lo menos posible. Aunque trato de practicar otros deportes para desconectar un poco del baloncesto, y compaginarlo con sesiones de gimnasio. En cuanto a pista, cada verano entreno con Susma Rodríguez que me conoce a la perfección desde pequeña y me prepara para llegar lo mejor posible a la pretemporada.

Isabel Vara del Rey

Isabel Vara Del Rey (Idaho University. NCAA)

¿Cómo ha sido su última temporada?

Ha sido bastante intensa. Por segundo año consecutivo llegamos hasta la final (Championship) de nuestro torneo de conferencia. Ha sido un año gratificante en el que he podido seguir creciendo como persona y jugadora.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

Ahora en verano voy a correr la mayoría de los días y levanto pesas una vez en la semana. Ahora en la postemporada es tiempo para mejorar y empezar a construir la base de lo que va a ser tu condición física durante la temporada. Así que es importante intentar no estar parada 100%.



¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Confío en mi criterio para alimentarme bien y preparar los plannings para hacer físico en verano. También cuento con la ayuda de mi preparadora física de la universidad que manda un seguimiento y unas pautas para estar en forma.



¿Participas en campus, torneos y eventos deportivos durante el verano?

Este verano he tenido el honor de asistir como jugadora invitada a diversos campus. Siempre que voy intento involucrarme lo máximo posible con los niños. Entrenar con ellos, jugar con ellos. Es una cosa que no me cuesta para nada hacer y me lo paso genial jugando a baloncesto.





Dani Lorenzo roba el balón a Xabi Oroz (Foto Zuzenkipress)

Dani Lorenzo (Araberri. LEB ORO)

¿Cómo ha sido su última temporada?

Ha sido una temporada dura pero muy bonita en una categoría que me encanta y en la cual tengo muchas ganas de seguir creciendo.

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Entreno cada día, cuento con grandes profesionales en Zebra Academy y ellos me ayudan con la preparación, me marcan tiempo y pautas y me llevan la alimentación.

¿Participas en campus, torneos y eventos deportivos durante el verano?

Intento participar en todos los eventos que puedo como jugador o como staff. Aunque este es el verano que menos me estoy involucrando debido a que he tenido que aceptar un trabajo de verano hasta que comienza la temporada, en el baloncesto no se cobra ni un 10% que en el fútbol a este nivel.

Sergio Rodríguez (Actual jugador del Levitec Huesca. LEB ORO)

¿Cómo ha sido su última temporada?

En líneas generales ha sido buena. Mantuvimos al club un año mas en Leb Oro en una de las temporadas mas igualadas de la ultima década y con múltiples contratiempos, aunque cierto es que deberíamos haber quedado más arriba y no sirve de excusa. Personalmente he seguido progresando, mejorando y madurando como jugador y persona que es lo mas importante, sin perderme un solo entreno o partido y encontrándome bien.



Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?



El verano hay que aprovecharlo para hacer otras cosas que no puedes hacer durante el año, así que para hacer deporte en mis vacaciones utilizo otras modalidades: Pádel, Bicicleta, Cross, Natación...casi lo que sea, con entrenamientos sueltos de baloncesto. A partir de Julio si que aumento mucho mas las sesiones de entrenamiento de baloncesto y en Agosto es cuando mas sesiones haces y de gran intensidad sobretodo ya pensando en la pretemporada.



¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?



Tengo la suerte de contar con entrenadores muy buenos que se preocupan de ayudar a los jugadores de la isla a mejorar, pero que además, son grandes amigos y me ayudan a entrenar en verano junto con otros jugadores: Toni Flores, Susma Rodríguez o Santi Lucena... y en caso de que necesite tratamiento Asier Sánchiz me cuida muy bien.



¿Participas en campus, torneos y eventos deportivos durante el verano?



No en muchos torneos, solo 1 o 2 ya que el riesgo de lesión puede ser alto y es lo último que quiero, sobretodo el de La Guancha, me gusta porque siempre juego con amigos, contra buena gente y me lo paso increíblemente bien recordando viejos tiempos. Otros veranos he estado trabajando en campus de tiro con Josep María Margall o este mismo tuve la opción de ir a Gran Canaria para participar en la ACB Academy.







Imobach Pomares (RCNT. EBA)



¿Cómo ha sido su última temporada?

La verdad que muy satisfecho, personalmente ha sido mi mejor año en la categoría EBA, en números, con 10.6 pts y 11.6 de media de valoración. Y por otro lado tanto la dinámica dentro de la pista como el trato fuera de ella ha sido perfecto.



Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

En verano, el día a día, intentar dentro de lo que se pueda, cuidarse. Ya sea con ejercicio dentro/fuera de la cancha y con alguna dieta con el fin de llegar en buena forma para la pretemporada de la siguiente temporada.



¿Participas en campus, torneos de verano y demás?

Siempre intento hacer todo lo que pueda, siempre y cuando sea bueno. Jornadas de tecnificación intensa como "tecnificabastet" o alguna summer league ya sea fuera de canarias o locales. Como la de "Tacoronte", "Radazul" etc...



¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Sin duda alguna en entrenadores y profesionales que conozco personalmente que me asesoran en lo mejor para el verano. Toni flores, Susma Como entrenadores. Asier Sánchiz para el día a día de fisioterapeuta. Y físicamente mucho gimnasio y ayuda de preparatoria con Alejandro Reyes.



Jorge Bilbao

Jorge Bilbao (Actual jugador del Legia de Varsovia. 1ª División Polonia)

Adnan Omeragic Alic (Foto: Carlos González)

Adnan Omeragic (RCNT y Vinculado del Iberostar Tenerife. EBA y ACB)

Fue una grandísima temporada, tanto a nivel colectivo como individual. Fuimos campeones de la liga regular en nuestra conferencia y llegamos a la Elite 8 del NIT. Personalmente fue un muy buen año, siendo capitán del equipo y tomando más responsabilidades tanto dentro como fuera de la cancha. A pesar de lesiones y un par de enfermedades durante la segunda parte de la temporada, pude contribuir a que tuviéramos el mejor año en la historia de la Universidad, siendo un año increíble a todos los niveles.El entrenamiento comenzó ya en Abril después de tomar un par de semanas para descansar el cuerpo y la mente de la carga de la temporada. El verano es el momento en el que uno debe centrarse en entrenar sus puntos fuertes y trabajar en los aspectos del juego en los que tenga que mejorar, es una época importantísima dentro del desarrollo de un jugador. Es el mejor momento también para hacer entrenamientos de mayor carga en el gimnasio de cara a mejorar físicamente y ser más fuerte, rápido y duradero en la próxima temporada. Mi semanas se dividen en entrenamientos individuales 6 días a la semana, trabajo de gimnasio 4 días, y partidillos en los que jugar en situaciones de 5 contra 5 varios días también.Ahora mismo estoy todavía en UT Arlington, por lo que entreno con los entrenadores y asistentes de aquí y con ex-jugadores de la universidad que son ahora profesionales y vienen en verano a completar su trabajo de postemporada. Hago el trabajo físico con mi antiguo strenght coach, por lo que estoy en buenas manos. Siempre que estoy en Bilbao entreno con mi antiguo entrenador del Loiola Indautxu, Txutxo Sanz, que siempre tiene algo nuevo que enseñarme.Participé recientemente en la ACB Academy, la cual fue una buena experiencia para estar bajo las órdenes de algunos de los mejores entrenadores españoles que hay y conocer a otros jugadores españoles que se están formando en España.Mi última temporada ha sido increíble en todos los sentidos. Este año he podido vivir casi como uno más estar con el canarias y he formado parte de una temporada histórica del club, he aportado mi pequeño granito de arena al mejor año de toda su gran historia. En cuanto al equipo vinculado el náutico, también ha sido una gran temporada al conseguir hacer una primera vuelta extraordinaria y estar siempre en las quinielas para los play off aunque finalmente no se pudo conseguir. Satisfechos de haber luchado hasta el último partido y de haber ganado a todos los que han quedado por encima de nosotros.El día a día de jugador vinculado es muy intenso, he tenido días de hacer 3 entrenos, 2 de ellos seguidos, a veces terminar en la hamburguesa y bajar corriendo al náutico para llegar a todo. Intenso pero de provecho me ha servido para aprender y mejorar un montón.Ahora en verano mi día a día no cambia mucho, soy una persona que no sabe vivir sin el deporte, mis veranos sirven para volver más fuerte temporada tras temporada, tengo más días de relax de desconectar, algún viaje porque es necesario despejar la mente también, si no cuando llegue el momento de volver con toda la rutina puedes saturarte muy deprisa y no es bueno, tienes que tener las pilas cargadas. La intensidad intento mantenerla a un nivel medio alto todo el verano para que la vuelta no sea nada difícil, esto no para casi nunca así que no puedes bajar mucho la guardia.Como jugador joven busco mantener un equilibrio entre las dos cosas, es cierto que mi perfil destaca el físico y eso lo mantengo siempre a un nivel alto porque es mi característica, pero nunca dejo de lado los entrenamientos con balón, no dejan de ser los más importantes, por eso el equilibrio entre los dos aspectos tiene que ser constante siempreEn verano confío en mi mismo a la hora de cuidarme, nadie se conoce mejor a si mismo que la propia persona y nadie sabe o nadie debería saber mejor que tu que es lo más importante, saludable y beneficioso para ti, llevo muchos años trabajándome solo el verano y me ha ido bienSuelo participar en muchos 3x3 en verano en el país de origen de mis padres (Bosnia), es una modalidad que me encanta y me sirve mucho a nivel individual para mejorar, ya he tenido experiencias con la selección española y han sido brutales. Me encanta la modalidad 3x3

Eva Serra (Vega Lagunera Adareva. Liga Femenina 2)



¿Cómo ha sido su última temporada?



Mi última temporada ha sido muy positiva. A nivel personal me han respetado bastante las lesiones, excepto una rotura de fibra en el muslo que me tuvo parada 3 semanas pero que se recuperó sin problemas. a nivel deportivo estuvimos a las puertas de participar en el fase de ascenso con lo cual el balance es bastante positivo pero siempre se puede mejorar y es lo que vamos a intentar hacer esta nueva temporada.

A nivel personal intento mejorar como jugadora cada año y creo que nunca es tarde si se le pone ganas y empeño.



Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?



Teniendo en cuenta que trabajo además de jugar, con lo cual durante la liga no dispongo de mucho tiempo libre, en verano trato de descansar y desconectar un poco de baloncesto para cogerlo con mas ganas en la pretemporada. Una vez acaba la liga sigo entrenando un mes y medio aproximadamente el tiro y la técnica individual un par de días por semana. pero básicamente intento practicar otros deportes (bicicleta, running, clases dirigidas de gimnasio, nadar), Va genial para no perder la forma física y cambiar de rutina de ejercicio. Yo no paro nunca de hacer deporte en verano



¿Cómo han cambiado tus postemporada de joven ahora?



Hace años participaba en alguna competición de verano, pero ahora prefiero entrenar practicando otros deportes con los que disfruto mucho y los cuales no puedo hacer durante el año por falta de tiempo.



¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?



Principalmente confío en mis sensaciones. Cuando ya llevas años compitiendo empiezas a conocer tu cuerpo y sabes si necesita más descanso o le puedes dar más caña. También es muy importante la alimentación, intento cuidarme pero sin ser estricta. Nunca es malo algún capricho.

Pedro Rivero organiza el ataque melillense (Nuria Rioja)

Pedro Rivero

¿Cómo eran las postemporadas en su juventud?

Muchos equipos y jugadores no teníamos postemporada, pero si aprovechábamos las ligas de verano de la ACB de Alcoy y Fuenlabrada, para seguir entrenando un mes o mes y medio, pero realmente en este periodo se preparaba más uno para los partidos que se iban a disputar en este periodo. Jugar era bastante entretenido.

¿Cómo son las postemporada actuales?

Hoy en día los jugadores trabajan mucho más y aprovechan este tiempo para mejorar en varios aspectos del juego y del físico, muchos se van fuera, pero cada vez es más usual contactar con preparadores físicos, todo esto muchas veces es gracias al trabajo de los agentes dado que están muy encima de ellos.

Personalmente me dedico más al trabajo físico, ahora solo descanso 10-12 días, y el trabajo va mas para prevenir lesiones y según avanza la postemporada le aumenta la intensidad siempre orientado por un preparador físico, en cuanto a los jugadores que ayudo va más orientado al trabajo individual de realizar tiro, mejorar el pase, leer situación en los bloqueos y esas cosas.

Saúl Blanco (Reciente fichaje del Betis. LEB ORO)

¿Cómo eran tus postemporadas antes de las lesiones?

Pues mis postemporadas no son nada atractivas comparadas con las de otros compañeros o jugadores, que se van a USA o al extranjero a entrenar. Entrenaba y entreno en Asturias, en el pueblo donde paso gran parte del periodo de verano. Aquí entreno basket y preparación física en el gimnasio y la piscina. Algunos veranos pasaba algunas semanas en Málaga, como este verano, en las que he entrenado en Los Guindos. Aprovecho para dar las gracias al Ayto. de Gozón y al Unicaja de Málaga por dejarme utilizar sus instalaciones.

¿Aunque estamos en postemporada sus entrenamientos de recuperación son iguales?

Como ya estoy en la fase final de recuperación casi todo el entrenamiento se basa en baloncesto (técnica individual, tiro, y cuando tengo oportunidad entrenamiento colectivo) y preparación física utilizando la piscina y el gimnasio.

¿Sus sesiones de fisioterapia son iguales o con sus lesiones han ido cambiando?

Lógicamente van cambiando con las necesidades del momento. Si estás recuperando una rodilla las sesiones son muy distintas de si estas recuperando un brazo. Lo importante es el trabajo y ver que ese trabajo da sus frutos después de las sesiones.

¿Por qué crees que esta tan de moda ahora acudir a Summer Leagues y entrenar fuera como en USA?

Si juntas las palabras Summer League y USA y se las mencionas a cualquier jugador de basket va a prestar atención. Y si le propones la opción de poder ir a entrenar allí o a disputar una de esas ligas estará encantado de participar. USA es la cuna del baloncesto, y allí está la mejor liga del mundo, por lo tanto es un gran escaparate para los jugadores, y una buena opción de entrenar con preparadores diferentes, con otra filosofía y forma de ver el baloncesto, a la vez de enfrentarte a grandes jugadores, la gran mayoría desconocidos para ese jugador.

¿Qué Saúl Blanco podremos encontrar cuando se recupere?

Sigo siendo la misma persona, y esta lesión me ha hecho ver la vida de forma diferente. Cuando estás tanto tiempo recuperándote tienes mucho tiempo para trabajar y para pensar, para mejorar, para analizar diferentes puntos de vista e intentar entenderlos todos.

Seguramente sea el mismo jugador, con las mismas ganas de jugar que siempre, las mismas ganas de trabajar y ayudar al equipo en lo que me necesite. Pero tengo que reconocer que estoy deseando que se acabe el verano para poder entrar en la dinámica de equipo.

Alejandro González

¿Cómo ha sido su última temporada?

Mi ultima temporada, mi primera en Estados Unidos, ha sido más dura y difícil de lo que me esperaba. Colectivamente hemos tenido un equipo muy joven con muchos jugadores de primer y segundo año. Además, el equipo ha cambiado de conferencia, pasando de estar en la RMAC Conference a la Lone Star, una de las más competitivas del país en división 2. Con todo ello nuestro récord ha sido bastante malo. Pero tenemos confianza para los próximos años. Tenemos un buen grupo que vamos a jugar juntos muchos años con lo que en cuanto tengamos confianza los unos en los otros y nos adaptemos al nivel físico de la liga todo irá sobre ruedas.

Individualmente estoy más contento. Conté con pocos minutos al principio pero el entrenador siguió dándome confianza en los entrenamientos y gracias a mi esfuerzo conseguí meterme en la rotación como sexto hombre

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

La temporada en USA acaba muy pronto. Nosotros acabamos a finales de Febrero, por lo que a partir de ahí ya comenzó nuestro verano a nivel deportivo (seguimos yendo a clase hasta Mayo). Yo decidí seguir entrenando duro ya que acabé a un buen nivel físico y no quería perderlo. Aumenté las sesiones de gimnasio y me centré en el aspecto individual haciendo mucho tiro y bote con los entrenadores asistentes. Así hasta finales de Junio.

Ahora en Julio he bajado el ritmo y me he ido de vacaciones un par de semanas para descansar totalmente. En cuanto vuelva de las vacaciones me pondré manos a la obra y empezaré a prepararme para la pretemporada que empieza a finales de Agosto

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

En los que más confío es en los preparadores físicos de mi universidad y de los entrenadores. Ellos me conocen, saben lo que tengo que mejorar y cómo entrenar para hacerlo.

Antes de irnos en verano nos preparan un plan de comidas y de entrenamientos acorde a cada jugador

¿Te pide el staff técnico que mejores algún aspecto en verano?

Si totalmente. Antes de irnos tenemos una reunión con el Coach y nos hace un balance de como ha sido nuestra temporada y de lo que tenemos que mejorar de cara a la siguiente.

En mi caso estuvo bastante contento con mi evolución pero quiere que de un paso adelante para la próxima temporada. Me ha pedido que mejore en el aspecto físico, en defensa y en mi porcentaje de tiro.

¿Se vive diferente la postemporada una vez estás en USA y tratas con jugadores americanos?

Si, se vive muy diferente. La cultura del esfuerzo allí es brutal. Los jugadores NBA dan muy buen ejemplo a los universitarios no parando de entrenar en verano. Es la mejor época para mejorar y ellos lo saben y lo llevan a la práctica. Cuando sabes que todo tu equipo está entrenando es mucho más fácil ponerse a currar y ser constante.

Javier Valeiras. Indian Hells (NCJA 1 DIVISIÓN)

¿Cómo ha sido su última temporada?

Mi última temporada ha sido muy buena a nivel de mejora física y técnica. A nivel de partidos no he jugado mucho debido a ser Freshman (jugador de primer año) y el más joven del equipo, pero para la próxima temporada ya tendré una buena función en el equipo.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

Me levanto sobre las 10 con un desayuno fuerte, a las 11 me voy a entrenar baloncesto 1 hora y media y acto seguido voy al gimnasio (lunes a viernes) las tardes las suelo dejar para disfrutar con los amigos y aprovechar un poco del verano. Puedo hacer algún entrenamiento extra también.

La intensidad la subo cuando va llegando el tiempo de volverme a USA

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Confío a la hora de cuidarme en mi nutricionista Helio Méndez, mi preparador físico y mi entrenador/mentor Rob Orellana

¿Te pide el staff técnico que mejores algún aspecto en verano?

El staff técnico me pide que me mantenga físicamente tal como estoy y que mantenga mi porcentaje de 3 puntos como lo he hecho todo el año.

¿Se vive diferente la postemporada una vez estás en USA y tratas con jugadores americanos?

Se nota mucho la diferencia física cuando vengo de USA y juego con jugadores europeos

Pero por otra parte los jugadores que juegan en Europa saben mucho más a nivel de técnica individual. Son dos tipos de baloncesto distintos.

Carmen Grande

Carmen Grande. (Ball State University)

¿Cómo ha sido su última temporada?

Mi temporada ha sido muy satisfactoria en muchos aspectos. Acabé segunda en asistencias por partido en toda la NCAA. Aún así, mi equipo no consiguió ganar la conferencia así que tenemos muchas cosas a mejorar el año que viene.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

En verano tenemos casi 2 horas de pesas y correr al día, algunos días tenemos entrenamientos en la pista con las jugadoras y entrenador a nuestra disposición. Son muy intensos. Algunas tenemos clases tanto online como presenciales todos los días. El resto del tiempo lo pasamos tirando más o mejorando o en la piscina con los amigos. Los entrenamientos más intensos empezarán a mediados de septiembre, pero empezar a preparar la temporada empezaremos la última semana de Agosto.

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Mi preparador físico Héctor es un gran referente y John Paul Turner es a quien siempre recurro cuando tengo cualquier cosa relacionada con mi baloncesto.

¿Te pide el staff técnico que mejores algún aspecto en verano?

Tuvimos una reunión a final de temporada en la que hablamos de lo que había que mejorar y decidimos que tenía que mejorar en tener menos pérdidas de balón tontas y tirar más cuando tenga la oportunidad.

¿Se vive diferente la postemporada una vez estás en USA y tratas con jugadores americanos?

Simplemente creo que aquí no hay muchos planes en verano, así que el mejor plan para todo el mundo es pasar el tiempo libre en el gimnasio mejorando y así mejoras mucho más.

Pablo Hernández

¿Cómo ha sido su última temporada?

Pues la verdad es que ha sido difícil. Cada temporada nueva que empiezo la veo como un nuevo reto. Reto que consiste en ayudar al equipo en lo máximo posible y a la vez en exigirme a mi mismo lo máximo posible para ser cada día mejor jugador y persona. Pero este año ha habido dificultades añadidas. En septiembre y octubre sufrí de dos neumotorax (problema pulmonar que ya había sufrido en España anteriormente y del cual había sido intervenido quirúrgicamente) que me obligaron a volver a España a principios de noviembre para ser operado de nuevo. Todo el trabajo de verano y de pretemporada, y la ilusión y ganas de empezar la temporada se vieron frustradas en ese momento porque sabía que me podía perder la temporada o gran parte de ella. Como dije, fui intervenido quirúrgicamente en noviembre, y en cuanto los médicos me autorizaron empecé con la rehabilitación y puesta a punto, ya que mi idea era regresar a USA en enero e incorporarme al equipo. Y así fue, a principios de enero volví a USA y, aunque aún no todavía al 100%, me incorporé a la rutina de entrenamiento y posteriormente competición. Tan solo pude jugar 15 partidos, y promedié unos 11 puntos por partido con un buen porcentaje de tiros de campo y desde la línea de tres puntos. Pero lo que más satisfacción me produjo fue el haber sido capaz de superar las adversidades y regresar a tiempo para poder ayudar a mi equipo y mis compañeros.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

Pues este verano esta siendo un poco diferente. Al final de temporada sufrí un grave esguince de tobillo que me ha obligado a pasar por el quirófano a principios de verano. Aún me estoy recuperando, pero cuento en estar listo para la pretemporada, por ello el trabajo de verano está siendo un poco diferente. Tenemos un verano bastante largo, desde principios de mayo hasta mediados de agosto, entonces es un momento muy bueno para trabajar en la técnica individual, el físico y en los puntos débiles de mi juego. Mi día a día este verano consiste en ir al gimnasio para mantener la forma física, así como en hacer rehabilitación e ir al fisioterapeuta para recuperar bien mi tobillo. En cuento el tobillo me lo permita empezaré a incrementar progresivamente la actividad física y la intensidad, haciendo también trabajo de pista y carrera para prepararme para la pretemporada.

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Gran parte del trabajo que hago en verano me lo mandan mis entrenadores de la universidad, pero aquí cuento con la gran ayuda de mis ex-entrenadores del Rosalia de Castro. Como Ángel Castro o Txichón Seoane, con los que estuve entrenando antes de tener que ser operado del tobillo, y con los que volveré a entrenar en cuanto los médicos me lo permitan antes de regresar a USA para mí tercera temporada en Missouri Baptist Univeristy.

Oliver Arteaga jugando de espaldas al aro ante Palencia (Foto: Melilla Baloncesto)

Oliver Arteaga. Melilla Baloncesto (Actual jugador del UF Baloncesto Oviedo. LEB ORO)

¿Cómo ha sido su última temporada?

La temporada ha ido bien, fiché en un equipo como Melilla que aspira a lo máximo, que es ascender. Tuvimos muchos problemas de lesiones durante toda la temporada y eso nos hizo muy difícil ser regulares a lo largo del año. Nos enfrentamos a Burgos en play off y nos eliminaron, les plantamos cara, pero de nuevo las lesiones hicieron que no pudiéramos competir de tu a tu.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

Normalmente suelo estar unas dos semanas parado totalmente una vez termina la liga. Luego empiezo a entrenar, durante el verano intento mejoarr cosas, tanto físicas como técnicas que a lo largo de la temporada es mas difícil llevarlas a cabo. Siempre me organizo con planes semanales. Durante el primer mes de vacaciones intento darle mas importancia al aspecto físico, trabajo tres veces en semana mi rutina de gimnasio y trabajo de resistencia, otros dos días de la semana pista con balón. Conforme van pasando los días y se acerca la pretemporada voy aumentando las sesiones en cancha con balón.

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Trabajo con un preparador físico, llevo varios años entrenando con él.

¿Participas en campus, torneos,...y actividades parecidas en verano?

Normalmente no, hace unos años jugué dos partido del torneo de Radazul, pero nunca suelo participar en estos eventos.

Katia Javier Simón

¿Cómo ha sido su última temporada?

Ha sido una temporada dura a nivel de resultados porque la verdad que la suerte no nos ha acompañado mucho. A pesar de eso hemos luchado mucho y el grupo humano ha sido increíble gracias a eso hemos sobrellevado bien la situación. En lo personal creo que ha sido buen año y he dado un paso adelante a nivel de juego.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

Una vez que acaba la temporada me tomo un tiempo de descanso muy necesario tanto a nivel físico como psicológico. Tras un par de semanas de descanso comienzo a entrenar. Entreno cuatro días a la semana en el gimnasio. Me centro sobretodo en el tema físico para llegar a la pretemporada lo mejor posible. Suelo hacer un trabajo de intensidad media ya que en esta época la intensidad alta no es muy recomendable por las sobrecargas y lesiones. La pretemporada será cuando la intensidad del trabajo sea mayor.

¿Cómo han cambiado tus postemporada de joven ahora?

Cuando era más pequeña no realizaba ningún tipo de postemporada. Me tomaba todo el verano de vacaciones. Ahora la post temporada es una de las épocas más importantes porque se nota ese trabajo cuando empiezas la pretemporada y la preparación cuando comienzan los partidos es mucho mejor.

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Normalmente suelo hablar con el preparador físico del equipo en el que voy a jugar para seguir el plan que ellos me pongan. A nivel nutricional tengo a mi nutricionista de confianza con el que trabajo hace unos años. Por ahora sigo siempre estas rutinas que me están dando resultados.

Elena de Alfredo. Tampa Spartans University. 2 DIVISIÓN

¿Cómo ha sido su última temporada?

La última temporada ha ido muy bien individualmente, pero en cuanto al equipo sufrimos bastantes lesiones que afectaron a nuestro juego interior, por lo que tuvimos que jugar "small ball" todo el año, y aunque creo que peleamos hasta el final fue uno de los factores que nos ha hecho perder a las puertas de la final de Conferencia.

Ahora en verano ¿Cómo es su día a día? ¿Cuándo comienza a entrenar y cuándo sube la intensidad?

El verano es el periodo más importante para que el jugador/a mejore sus habilidades físicas y técnicas. En lo que a mi respecta, yo entreno los dos baloncesto y físico.

Normalmente físico por la mañana y entrenamiento de baloncesto por la tarde en intervalos de 3 semanas.

¿En quién confías a la hora de cuidarte en verano?

Entreno con Carlos Martínez fisioterapeuta y entrenador físico, con más jugadores. Y balón con ellos y Ángel Goñi.

¿Te pide el staff técnico que mejores algún aspecto en verano?

Normalmente te piden que te mantengas en forma y dependiendo de lo que necesiten para el año que viene te dicen una cosa u otra a mejorar.

¿Se vive diferente la postemporada una vez estás en USA y tratas con jugadores americanos?

En general todo es diferente, ya que la manera de trabajar lo es. Normalmente en postemporada se trabaja por posiciones y luego hay entrenamientos grupales donde se juegan partidos amistosos o se trabaja algo táctico para la siguiente temporada.

Fran Vázquez - Will Thomas (Foto: Carlos González)

Fran Vázquez (Iberostar Tenerife. ACB)

¿Cómo son sus postemporada?

Mis postemporada son de descansar 3 semanas más o menos siempre dependiendo de los resultados del equipo.

¿Han cambiado de cuando era más joven?

Cuando eras más joven te daba igual, en el sentido que nunca te preocupabas del físico.

¿Cómo eran sus tiempos de descanso y trabajo cuando la selección le llamaba?

Bueno no había descanso ya que cuando terminaba la temporada siempre me quedaba 1 o 2 semanas antes de ir con la selección así que me tenía que mantener en forma.

¿Cuál ha sido su secreto para seguir rindiendo a un gran nivel físico durante tantos años?

Cuando tenía que rendir a buen nivel pues era y soy de cuidarme mucho, intentar descansar por la noche lo máximo, y ya después durante la temporada lo que el preparador del equipo te diga. No tengo ningún secreto diferente a lo que no sea trabajar y descansar en su debido momento.

En la siguiente entrega recogeremos las visiones de especialistas de diferentes campos como médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas...