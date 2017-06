Laia Palau, la coleccionista de medallas

Todo comenzó aquel verano ya lejano de la Barcelona Olímpica de 1992.

La Selección Española Femenina de baloncesto debutaba en unos Juegos Olímpicos y en la grada una niña de todavía 12 años animaba a su equipo. Al final del Campeonato, la Selección quedó en un histórico quinto puesto que hasta ese momento era lo más alto que había llegado el baloncesto femenino. Laia Palau era protagonista de cuál era el camino a seguir, y sin saberlo, en un futuro no muy lejano iba a tomar el testigo de una generación de Oro en el baloncesto femenino estatal. El destino caprichoso tenía guardado un regalo para esa Selección Femenina: ganar el Eurobasket de 1993 celebrado en Italia. El 13 de junio España ganó a Francia por 63-53. Era la primera Final que disputaba, pero como bien sabemos, no ha sido la última.

Por aquel entonces, Laia Palau ya estaba enamorada del baloncesto. Aquella temporada había sido su primer año e inició su andadura en etapa infantil con el Club Joventut les Corts y el siguiente curso fue a Sagrada Familia-Claror Universitari. Mientras cursaba estudios en el Institut Ernest Lluch, seguía con su pasión por el baloncesto y en categorías Cadete y Juvenil jugó con el C.E. Universitari hasta que en la temporada 1997-98 inició su carrera como profesional en el Universitari de Barcelona de la LF1 donde jugó hasta 2002. Las temporadas 2002-03 y la siguiente siguió en la LF1 pero esta vez con el CBF Universitari de Barcelona con quien logró ganar 1 Liga y debutar en la Euroliga. En verano de 2004 cambió de aires y se fue a jugar en el CJM Bourges Basket con los que jugó Euroliga durante las dos temporadas que estuvo en el club francés. Aunque no logró ningún título colectivo, el año 2005 fue nominada para “Mejor jugadora FIBA del año”.

Laia Palau celebrando una canasta durante las pasadas olimpiadas. Foto: FEB

Volvió a la LF1 y lo hizo a lo grande, como no podía ser de otra manera. Ya era una jugadora experimentada y en el Ros Casares de Valencia estuvo 6 temporadas donde cosechó 5 Ligas, 4 Copas, 4 Supercopas y 1 Euroliga.

En alguna ocasión leí que le gustaría cambiarse por los actores de teatro y circo; así podría viajar por todo el mundo y conocer lugares y culturas diferentes. Quizá unido a esto, Laia Palau decidió cambiar de rumbo y hacer las maletas para viajar, conocer otros lugares y por supuesto, seguir disfrutando de su mayor pasión que es jugar al baloncesto. En 2012 pone rumbo a Polonia para jugar con el CCC Polkwice donde sigue jugando Euroliga y gana Liga y Copa en tierras polacas. Al año siguiente recibe una oferta del USK Praga donde jugará las 4 siguientes temporadas. Allí gana 3 Ligas NBL, 1 Supercopa de Europa y repite triunfo en la Euroliga donde se convierte en la primera jugadora en llegar a las 1000 asistencias en la Euroliga. Hace unos días conocimos que su nueva etapa como jugadora se iba a dar en las lejanas tierras de Australia jugando con las Jayco Rangers.

La coleccionista de medallas

-¡Felicidades Laia!

-¡Gracias Xavi!

-¿Cómo te va en el restaurante?- pregunta Laia a su hermano.

-Bien. Pero nunca tendremos 10 estrellas Michelín.

Esta podría ser perfectamente la felicitación de su hermano Xavi, el domingo pasado después de que Laia Palau haya ganado su décima medalla con la Selección igualando a Pau Gasol y Felipe Reyes.

Laia debutó con la Selección en verano de 2002 en el Mundobasket de China donde quedaron en un más que digno 5º puesto, pero ella quería más: “Está claro que tengo un buen recuerdo de ese campeonato. Fue un año en el que hubo muchas lesiones y me colé en la convocatoria en el último minuto entre las 12 elegidas. Tan sólo tuvo que esperar un año para comenzar su colección de medallas.

En 2003 logró su primera medalla. Fue la de bronce en el Eurobasket de Grecia. A esta medalla le siguieron tres más en otros tantos Eurobasket; 2 de Bronce y 1 de Plata. La base catalana completó su primera “manita” en el Mundobasket de la República Checa con un Bronce.

Después de 2 años de sequía, han llegado 5 campeonatos que de manera consecutiva, Laia y las suyas han logrado 1 Oro en el Eurobasket de 2013 en Francia, Plata en el Mundobasket de Turquía, Bronce en el Eurobasket de Rumanía y Hungría, Plata Olímpica en Río y otra vez el Oro en el Eurobasket de Chequia.

Fotos: Lourdes Getino

Aprovechamos estas líneas para felicitar Mikel. El niño talismán de la Selección Masculina y también de la Femenina. Este niño que lucha contra una grave enfermedad, visitó hace 2 años a los chicos de Escariolo y se proclamaron campeones de Europa. Este verano hizo lo propio con las chicas de Mondelo, y han repetido victoria en su Eurobasket.

Laia Palau o La Chispa o La jefa, estuvo años compartiendo puesto entre base y escolta, pero fue en su regreso a la LF1 al Ros Casares cuando decidió centrar todo su ingenio y magia en ser la mejor base del continente. “Creo que por mi carácter congenio mejor como base. Nunca he sido de dar pases y me encanta dar asistencias. Me gusta pasar, entender el partido y leer el juego. Aunque si tengo que lugar de dos, cambio el chip y pensar que cuando recibo el balón, es para anotar”.

Es el alma del equipo, la primera referencia dentro y fuera de la pista. Leticia Romero dice de ella: “Tiene un don especial para liderar, y lo hace muy bien. Aunque sea mi compañera, yo sigo siendo fan de Laia Palau. Y el seleccionador, Lucas Mondelo habla sobre su retirada: “Seguirá jugando hasta que le de la gana”.

Laia Palau es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de España con 262 partidos, pero ahora que se ha terminado este glorioso Eurobasket, una pregunta se mantiene en el aire: ¿Habrá sido el último partido de Laia Palau con la Selección? Recordemos que el próximo año se disputará en España el Mundobasket. Un regalo muy bonito para que Laia ponga un broche de Oro y brillantes a una carrera espectacular. Ella misma ya se ha pronunciado al respecto: “Es tentador que el Mundial se celebre el próximo año en España. Veremos qué pasa, no puedo tomar una decisión ahora. No puedo hablar de cómo me sentiré dentro de seis meses. Tengo el futuro abierto y eso me excita”.

Si queréis me podéis llamar loco, pero creo que la camiseta con el número 9 para el próximo Mundobasket, tiene dueña.