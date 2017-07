Logros contra abandonos en el baloncesto femenino español

Actuales campeonas de Europa. Una generación increíble, con muy poco que envidiar a sus homólogos masculinos. De atrás, la seguramente mejor jugadora española de baloncesto de todos los tiempos, que es ahora más conocida por sus comentarios en la plataforma audiovisual privada que retransmite las grandes ligas del baloncesto masculino actual, que por sus muchos y fructíferos años de carrera llena de éxitos. Hacia delante, unas generaciones punteras que dedican todos los veranos a levantar trofeos como quien pone una sombrilla en Benidorm (las últimas, las Salvadores, Araujo y compañía, con su título de campeonas de Europa sub20 del domingo pasado) y que acaban en universidades estadounidenses como proyecto de vida, por si falla el baloncesto... Del presente, muchas de aquellas recientes campeonas de Europa senior integran equipos punteros por todo el continente. Algunas incluso, juegan (y ganan) la WNBA, a la que a muchos ni les suena lo que es.

Las chicas de la u20 celebran el título del pasado domingo

Y a partir de ahí, desierto. Mucho desierto. Y penurias. Muchas penurias. Si en chicos, de ACB hacia abajo los problemas económicos ahogan a muchas instituciones (algunas históricas), imagínese el lector los problemas que tiene que afrontar un baloncesto femenino al que se ningunea desde los medios de comunicación, en el que se convierte en quimera acceder a presupuestos de seis cifras y que sufre la indiferencia de una Federación más preocupada por las fotos y los trofeos que de sanar unas competiciones que sangran heridas abiertas desde hace mucho tiempo.

Las penúltimas en caer, Azulejos Moncayo de Zaragoza y Batalyaws Extremadura, de Liga Femenina 2. Al equipo maño no le ha quedado otra opción que abandonar la competición nacional, sofocado por problemas económicos. Y eso que ninguna de sus jugadoras cobraba por jugar. Sí, así, tal cual. El amor al arte elevado a su máxima expresión. Con un paupérrimo presupuesto de 40.000€ y sin siquiera las ayudas prometidas desde la FEB para los desplazamientos, no le ha quedado más remedio a su presidenta que echarse al desierto y abandonar la plaza en la competición nacional.

A las pacenses se les acabaron los recursos y en los próximos días darán explicaciones concretas sobre por qué han de volver al desierto, ante un plazo de inscripciones que finalizó el lunes día 17 y sólo dos años después de su irrupción en categoría nacional.

Y las últimas…todas unas campeonas de Liga Femenina, hace poco más de tres años; Rivas Ecópolis anunciaba también esta semana la necesidad de dar “un necesario paso atrás” asumiendo su imposibilidad para seguir compitiendo a nivel profesional. Un auténtico jarro de arena caliente en un desierto lleno de contrastes, este del baloncesto femenino español.

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

La penúltima duna en el desierto, la protagonizada por el Cabildo de Tenerife y su presidente, el nacionalista Carlos Alonso. Después de haber hecho lo posible y lo imposible por albergar la Final Four de la Basketball Champions League durante el pasado mes de mayo y poniendo como ineludible pretexto la incalculable oportunidad de promoción turística de la isla (manido recurso político de frecuente uso por toda la geografía nacional) no parecían cuadrarle las cuentas al mandatario tinerfeño en esta ocasión. Y la ocasión no es menuda; nada más y nada menos que la organización de todo un campeonato mundial de baloncesto. Sí, sí, todo un mundobasket, con todos esos posibles mercados turísticos potenciales para seguir llenando de visitantes la isla de Tenerife (si no lo está ya…).

Parece que ahora, esas inversiones millonarias que se exigen y que con tanta celeridad se pusieron sobre la mesa para la BCL, eran, el lunes pasado, imposibles de conseguir. El motivo, un sutil y ligero matiz: el campeonato es de mujeres...A aquella ligereza y determinación para gastar lo que hiciera falta en hospedar la primera edición de una competición novel de dudosa trascendencia, se contraponen ahora los titubeos y las negativas que se desprenden del discurso del político chicharrero ante una inversión, eso sí, mucho mayor que la que se afrontó para los chicos de Iberostar Tenerife. Apretado por la repercusión mediática del asunto, el político trasladó, como si de un rescate bancario se tratara, la presión al Consejo Superior de Deportes y a la FEB. Sólo así, aglutinando los esfuerzos de varias instituciones y acuciado por el revuelo mediático y la presión política e interesada de la oposición, en la tarde noche del lunes se anunciaba a bombo, platillo, estrechones de mano y sonrisas de alivio el acuerdo por el que la isla verá a las mejores jugadoras del mundo en el verano próximo. ¿Un oasis en medio del desierto? Por los antecedentes del acuerdo y las excusas del proceso de negociación, todo parece indicar que sí, a pesar de aquellas manos entrelazadas con sus sonrisas forzadas y los piropos sobrevenidos de las últimas horas.

Principio de acuerdo con la Fed Baloncesto para celebrar el mundial femenino en la isla. Sede La Laguna, subsede SC. +info en RP miércoles pic.twitter.com/mC5YUUDX3O — Carlos Alonso (@carlosislaTF) 17 de julio de 2017

Dunas y oasis como ejemplos de un desierto que no para de crecer ante la sequía de apoyos por parte de las federaciones, instituciones públicas y empresas privadas que miden con el rasero del retorno de la inversión un deporte como el baloncesto femenino, carente del necesario empuje mediático y de una educación igualitaria que contrarreste la desigualdad y el peso de las piedras en las mochilas de un sistema dirigido y decidido por hombres, da igual lo que ganen ellas, las mujeres.