Sánchez no será entrenador de CB Prat; Monaghan, a Bélgica; Palma busca apoyos

El CB Prat ha anunciado que Roberto Sánchez no será el entrenador del primer equipo la próxima campaña. Sánchez ha formado parte del cuerpo técnico del CB Prat durante las diez últimas campañas, siendo entrenador principal las dos últimas temporadas en LEB Oro. El club apunta que Sánchez seguirá en el club formando a jugadores de la entidad.

El Limburg United ha anunciado el fichaje de Zach Monaghan (24 años, 1.88m) para la próxima temporada. De esta manera el jugador que ha miliado en Leyma Basquet Coruña las dos últimas temporada pasará a competir en la primera división belga. Monaghan ha disputado 40 partidos esta temporada con Coruña y ha promediado 10.4 puntos, 4.4 asistencias y 11.6 de valoración. Destacando especialmente su rendimiento en los Playoff donde sus promedios se elevaron hasta los 12.4 puntos y 5.3 asistencias por encuentro

