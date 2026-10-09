El español pide paso en Euroliga: Llega la primera machada y muchos le ven como revelación

La Euroliga prosigue su avance y se comienzan a vislumbrar dinámicas. Más allá de victorias y derrotas, las sensaciones ganan trascendencia ante la falta de muestra para evaluar. Los favoritos a ganar el título eran los griegos y la irrupción de Dubai BC. Sin embargo, las especulaciones son solo eso, especulaciones.

Ibon Navarro y su Estrella Roja comienza a carburar en Euroliga

El duelo de españoles en los banquillos se saldó con victoria del ex de Unicaja de Málaga. A pesar de que Dubai BC es uno de los candidatos favoritos a ganar la Euroliga sucumbió en casa frente a Estrella Roja. Los serbios, liderados por Ibon Navarro son un equipo talentosos. No obstante, la victoria se tejió mediante otras estrategias y se empieza a hablar de ellos como equipo revelación.

Que Ibon Navarro tenía talento a raudales en su Estrella Roja es un secerto a voces en Euroliga. Sin embargo, implicar en otras labores a perfiles tan díscolos como Chima Moneke, Chris Jones o Semi Ojeleye no es sencillo. La victoria frente a Dubai BC tiene especial relevancia porque dejaron a su rival en 58 puntos. Si un equipo con estos perfiles se arremanga, cualquier cosa es posible. La llegada de jugadores con otra mentalidad como Weiler-Babb o Kramer puede hacer la diferencia.

Una Euroleague especialmente física

Los jugadores de Ibon Navarro destacan por su atleticismo, pero no todo es contar con el físico, también hay que saber imponerlo. Estrella Roja empleó una defensa verdaderamente agresiva en el uso de manos. Es de sobra conocida la querencia de Xavi Pascual por jugar en cinco contra cinco, contrario a las nuevas tendencias del basket Euroliga. Los serbios parecían multiplicarse para incomodar todas las acciones del libreto del de Gavà.

Estrella Roja tampoco tuvo su mejor encuentro en lo que a fluidez ofensiva se refiere. De hecho, los de Ibon Navarro tuvieron también porcentajes verdaderamente bajos. A pesar de ello supieron sacar otro tipo de partido. Es de sobra conocida la calidad del técnico por etapas como la de Unicaja o Andorra. Ahora, podría convertirse en la pizarra revelación de la Euroliga con su equipo de ‘bad boys. Su 2-2 de momento no les hace justicia. Derrotas frente grandes conjuntos como Hapoel o Zalgiris por la mínima no referenciaron bien su nivel.