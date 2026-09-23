Ranking de equipos Euroliga de baloncesto 2026-27

La Euroliga de Baloncesto viene de vivir un verano verdaderamente candente. El mercado de fichajes estival ha tenido prácticamente de todo. Grandes movimientos de jugadores de Europa, desembarcos importantes de la NBA e incluso apuestas poco conocidas de ligas menores. Esta circunstancia y situaciones como la vivida con ASVEL Villeurbanne, irrupciones como Besiktas o apuestas dobladas como Dubai BC ponen la competición patas arriba.

Favoritos para ganar la Euroliga de baloncesto 2026-27

En el baloncesto Euroliga hay pocos equipos con la ascendencia de los dos gigantes griegos. Olympiacos y Panathinaikos, una temporada más, vuelven a ser dos de los claros favoritos a alzar el título. Las plantillas el pasado curso ya eran envidiables, pero aterrizajes como Sylvain Francisco o Guerschon Yabusele por el lado verde o Jean Montero y Codi Miller-McIntyre por los del Pireo doblan la apuesta.

Olympiacos

Olympiacos es, posiblemente, el proyecto deportivo más estable de la actualidad de la Euroliga de Baloncesto. El bloque importante de jugadores se mantiene. El entrenador de las últimas temporadas también continúa. A pesar de haber tenido alguna salida importante como Thomas Walkup o Shaquille McKissic están adscritas a un proceso de rejuvenecimiento y, además, han sabido suplirles con piezas orgánicas al juego, no únicamente posición por posición.

Meet Jean Montero, one of the New Faces of Olympiacos!



Get to know him a little better 👀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/ETFTFVhOgo — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 21, 2026

Olympiacos se ha reforzado con un perfil verdaderamente similar a Thomas Walkup, como es Codi Miller McIntyre. Jugador físico, verdaderamente dominante en defensa. Eso sí, con mayor amenaza en la transición y peor lectura de juego en media pista, pero esto no es baladí. Con el ex de Estrella Roja ganan agresividad de pista a pista, la que pierden con McKissic. Con Jean Montero, generación en pick and roll que pierden con la salida del griego. Dos movimientos medidos y complementarios.

El gran punto en contra puede ser el adiós de Alec Peters. El ala-pívot ya ha demostrado, a pesar de estar opacado por Vezenkov, tener un techo top en la competición. Sin embargo, ese cromo repetido con el búlgaro hacía que estuviera infrautilizado El cambio por Mbaye, a priori, es a peor. No obstante, quizás tenga un rol más funcional. Si el equipo ya era candidato a todo, este no lo es menos.

Panathinaikos

La Euroliga de Baloncesto no puede entenderse en las últimas temporadas sin Panathinaikos. Los helenos son un club histórico, pero ahora potenciado por el proyecto económico comandado por Giannakopoulos. Tan polémico era él, como su anterior técnico, Ergin Ataman. Ahora, al banquillo griego llega el rey de la competición, Zejlko Obradovic. El legendario técnico aterriza en un plantel que tiene posición por posición a los mejores jugadores del continente.

Panathinaikos viene de practicar un juego muy emocional. Ergin Ataman ha dado mucha libertad a sus jugadores, eso sí, imprimiendo una exigencia total. Este tipo de estilos suelen funcionar bien en planteles de estas características, plagados de estrellas. El técnico serbio, por contra, es un perfil más táctico y más cerebral en lo que al juego se refiere. Habrá que ver cuánto compra la plantilla sus sistemas y cuánto se adapta él a su elenco de superestrellas. Indudablemente, uno de los favoritos a tocar metal.

Real Madrid Baloncesto

El otro gran contendiente a proclamarse campeón de la Euroliga es el Real Madrid Baloncesto, quién va a decir lo contrario tras la Supercopa. Los blancos ya saben lo que es tumbar a Olympiacos y, además, con un proyecto incipiente. Si ya en pretemporada, con un estilo sin asentar y frente a un rival con un bloque muy estable pudieron proclamarse campeones, no se puede obviar que presentan clara candidatura.

El baloncesto de este Real Madrid es claramente muy diferente al de los dos transatlánticos griegos. Los blancos han hecho una clara apuesta por el estilo y a pesar de tener un plantel extenso y de mucho nivel, no tienen picos de talento top. Del conjunto salieron Lyles o Hezonja, pero hasta su pieza 15 de rotación demuestra estar preparada. Pedro Martínez y su libreto querrán tumbar con juego colectivo a las grandes superestrellas de los conjuntos helenos.

Ranking de outsiders para la Euroliga

Olympiacos, Panathinaikos y Real Madrid Baloncesto se han ganado el derecho en las últimas campañas a erigirse como favoritos a alzar la Euroliga de Baloncesto. Sin embargo, muy de cerca les sigue otro histórico de la competición como es Fenerbahce. Los turcos ganaron hace dos ediciones y la calidad del plantel les permite seguir soñando. Por otro lado, el superproyecto económico de Dubai BC sigue dando pasos en la búsqueda de ser campeón.

Dubai BC

En su temporada de rookie Euroliga ya desplegó un baloncesto que le permitió codearse con grandes conjuntos. En aquel momento, su plantel estaba compuesto por un par de piezas top de la competición y varios jugadores que venían creciendo en competiciones como la Eurocup o la BCL. Este verano se han rearmado con perfiles como Shengelia, Satoransky, Okobo, Blosomgame… Todo ello comandado por una leyenda de la Euroliga como Xavi Pascual.

El desembolso económico de Dubai BC no ha sido el típico de ‘nuevo rico’. El faro del proyecto es Xavi Pascual y eso se percibe en cada movimiento del verano. El gasto ha sido importante, pero ha sido en jugadores que gustan y encajan al entrenador. A diferencia de Hapoel, que ha tirado la casa por la ventana por estrellas rutilantes, los refuerzos dubaitíes encajan a las mil maravillas con el sentido colectivo del conjunto. Esta circunstancia es un cambio importante respecto al pasado curso.

Fenerbahce

Tener un entrenador como Saras Jasikevicius ya es prácticamente un seguro de cara a ganar la Euroliga de Baloncesto. El técnico lituano no suele fallar a su cita con la Final Four y el equipo conformado por Fenerbahce a buen seguro que le permitirá volver a disputar el título. Aterizajes como Forrest o Braxton Key podrían revolucionar el equipo. Además, perfiles veteranos, la especialidad del entrenador, como Clyburn y Shields apuntan alto.

Los movimientos del verano, por nombre, pero sobre todo por perfil les permite soñar con el título. El baloncesto del afamado técnico Euroliga es realmente ortodoxo en lo táctico y los jugadores incorporados responden muy bien a esa idea. Sin embargo, el gran escollo que les separa de los grandes transatlánticos es que su roster es algo más corto. 12 fichas, además con un fondo de armario menos potente. Esta circunstancia y un plantel veterano pueden ser mala combinación. Habrá que ver cómo llegan al día D.

Predicción de clasificación de la Euroliga de baloncesto

La clasificiación es impredecible y fichajes de mitad de curso, momentos de forma en días clave, lesiones importantes… lo determinarán todo. Sin embargo, combinando trayectoria histórica, actual plantilla, caché del técnico e inversión se puede esbozar una idea de cómo podría darse la liga regular de la Euroliga de Baloncesto.

Thomas Walkup is a new Dubai BC Player.



2.6 Million € buyout.



Dubai has already paid the full amount of the buyout to Olympiacos Piraeus.@BeBasketball_ https://t.co/jBjdjc4mM9 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 7, 2026

La zona noble está más que desarrollada. Por otro lado, los rendimientos iniciales de conjuntos como Zalgiris, Olimpia Milano o Anadolu Efes hacen pensar que se puedan aproximar a los Hapoel Tel Aviv o Estrella Roja. Las primeras sensaciones de Valencia Basket y Baskonia no están siendo buenas y Barça Basket dependerá mucho de si consigue hacer carburar ese atlético plantel. El batacazo veraniego de ASVEL y la línea de Virtus les condenan al farolillo rojo.

Panathinaikos Olympiacos Real Madrid Fenerbahce Dubai BC Zalgiris Olimpia Milano Hapoel Tel Aviv Estrella Roja Anadolu Efes Barcelona Maccabi Tel Aviv Valencia Baskonia Partizan Bayern Munich Paris Basketball Besiktas ASVEL Villeurbanne Virtus Bologna

Predicciones locas que pueden tener sentido

La inversión y la ascendencia de los nombres en plantilla y staff marcan absolutamente la predicción del equipo. Sin embargo, hay planteles interesantes que, en determinadas circunstancias muy concretas pueden llegar a presentar batalla. Ya sea por un estilo, porque las piezas puedan engranar especialmente bien o porque perfiles underdog se desquiten de su vitola de desconocidos acaban tocando la cima. Varios conjuntos podrían soñar con competir por lo más alto.

Zalgiris Kaunas y Olimpia Milano

Zalgiris Kaunas es un conjunto que viene funcionando muy bien de la mano de Tomas Maciulis. Ahora perfiles como Sylvain Francisco o Moses Wright son vistos como estrellas de la Euroliga de Baloncesto. Sin embargo, su caché no se puede entender sin su paso por Lituania. Los fichajes de Jonas Valanciunas y de Carsen Edwards les sitúan en lo más alto, sobre todo porque el cuadro ya ha demostrado saber rodear muy bien a su anotador e interior. Perfiles de tiradores, físicos y con buen juego sin balón son un gran ecosistema para estas dos estrellas.

The passion. The emotions. The suspense. The heart-pounding moments.@EuroLeague basketball begins in TWO days. 🔥✌️ pic.twitter.com/VZbVAHtTRT — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 22, 2026

Olimpia Milano está en muchas predicciones en la zona baja. Sin embargo, acaban de incorporar a un Alec Peters que ya demostró poder liderar a un campeón de la Euroliga cuando se desquitó de la sombra de Vezenkov. Por si fuera poco, su perfil tirador es una maravilla para otra de sus grandes estrellas, Moses Wright que podrá campar a sus anchas por la zona con una amenaza exterior así. Además, el center es verdaderamente completo y podrá generar para sí mismo y para los demás. Estas dos piezas top no dejan de ser interiores y estarán rodeados de un roster de generadores: Darius Thompson, Devon Hall, Lorenzo Brown, Bolmaro… que bien les servirán puntos desde sus manos.

Barça Basket y Anadolu Efes

A priori, soñar con que el Barça Basket alce esta Euroliga es totalmente utópico. Sin embargo, dentro de que no parece que el nivel de su plantilla pueda alcanzar cotas altas, sí que es un roster totalmente desconocido. El plantel es extremadamente físico y pueden ser muy incómodos para sus rivales. Eso sí, necesitarán carburar en ataque, donde aún se ve un equipo sin hacer. Si bien es cierto que cuesta ver al combinado alto en liga regular, en partidos eliminatorios podrían ser peligrosos por su cariz destructivo.

🥶 Justin Robinson tiene hielo en las venas y lo demostró durante la #SupercopaEndesa…



Con menos de cinco segundos para acabar el tercer cuarto de la final, apareció y se hizo con la jugada contra el RELOJ @lotuswatches ⌚️🧨@5Alive_ | @FCBbasket pic.twitter.com/Pa3e7yYndS — Liga Endesa (@ACBCOM) September 22, 2026

Anadolu Efes se alejó de la zona noble tras la salida de Ergin Ataman y Vasilije Micic. Sin embargo, totalmente en la sombra han vuelto a conformar un roster muy competitivo. El final de curso de Pablo Laso no fue entusiasmante, pero el técnico tiene crédito de sobra para que el club le permita virar el rumbo. Vienen de levantar la supercopa turca y refuerzos de la máxima élite como Mike James o Dario Saric les catapultan muy altos. Más aún con perfiles complementarios como Matthew Stratzel o Colin Malcom también recién aterrizados.