El Real Madrid recuerda su fórmula y bate al CSKA (82-69); Randolph y Kuzmic, lesionados

La defensa en los momentos calientes fue clave. Rudy Fernández estuvo espectacular con 3 robos y una energía impagable para los suyos, mermados por las lesiones de Kuzmic y Randolph

Sergio Rodríguez no tuvo un feliz regreso a Madrid: se marchó sin dar ninguna asistencia y con 8 puntos (todos en la primera mitad)

El Real Madrid se hizo con una importante victoria (ojo al average en unos meses) ante el CSKA en la vuelta del "Chacho" Rodríguez a la que fue su casa. El canario recibió una gran ovación en la presentación, aunque sufrió la constante presión de sus exaficionados con pitos durante el encuentro. Pablo Laso bromeó sobre esto último en la rueda de prensa posterior: "Se los merece por jugar contra el Real Madrid".

El partido estuvo marcado por la actividad defensiva de los de Laso en dos momentos clave: final del segundo y principio del último cuarto. De nuevo, Doncic fue el más valorado de los suyos, pero la anotación de Randolph, la chispa de Campazzo y la defensa de Rudy Fernández fueron los puntos determinantes para que los suyos se hicieran con esta complicada victoria.

La mala noticia, la - posible - grave lesión que sufrió Ognen Kuzmic durante la primera mitad, que le obligó a retirarse en silla de ruedas. También tuvo que marcharse Anthony Randolph (aunque en un principio quiso quedarse en el banquillo con los suyos), aunque la suya no tiene tan mala pinta como la de su compañero, que, desde aquí, deseamos, sea lo menos grave posible.

"El Chacho", con Felipe, en su vuelta

Tras el partido, el entrenador moscovita, Itoudis, reconoció que "no recuerdo haber tenido una noche tan mala en este equipo. 69 puntos, 5 asistencias..." "Nuestro objetivo ahora mismo está el que los nuevos se adapten al equipo y, después, clasificarnos entre los ocho primeros. Fenerbahçe nos demostró el año pasado que esto es un camino muy largo, por lo que no tiene sentido ahora pensar en la Final Four aunque, por supuesto, soñamos con ella."

Pablo Laso, por su parte, se mostró "jodido por haber perdido a dos jugadores. Lo de Kuzmic no tiene buena pinta y a Randolph se le ha salido el hombro. Estamos pendientes de los resultados de las pruebas de los dos."

1. Se vuelve a cocer la mejor fórmula del Madrid : “Defender y correr”. Hacía mucho tiempo que no se veía a la versión más letal del Real Madrid de Pablo Laso. Esa, diseñada para asfixiar al rival atrás y destrozar a la contra. Les costó ubicarse a los blancos en un emotivo inicio con la vuelta de Sergio Rodríguez al Palacio, que dirigió a los suyos en los primeros compases, con ambos equipos desacertados (13-12). Sin embargo, el Madrid logró sellar el aro rival y dejó al CSKA sin anotar ninguna canasta en juego en los últimos 4 minutos del primer periodo. El ritmo lo ponía entonces Facundo Campazzo y, pese a perder alguna ocasión clara de anotar, se lograba un buen 20-15 tras un canastón de Westermann sobre la bocina.

Sin embargo, lo mejor estaría por llegar. El CSKA no encontraba la fórmula en ataque más allá de las individualidades y el Madrid se crecía gracias a los triples (7/15 en la primera parte) y la frescura – para alegría de los aficionados – de Chasson Randle. La mala noticia llegaba con la fea lesión de Kuzmic en el minuto 13, en una acción sin contacto, en la que el serbio tuvo que salir en silla de ruedas del partido. Lejos de venirse abajo, el Real Madrid respondía con su tercer triple consecutivo, aunque ahí estaba Rodríguez (el mejor de los suyos en la primera mitad, con 8 puntos, aunque apenas pisó la pista en la segunda mitad) para reducir distancias (31-28, min. 16).

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

Y, entonces, se encendió la máquina. Doncic daba respiro a los suyos con 5 puntos consecutivos que ponían por primera vez la decena de diferencia y despertaba al Madrid más letal. Desde atrás, los blancos conseguían hacerse con buenas situaciones en ataque, la mejor de ellas un espectacular contraataque culminado por Randolph, que ponía el 45-33 al descanso en medio de un Wizink Center en pie. Un 57 a 22 en valoración general (con 4 puntos y 1/6 en tiros de De Colo) dejaba claro que había un claro dominador hasta el momento.

2. Los rebotes ofensivos y Will Clyburn meten a CSKA en el partido. El ex de Darussafaka comandó la remontada moscovita con 9 puntos en los primeros seis minutos tras la reanudación. Ello, y los 15 rebotes ofensivos que fueron consiguiendo los rojos hasta el momento, les metía de lleno en el encuentro. El Real Madrid no encontraba la seguridad atrás de la primera mitad (entró en bónus en el minuto 23) y, en ataque, se encomendaba al domino de Randolph en la media distancia. Pero también el americano tuvo que retirarse al vestuario con claros gestos de dolor en el codo.

El partido entraba completamente en ebullición con el intercambio de faltas y ello beneficiaba al CSKA, que se ponía a tiro a falta de 10 minutos tras una canasta de Hunter (53-53). El cuarto terminaba con una técnica a Doncic, que terminaba de despertar a un Wizink Center desesperado por los constantes parones del partido.

3. El hambre de Rudy atrás contagia al equipo para hacerse con la victoria. La garra de Felipe y el segundo triple de Rudy Fernández volvían a distanciar a los blancos (61-55), pero de nuevo estaba ahí Clyburn para sacar la falta y anotar su 11º punto en la segunda mitad. El Madrid de nuevo encontraba en el triple su mejor aliado y eran Maciulis y Campazzo – este último con una preciosa parábola – quienes acertaban esta vez (67-59). El argentino se desataba en ataque con dos penetraciones y multiplicaba la actividad defensiva de los suyos atrás. CSKA no llegaba siquiera a mirar el aro y el Madrid que iba poniendo cada vez más el partido de cara (71-59). Hasta en cuatro defensas consecutivas dejó el Real Madrid sin tirar a su rival, gracias en gran medida a un Rudy Fernández (3 robos) que se marchaba ovacionado del encuentro. El parcial lo rompía Fridzon desde la esquina y los rusos que se metían de nuevo con un parcial de 0-5.

El décimo triple blanco llegó de la mano de Taylor, que volvía a poner la psicológica (76-66) justo cuando quedaban 3 minutos para el final del encuentro, que Maciulis remató con otro lanzamiento después del tiempo muerto. El Madrid logró así una victoria (82-69) de prestigio con la buenísima noticia de la vuelta del auténtico hambre de este equipo. Un nivel defensivo como hacía meses que no se veía, liderados por un hiperactivo Rudy, que sentó de maravilla a las sensaciones de la plantilla. La mala noticia, las lesiones de Kuzmic y Randolph (acabó como máximo anotador de los suyos), que podrían influir en los planes de Laso, quizá – sobre todo en el caso del serbio - para gran parte de la temporada.

