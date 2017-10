Jamar Smith decide para Unics en la vuelta a Europa de los andorranos (68-76)

Quino Colom, ovacionado, jugó contra el club que le vio crecer.

MoraBanc Andorra sigue sin estrenarse esta temporada. Su mejor hombre, Albicy.

Les costó entrar en juego a los pupilos de Joan Peñarroya que a pesar de encontrar tiros liberados no anotaban con facilidad. Unics también se encontraba con dificultades ofensivas y vivía del triple gracias a jugadores como Trent Lockett que tomó la responsabilidad ofensiva en los primeros compases del encuentro. Se estiraron un poco más ambos equipos y empezaron a anotar con más regularidad en parte también gracias a los tiros libres. Las distancias nunca fueron demasiado grandes en la primera parte pero una antideportiva de Stevic y dos faltas tras rebote defensivo de Unics Kazan ayudaron a los rusos coger un poco más de distancias. El resultado al descanso era de 35-41 con Ponkrashov y Blazic como máximos anotadores con 9 puntos cada uno.

A la reanudación el conjunto dirigido por Dimitrios Priftis tomó las primeras ventajas importantes, superiores a los 10 puntos, pero el primer triple de los andorranos y una canasta rápida acercaba de nuevo a los del Principado. Sólo fue un espejismo ya que al finalizar el tercer cuarto Unics Kazan ya mandaba 46-59 en el marcador. Pero MoraBanc Andorra no se rendía y, tras encontrar una mayor fluidez en su juego y con Stevic actuando de 5, logró colocarse a 6 puntos a falta de dos minutos. Apareció entonces Jamar Smith que sentenció el encuentro tras una pérdida de Jankovic.



El tiro exterior de MoraBanc Andorra

Tan sólo 4 triples anotados en todo el partido con un 19,1% de acierto y todos en la segunda parte. No estuvieron acertados los de Peñarroya que sí que tuvieron tiros liberados pero no definición. Sólo 3 jugadores tuvieron vieron el aro desde más allá de la línea de 6,75 en un equipo en el que todavía le falta encontrar un referente interior para equilibrar más el juego. Además, desde el tiro libre los andorranos tampoco estuvieron acertados con un pobre 64,3% en este apartado. Como puntos positivos, el rebote no fue totalmente dominado por el equipo rival como sucedió en los anteriores encuentros y realmente dio la sensación de que con más acierto MoraBanc Andorra podría haber puesto en serios apuros a Unics Kazan.

La defensa de Unics Kazan

MoraBanc Andorra, un conjunto acostumbrado a destacar ofensivamente, se quedó en apenas 68 puntos gracias a la buena defensa del conjunto ruso. Sus jugadores llegaron bien a las ayudas y no permitieron correr demasiado a los andorranos que se vieron obligados a jugar demasiado en estático. Las acciones individuales de los jugadores de Unics ayudaron a mantener por delante al conjunto ruso durante prácticamente todo el encuentro, permitiéndoles jugar con el resultado en los últimos y decisivos minutos. A pesar de la victoria, los jugadores de Unics Kazan tampoco se acabaron de encontrar cómodos en el parqué, igual que sus homónimos andorranos.



Jamar Smith decide en apenas 20 segundos

A falta de 2 minutos Unics Kazan aventajaba en 6 puntos al conjunto tricolor, que había realizado un buen último cuarto para recortar distancias con un parcial de 17-10, y tenía en su mano meter miedo al equipo ruso si realizaban una buena defensa. Poco les duró la ilusión, y es que con un triple del exunicaja Jamar Smith y la siguiente canasta de 2 tras pérdida de balón de Jankovic devolvía una cómoda ventaja para los kazajos que ya se veían con 11 arriba con apenas 90 segundos por disputarse. Los andorranos lograron maquillar el resultado para el definitivo 68-76.