Andrés ‘Chapu’ Nocioni: “No tengo ganas de volver a jugar al baloncesto”

El argentino concede su primera entrevista desde que colgó las botas

“El cambio de Baskonia al Real Madrid fue muy difícil para mucha parte de la afición vitoriana, pero lo han perdonado”

Valencia. 16 de junio de 2017. Tercer partido de la final ACB entre Real Madrid y Valencia Basket. Los taronja se alzaron con el título liguero y Andrés Nocioni disputó su último partido como jugador profesional de baloncesto. Una despedida un tanto amarga tras casi 25 años de carrera deportiva. Desde su Argentina natal y convertido ya en un aficionado más al deporte de la canasta, el Chapu concedió a Marca Plus su primera entrevista desde que colgó las botas y repasó varios temas de actualidad que recogemos a continuación.

(Nueva vida) “La verdad es que la llevo bien. Los primeros días tratando de ponerme al ritmo de lo que es vivir en Argentina, pero muy tranquilo. No he tenido ninguna necesidad de volver a jugar al basket y, por ahora, muy relajado, haciendo vida de familia, tratando de hacer cosas que tenía pendientes… No tengo ganas de volver a jugar al baloncesto, pero obviamente lo extraño por la rutina, los horarios… Es como que estoy más desorganizado que cuando era jugador, pero me voy adaptando más o menos a este nuevo ritmo”.

El título de Liga hubiera sido un final increíble y era lo que realmente deseaba.

(Último partido) “El título de Liga hubiera sido un final increíble y realmente era lo que deseaba, pero bueno… Se dieron las cosas así. Creo que el Valencia fue mejor que nosotros, jugó una gran serie final y se llevó el torneo. Me hubiera gustado haber terminado como campeón de Liga pero no se pudo. Después, con el tiempo, uno empieza a evaluar el total de su carrera y creo que todo ha sido muy positivo. Ese final no puede apagar todo lo que hice antes con la selección o con los equipos que defendí”.

Me parece primordial en un deportista retirarse como lo que fue.

(Retirada) “He terminado con las mismas ganas que el primer día, pero uno se da cuenta de que tiene que dejarlo en el momento justo. Me parece primordial en un deportista retirarse como lo que fue, como uno mismo. Y eso era lo que yo quería. La verdad es que algunos se sorprendieron o pensaron que mi retirada fue temprana, pero para mí fue una decisión totalmente correcta. Creo que terminé en un momento en el que todavía podía aportar cosas al equipo, hacer cosas importantes para el equipo, pero obviamente con el lógico paso de los años. No quería dejar de ser el Andrés Nocioni que todos conocían. No he terminado cansado del basket. Ahora soy un aficionado más. He dejado de trabajar profesionalmente, pero sigo disfrutando de ello de otra manera”.

Chicago, Real Madrid y Baskonia fueron los equipos con los que más identificado me sentí.

(Carrera) “Sinceramente, me quedo con todo. Con el ‘pack’ completo. No puedo decir que tenga un momento favorito. Chicago, Real Madrid y Baskonia son los equipos con los que más identificado me sentí. He pasado por otros clubes, los disfrute mucho, pero esos fueron especiales. Lo que sí sé es que di todo por todos los equipos en los que estuve. No me guardé nada. Siempre intenté ser muy profesional en mi deporte y me exigía muchísimo en cada uno de los clubes en los que milité, dando siempre lo mejor de mí. Así me gané el respeto de todos ellos”.

(Fichaje por el Real Madrid) “El cambio de Baskonia al Real Madrid fue muy difícil para mucha parte de la afición vitoriana, pero lo han perdonado. Ahora me tratan bárbaro y me gané su cariño, su respeto y su apoyo. Eso solo se puede lograr por la manera de jugar, siendo honesto con la institución en la que estás, con la camiseta que defiendes y con los compañeros que tienes”.

La Generación Dorada ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera deportiva.

(Generación Dorada) “Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera deportiva. Poder conseguir esa unión, esa camaradería, el trabajo conjunto, el compromiso, la disciplina… por una camiseta como la de nuestro país, fue algo increíble. En una sociedad como es la argentina, el poder conseguir algo tan impresionante como lo que logramos, es algo que creo que hay que transmitir a la gente, a la sociedad, a futuras generaciones como enseñanza. Tengo un cariño increíble a todos esos compañeros de vida”.

(Luka Doncic) “Tiene un talento increíble, un físico increíble, una madurez increíble… Una lectura de juego totalmente natural, tiene fundamentos, personalidad… Pero depende 100% de él. De su cabeza, de su trabajo, de su disciplina, saber filtrar la gente que le rodea… Tiene que aislarse un poco de los comentarios, darse cuenta de lo que tiene que dejar pasar y con lo que de tiene que quedar. La realidad es esa. Es muy difícil saber si va a ser el Nº1 del Draft, el mejor, el ‘nuevo’ Petrovic o Nowitzki. Eso es absurdo. Cada uno es diferente. Ojalá pueda desarrollarse como él mismo. Sin comparaciones. Le deseo la mayor de las suertes”.

(Sergio Llull) “Es im-po-si-ble de suplantar. No hay otro jugador en Europa como él. ‘Facu’ tratará de hacer las cosas lo mejor posible para reemplazarle un poco, pero no es nada fácil. Eso sí, Campazzo tiene toda la capacidad para hacerlo. Es un jugador muy desequilibrante e importante, y puede dar muchísimo al Real Madrid, pero Llull es irremplazable”.

Entrenador tengo muy claro que no voy a ser Me gustaría ayudar a chicos, ser un poco un mentor.

(Futuro) “Entrenador tengo muy claro que no voy a ser. No tengo esa vocación, pero sí que me gustaría ayudar a chicos, ser un poco un mentor, transmitirles enseñanzas de vida, de carrera, de baloncesto… pero todavía no tengo definido nada. Ahora estoy muy tranquilo dando charlas por Argentina. Por ahora, me entretengo con eso. En el futuro iré decidiendo más o menos qué hacer. Ahora solo quiero descansar. Fueron muchos años al pie del cañón”.