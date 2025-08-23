Que la NBA va por delante de la Liga Endesa es algo que no le sorprende a nadie, pero en el aspecto de la estadística avanzada ni te cuento. “Mientras que en la Liga Endesa puedes tener hasta 700 acciones por partido, en la NBA se supera el millón”, afirma Seba Buzzalino – director de Clutch Data. Parece una diferencia abismal y que, una vez más, en Europa estamos a años luz de la NBA. Pero, ¿y si te dijera que esta diferencia se debe a únicamente una tecnología? El tracking.

El futuro del baloncesto está condicionado por el avance en todo lo relacionado con los datos | Fuente: FIBA

¿Y qué es eso? Pues bien, según Seba, “el Spatial Tracking, que es como el tracking espacial, que es básicamente el sistema de seis cámaras en todos los pabellones que pueden definir la posición en tres dimensiones, o sea en el plano y en altura de todos los jugadores y el balón en cualquier momento.”

Lo quiero, pero… ¿merece la pena?

Si le preguntas a cualquier asistente o entrenador de la Liga Endesa si quieren esta tecnología, te aseguro que ninguno se va a oponer. El único impedimento, la amortización de esa tecnología. “Si esos 100.000€ que podría costar esa tecnología los dejo de utilizar en el salario de jugadores que me mejoren la plantilla, pues no sabría decirte”, destaca Albert Mateus, entrenador asistente de Hiopos Lleida.

Rafa Jiménez (Analista de datos de Valencia Basket): “Creo que sería muy positivo, todo lo que sea tener más datos, mucho mejor. El problema es que si se hace, tienen que ser todos los equipos. De nada nos sirve saber cómo jugamos nosotros y qué hacemos nosotros, además solo en los partidos de casa.”

En la Liga Endesa la economía es un factor limitante | Fuente: ACB Photo

Está claro que estaría muy bien tenerlo, pero hay que entender a todo el mundo porque en la Liga Endesa hay 18 realidades. Para los equipos con grandes presupuestos no sería demasiado problemático, incluso para presupuestos mucho más pequeños como el del UCAM Murcia, porque, al fin y al cabo, con el tiempo, lo acabarían amortizando.

¿Y equipos como Hiopos Lleida? Ellos acaban de ascender y no saben si estarán el año que viene en Liga Endesa. Por eso, prefieren gastarse ese dinero en una mejor plantilla, tal y como decía Albert Mateus.

Lo quiero, pero… ¿puedo ponerlo?

Ya no es solo instalar esas cámaras y los programas en los pabellones, que tendría un precio de entre 100.000€ y 300.000€. Hay que tener en cuenta que hay pocos equipos en la Liga Endesa con pabellones propios, la mayoría son de propiedad pública y habría que ponerse de acuerdo con las diferentes instituciones.

Además, otro tema son los propios pabellones. “Hay muchos pabellones en los que no se podría poner el sistema de tracking por la altura”, destaca Luis Manuel Aranguren, jefe de estadística de la Liga Endesa. Y es que la altura a la que deberían estar esas cámaras sería de entre 6 y 12 metros.

Aunque no sería lo mismo, hay soluciones para pabellones en los que no se podría instalar el sistema de tracking. “Actualmente, hay cámaras con mucha calidad que se podrían utilizar para el sistema de tracking a pie de pista”, afirma Luis.

Por parte de la Liga Endesa no son ajenos a estas nuevas tecnologías: “si mañana nos dicen que tenemos que instalarlo sabríamos cómo hacerlo, nos han llegado muchas propuestas”, destaca Luis, pero hay que tener en cuenta la estructura de la Liga Endesa.

Cada uno de los 18 equipos que participan en la Liga Endesa son socios de la ACB, lo que les da voz y voto en la Asamblea General de la ACB, que es donde se tomaría esta decisión.

Luis Manuel Aranguren: “A nivel económico y organizativo, ascender de Primera FEB a ACB es un esfuerzo grandísimo. Imagínate si les obligamos a tener el sistema de tracking. Yo recuerdo estar en Palencia el año pasado cuando jugaron su primer partido en ACB y allí estaba todo el mundo arrimando, moviendo tablones, hasta el presidente.

Pero, sin duda, hay otro factor mucho más importante que la propia instalación, el humano. De la noche a la mañana pasarías de tener setecientas acciones por partido a tener más de un millón y para poder aprovechar al máximo esa tecnología no te vale con una persona. No te digo que tengas más de 70 personas como los Oklahoma City Thunder, pero sí unas cuantas.

Actualmente, hay pocos equipos que cuentan con la figura del analista de datos. En buena parte son integrantes del staff técnico que han incorporado todo el trabajo de análisis de datos a su día a día. Para que un staff fuese capaz de asumir ese trabajo tendría que haber varias personas dedicadas únicamente al análisis y el tratamiento de datos.

¿Para qué sirve el tracking?

“El sistema de tracking nos serviría para poder prevenir lesiones. Imagina que sabemos que si Jean Montero hace x esfuerzos a x intensidad se lesiona. Eso podríamos prevenirlo”, destaca Rafa, “Pero ya no te digo Montero, imagínate un jugador que cobre dos millones que se ha lesionado por mucho tiempo y si hubieses tenido esa tecnología lo podrías haber prevenido. Ya estaría amortizada esa inversión”, añade. Si esa tecnología fuese solo para prevenir lesiones previsibles merecería mucho la pena, pero eso es una pequeñísima parte de lo que este sistema te puede ofrecer.

Charlie Rolph (Vicepresidente de Estadística de la NBA): “Estamos registrando todo tipo de jugadas que serían imposibles de registrar a mano, el número de regates, el número de pases, quién tiene la distancia de pase más larga, quién tiene más conducciones, su eficacia cuando van por la izquierda, cuando van por la derecha, todas estas nuevas perspectivas que muestran lo increíbles que son estos jugadores.”

Todo eso nos serviría para poder optimizar el rendimiento de los jugadores al máximo si sabemos como utilizarlo, aunque claro podríamos caer, en lo que Álvaro Martín, comentarista de NBA Latam, denomina, baloncesto algorítmico:

Ejemplo del tracking utilizado en la NBA, capaz de capturar la posición tridimensional en tiempo real | Fuente: NBA

Álvaro Martín: “La NBA se ha convertido en baloncesto algorítmico. Está muy bien optimizar el rendimiento de los jugadores, pero estamos convirtiendo el deporte en datos con patas. Hablaba justo eso con Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers de la NFL y me decía que va a llegar el momento en el que el entrenador esté en una cabina en la grada y una pantalla le diga qué jugada es más óptima de hacer en ese momento del partido.”

Y bueno, cuando la inteligencia artificial se integre en todos esos datos, lo que dice Shanahan se va a quedar corto y ahí es donde la NBA tendrá que tomar decisiones sobre si permite o no esa tecnología. No sé a ti, pero si tuviese que ver un baloncesto previsible, donde sepas que va a pasar en cada momento, perdería la gracia por completo.

Pero bueno, para ver eso en la Liga Endesa queda muchísimo, no te preocupes. De momento estamos por instalar el sistema de tracking, además de incorporar a analistas de datos a los staff, que, desde mi punto de vista, merecería la pena, aunque el desembolso económico fuese importante.

Rafa Jiménez: “Creo que estamos en un momento de cambio de mentalidad, pero no es la primera vez. Hace 30 años era raro ver a un médico o un fisioterapeuta en el banquillo de un equipo de la Liga Endesa y hoy es impensable no tenerlo. Pues con esto va a pasar lo mismo. Dentro de unos años echaremos la vista atrás y pensaremos en cómo pudimos haber tardado tanto.”

¿Y si empezamos por publicar los datos?

Más allá de la diferencia tecnológica, “la diferencia es que en la NBA todos los datos están abiertos y disponibles para cualquiera. La NBA tiene una fuente enorme de datos, y cualquiera que se meta a investigar puede verlo”, destaca David Sardinero, director de la Revista Gigantes. “A mí me gustaría que, por ejemplo, la Euroliga y la Liga Endesa liberaran esos datos, porque sé que los tienen. Pero es una política suya, y no tengo mucho que decir al respecto”, concluye.

Andrés Monje (Narrador NBA en Movistar+): “Esto genera un problema de acceso para el aficionado medio. Aunque los comentaristas puedan introducir análisis más complejos, la audiencia no tiene dónde buscar esos datos por sí misma. En la NBA, en cambio, el propio ecosistema fomenta la curiosidad y el aprendizaje porque hay herramientas públicas que permiten profundizar en el análisis.”

Pero, ¿por qué no liberan los datos si los tienen? Alvaro Martín, narrador de NBA Latam, lo tiene claro: “No lo hacen porque no les da la gana”. La web de la Liga Endesa, únicamente se limita al boxscore típico y aunque en webs como 3Stepsbasket o Real GM puedes encontrar datos avanzados, no son ni comparables a los datos que de por sí la propia web de la NBA ofrece.

Estadísticas disponibles en acb.com | Fuente: ACB

Estadísticas disponibles en stats.nba.com | Fuente: NBA

¿Y qué explicación da la Liga Endesa? Pues su responsable de estadística avanzada, Luis Manuel Aranguren afirma: “No es que no podamos publicar los datos, tecnológicamente es fácil. No creemos que sea necesario porque al aficionado no le va a interesar. Y si lo hiciésemos solo para los periodistas, ellos lo utilizarían para hacer algún reportaje”.

Y quizá Luis tenga razón, “que a los aficionados no les interesa” y que “los periodistas lo utilizaríamos para hacer algún reportaje. Los periodistas ya hemos visto que sí que lo utilizan y estarían muy a favor con que los datos se publicasen. Los aficionados seguramente estén a favor. La clave está en sí lo utilizarían, eso no lo sabemos hasta que no se implementase.

Con la publicación de los datos harían el Supermanager más interesante | Fuente: ACB

Evidentemente, no hay manifestaciones en la sede de la ACB pidiendo que liberen los datos, pero, ¿por qué no lo probamos? Igual es que soy demasiado friki del baloncesto, pero creo que sería muy positivo para los aficionados de un equipo saber la mayor cantidad de datos posibles y que tienen esa gana de saber, no solo que su equipo ha ganado o ha perdido. Pero ya no solo para la competición**, sino también para el SuperManager**. Estoy seguro que ese juego sería mucho más rico y los usuarios de ese juego sabrían a quién fichar con mucho más criterio.

Cada uno tiene su opinión y quizá sea el único que piensa que eso sería positivo para la competición y para el SuperManager, pero eso solo si se implementa lo sabremos. De lo que si estoy completamente seguro es que eso acabará llegando, pero igual es demasiado tarde.