Cuando hablamos de estadística avanzada siempre nos centramos en cuáles son las más importantes, cómo los equipos las utilizan, pero pocas veces pensamos en quién nos las cuenta y cómo. Al igual que la estadística ha cambiado el baloncesto, la forma de narrarlo también. “Hace 15 años, nadie tenía en cuenta esos detalles, pero ahora son datos muy valorados. Lo importante es que estos datos no se usen solo para crear un relato, sino para dar sentido a lo que pasa en la cancha.”, destaca Fran Fermoso, narrador de Movistar+.

“Hace 15 años nadie tenía en cuenta la estadística avanzada” | Fuente: ACB Photo

Ahí está la gran dificultad. Explicar algo tan complejo como la estadística avanzada sin que suene a clase de matemáticas y que tampoco el narrador se crea que es el profesor de matemáticas, tal y como destaca David Sardinero, director de la Revista Gigantes: “Lo que sí estoy notando es que hay personas que intentan meter datos por meter, solo para mostrar que controlan o tienen acceso a ellos.

Los datos han cambiado la forma en la que vemos el baloncesto. Ya no basta con decir quién mete más puntos o quién rebotea mejor. Ahora hablamos de Offensive Rating, porcentaje de uso y demás términos que, aunque de primeras pueden sonar extraños, ayudan a entender el juego.

¿Con qué datos me quedo?

Uno de los problemas de la estadística avanzada es que hay tanto donde elegir que cuesta discriminar cuáles son más relevantes. ¿A que tú no medirías el valor de un base por los rebotes que coge? Hay que contextualizar los datos, tal y como destaca Fran Fermoso: “Los datos que más valen son aquellos que tienen contexto, como las estadísticas de un jugador en particular, comparadas con promedios de la liga o con el resto del equipo.”

De nada me sirve decirte que el de Marcelinho Huertas es del 56% si no te digo que es el mejor de la Liga Endesa con mucha diferencia respecto al segundo y que el promedio de los bases de la Liga Endesa no supera el 35%.

Lo importante del dato es que se contextualice | Fuente: Elaboración propia

También es verdad que mucha gente, aunque se lo contextualices, no lo va a entender. Pensad en vuestra madre. No se tú, pero mi madre ha visto baloncesto alguna vez, pero no le hables de Offensive Rating. Es por eso que hay que hacer un “esfuerzo didáctico” para que todo el mundo lo entienda.

“Es necesario hacer un esfuerzo didáctico. No podemos narrar solo para expertos, sino para una audiencia más amplia, como mi madre, que ha visto baloncesto toda su vida, pero no es experta en él, o para personas que no están tan familiarizadas con la táctica o la estadística avanzada. A veces puede parecer redundante explicar conceptos, pero es necesario para que todos comprendan lo que está sucediendo en el partido.” Fran Fermoso (Narrador en Movistar+).

¿Dato mata relato?

Decíamos antes que hay muchos que se creen profesores de matemáticas con tanto dato. Normalmente, suelen ser los que utilizan el “dato mata relato”, una frase tan utilizada como incorrecta. “Lo importante es que estos datos no se usen solo para crear un relato, sino para reflejar lo que realmente estamos viendo como espectadores, para dar sentido a lo que pasa en la cancha”, destaca Fran Fermoso.

Normalmente, cuando un dato te chirríe, hay que comprobarlo. Puede pasar que ese dato esté peligrosamente seleccionado para darle la razón al que lo dice. A esto, los estadísticos lo llaman ‘Cherry-picking’. También puede pasar lo contrario, que sea tu percepción la que está equivocada. A veces creemos que un jugador es muy bueno, pero cuando te vas a la estadística avanzada no lo es tanto. Es como el chiste de mamá he marcado tres goles, ¿y cómo habéis quedado? Pues hemos perdido 2 a 1.

Para entenderlo mejor, vamos a poner el ejemplo de Justin Anderson. Tenemos la percepción de que es un gran defensor: vamos a ver si es así. Para medir la eficiencia defensiva primero vamos a ver su rating defensivo. De primeras ya vemos que es el tercero peor del equipo.



Los datos contradicen las percepciones sobre Justin Anderson | Elaboración propia

Si nos vamos al %Stops – porcentaje de posesiones del rival que no terminan en puntos – vemos que él tiene un 44%, mientras que la media del equipo del 50%. Y si seguimos buceando en las estadísticas defensivas de los culés, seguiremos viendo que Justin no es el mejor defensor del equipo – por decirlo de alguna manera.

Los datos a veces están para contradecirnos, pero recuerda siempre elegir los correctos. Hace muchos años para elegir al defensor del año en la NBA se tenía en cuenta el número de rebotes que cogía un jugador y por eso durante el S.XX solo lo ganó un exterior, Gary Payton. Es como medir a un corredor por su talla del pie.

¿Y cómo se lo comunicamos a los jugadores?

No sirve de nada que los entrenadores sean expertos en estadística avanzada si los jugadores no la entienden o no creen en ella. Aquí entra un trabajo didáctico muy importante para los entrenadores. Muchos equipos, como el Coviran Granada, optan por dar charlas explicativas a los jugadores. “Esto nos sirve para que, durante la temporada, cuando hablemos de porcentaje de pérdida o ratio de tiro, entiendan de lo que estamos hablando y sepan a qué le damos importancia porque realmente es muy importante a la hora de ganar un partido”, afirma David Giménez, entrenador asistente de Coviran Granada.

Además de estas charlas, también organizan reuniones a principio de temporada con sus jugadores. Pablo Pin y sus asistentes preparan presentaciones con diferentes objetivos de mejora para cada jugador. “Un jugador que haya tenido un 40% en EFG, a lo mejor consideramos que puede mejorar en esa faceta y le pedimos que este año mejore hasta el 50%”, añade David.

Así es como Covirán Granada trata de mejorar a través de los datos | Cedida por Covirán Granada

Si te fijas en la infografía anterior, verás un ejemplo de los objetivos de mejora que esperan en el staff granadino de un jugador. Se combinan términos de estadística avanzada como el EFG% con términos técnicos y tácticos como “mejorar en situaciones de bloqueo directo”. Ahí es donde está la clave: en ser capaz de hacer que tus jugadores crean en los datos y, sobre todo, en su utilidad.

¿Y si empezamos por publicar los datos?

Cuando hablamos de baloncesto, es inevitable comparar a la Liga Endesa con la NBA, porque, al final, es el espejo en el que mirarse, pero no nos miramos en el apartado de los datos. Más allá de la diferencia tecnológica, “la diferencia para mi es que en la NBA todos los datos están abiertos y disponibles para cualquiera. La NBA tiene una fuente enorme de datos, y cualquiera que se meta a investigar puede verlo”, destaca David Sardinero, director de la Revista Gigantes. “A mí me gustaría que, por ejemplo, la Euroliga y la Liga Endesa liberaran esos datos, porque sé que los tienen. Pero es una política suya, y no tengo mucho que decir al respecto”, añade.

“Esto genera un problema de acceso para el aficionado medio. Aunque los comentaristas puedan introducir análisis más complejos, la audiencia no tiene dónde buscar esos datos por sí misma. En la NBA, en cambio, el propio ecosistema fomenta la curiosidad y el aprendizaje porque hay herramientas públicas que permiten profundizar en el análisis.” Andrés Monje (Narrador NBA en Movistar+)

Pero, ¿por qué no liberan los datos si los tienen? Alvaro Martín, narrador de NBA Latam, lo tiene claro: “No lo hacen porque no les da la gana”. La web de la Liga Endesa, únicamente se limita al boxscore típico y aunque en webs como 3Stepsbasket o Real GM puedes encontrar datos avanzados, no son ni comparables a los datos que de por sí la propia web de la NBA ofrece.

Estadísticas disponibles en acb.com | Fuente: ACB





Estadísticas disponibles en nba.com | Fuente: NBA





¿Y qué explicación da la Liga Endesa? Pues su responsable de estadística avanzada, Luis Manuel Aranguren afirma: “No es que no podamos publicar los datos, tecnológicamente es fácil. No creemos que sea necesario porque al aficionado no le va a interesar. Y si lo hiciésemos solo para los periodistas, ellos lo utilizarían para hacer algún reportaje”.

Y quizá Luis tenga razón, “que a los aficionados no les interesa” y que “los periodistas lo utilizaríamos para hacer algún reportaje”. Los periodistas ya hemos visto que sí que lo utilizan y estarían muy a favor con que los datos se publicasen. Los aficionados seguramente estén a favor. La clave está en sí lo utilizarían, eso no lo sabemos hasta que no se implementase.

Con la publicación de los datos harían el Supermanager más interesante | Fuente: ACB

Evidentemente, no hay manifestaciones en la sede de la ACB pidiendo que liberen los datos, pero, ¿por qué no lo probamos? Igual es que soy demasiado friki del baloncesto, pero creo que sería muy positivo para los aficionados de un equipo saber la mayor cantidad de datos posibles y que tienen esa gana de saber, no solo que su equipo ha ganado o ha perdido. Pero ya no solo para la competición, sino también para el SuperManager. Estoy seguro que ese juego sería mucho más rico y los usuarios de ese juego sabrían a quién fichar con mucho más criterio.

Cada uno tiene su opinión y quizá sea el único que piensa que eso sería positivo para la competición y para el SuperManager, pero eso solo si se implementa lo sabremos. De lo que si estoy completamente seguro es que eso acabará llegando, pero igual es demasiado tarde.