Que las estadísticas no te secuestren

Los datos a veces cuentan solo una parte de la historia y se pueden convertir en una trampa que distorsiona la realidad del baloncesto si no sabes cómo utilizarlos

Te puedo demostrar con la estadística en la mano que Shaquille O’Neal es mejor tirador de triples que Stephen Curry. Durante la temporada 95-96, Shaq tuvo un 50% en tiros de tres, un dato mucho mayor que cualquier temporada de Curry. Con los datos en la mano, O’Neal es mejor tirador que Stephen. Lo que no te he dicho es que ese 50% es porque tiró dos triples y metió uno.

Aunque es un ejemplo muy evidente, sucede más de lo que creemos. Podrás pensar que es por falta de experiencia, pero, incluso a entrenadores de la talla de Jaume Ponsarnau, la estadística le ha jugado malas pasadas.

Jaume Ponsarnau: “En algún momento de mi carrera como entrenador he cometido el error de perderme. Hay una frase que yo digo mucho que es que “El llellir no faci perdre l’escriure”, es decir, que la lectura no te haga perder la escritura. La estadística es una herramienta de apoyo, pero es más importante lo que ves.”

Cualquier dato puede demostrarte cualquier idea que tengas. La estadística es una herramienta poderosa, pero mal utilizada es tu peor enemigo. Los números deben ser interpretados correctamente para no perder de vista la realidad del juego.

El “tetas de tío”

También puede pasar que los datos te digan una cosa y decidas hacer la contraria, dejándote llevar por tu intuición, sino que se lo pregunten a Daryl Morey. El fue el primer General Manager que decidió basarse en los datos para fichar jugadores cuando se puso al frente de los Houston Rockets en 2007.

Poco después de entrar en Houston, tuvo que tomar su primera gran decisión en el draft. En aquel año tenía el puesto número 26 del Draft. Todos los datos le decían que escogiese a un joven Marc Gasol, pero finalmente decidió escoger a Aaron Brooks y el motivo no pudo ser más estúpido.

Marc Gasol es el claro ejemplo de que no puedes guiarte por las apariencias | Elaboración propia

Entre algunos “expertos” circulaba una foto de Marc sin camiseta en el se le veía un rostro aniñado y con sobrepreso. Hasta le habían puesto un mote: Man Boobs – tetas de tío. Y bueno, el resto es historia. Marc hizo historia en Memphis, donde tiene la camiseta retirada, fue el primer europeo en ser elegido defensor del año y fue clave para que Toronto Raptors. No está mal para el “tetas de tío”.

No podemos guiarnos solo por nuestra vista, los datos nos hacen ver mucho más, aunque a veces sea inevitable, tal y como destaca Rafa Jiménez: “El caso de Marc me hace preguntarme si hubiese llegado a la cantera de Valencia Basket Facundo Campazzo, ¿lo habríamos descartado por bajito?”

Actualmente, Daryl Morey es el presidente de los Philadelphia 76ers y la inteligencia artificial es su mejor compañera. “Lo usamos como un voto en cualquier decisión”, afirma Daryl, “si tienes un modelo muy exitoso para elegir jugadores en el draft, y la NBA no ha cambiado las reglas aún, entonces los modelos tienen mucho peso en esas decisiones”, concluye.

La paradoja del UCAM Murcia

Para entender mejor todo esto, vamos a analizar al UCAM Murcia según los Four Factors de Dean Oliver. Según Dean, se puede medir el rendimiento de un equipo y su impacto en la victoria basándose en el eFG%, TOV%, ORB% y FTR para obtener un cálculo posterior en base a esta fórmula: (0.40×eFG%)−(0.25×TOV%)+(0.20×ORB%)+(0.15×FTR). Según este cálculo, el finalista de la Liga Endesa la temporada pasada, no se hubiera metido ni en playoff.

Clasificación real en la temporada (23/24) Clasificación basada en los Four Factors (23/24)

Si nos fijamos en esos famosos Four Factors, concluiríamos que lo del UCAM Murcia no tiene explicación y fue cuestión de suerte. O también puede ser, tal y como dice Fran Camba – entrenador asistente del Bàsquet Girona, que: “Los Four Factors están un poco obsoletos. A lo mejor para categorías de formación o para categorías en las que no está tan profesionalizado, te pueden dar. En categorías profesionales necesitas un conocimiento más profundo.”

“Estos Four Factors se centran principalmente en métricas ofensivas”, destaca Rafa Jiménez, analista de datos de Valencia Basket. “El problema está en que esos porcentajes de multiplicación son diferentes en cada liga. No podemos comparar la Liga Endesa con la NBA, ni tan siquiera, con la Eurocup”, añade.

No es que los datos no puedan explicar que el UCAM Murcia llegase a las finales de la Liga Endesa, sino que no hemos elegido los correctos. El primer dato que no hemos tenido en cuenta es que tiene el cuarto mejor Net Rating de la competición, además del tercer mejor Defensive Rating.

El dichoso +/-

Sin duda, una de las estadísticas que más se usa y menos se debería usar es el +/-. Esta estadística es como decir que Patrick McCaw es un gran jugador porque ha ganado tres anillos. Seguramente no sabrás quién es y es normal. En esas tres temporadas jugó 155 minutos en playoffs. Pues eso es el más menos. Los estadísticos lo llaman “métrica de resumen”.

De hecho, esta estadística ya no es útil para los entrenadores, por lo injusta que es, tal y como destaca Fran Fermoso: “El +/- a veces es muy injusto, porque no refleja la realidad de lo que pasa en la cancha. Valorar a un jugador por su rendimiento en un momento en el que el equipo ya va 20 puntos arriba, por ejemplo, no tiene mucho sentido, ya que no está en la misma dinámica competitiva que al principio del partido.”

Por ejemplo, el partido de esta temporada que enfrentó al MoraBanc Andorra y el F.C Barcelona. Los culés ganaron 113 a 91 en Andorra. Tomas Satoransky tuvo un +/- de +11 y Jerrick Harding de -11. Según esta estadística Satoransky hizo mejor partido que Jerrick Harding y fue todo lo contrario, fíjate en el siguiente gráfico.

El +/- es la estadística más engañosa de todas | Elaboración propia

Podrás pensar que en un partido concreto puede no ser muy útil y que igual a lo largo de la temporada sí, pero tampoco. Por ejemplo, Monbus Obradoiro el año pasado. Los gallegos descendieron y el +/- de titulares como Devon Dotson o Artem Pustovyi era negativo. Actualmente, ambos forman parte de la plantilla del Joventut de Badalona. ¿Al director deportivo del Joventut de Badalona te hubiese echado para atrás ese dato? Evidentemente no.

El baloncesto algorítmico

Boza Maljkovic, entrenador que ganó 4 Euroligas en los 90, decía que “las estadísticas son como un bikini, que te muestran todo menos lo más importante”. Igual en los años 90 era así porque la estadística no pasaba del puntos, rebotes y asistencias, pero en la actualidad no es así.

En la actualidad, según Álvaro Martín, narrador de NBA Latam, la NBA se ha convertido en ‘baloncesto algorítmico’. Y no es el único que piensa así, Sergio “El Chacho” Rodríguez piensa igual: “Me quedé con la sensación de que en la NBA, el partido se llevaba más por estadística que por las sensaciones que tuviese el entrenador o los jugadores. Había momentos en los que necesitábamos una canasta y como había porcentajes altos de jugadas para determinados jugadores, aunque ese día estuviese fatal, se hacía. Por si se fallaba, que la culpa no fuese de nadie.”

Hay pocos aspectos del baloncesto actual que no se puedan cuantificar | Fuente: NBA

Y no solo en el baloncesto, también en el fútbol americano, tal y como destaca Álvaro Martín, narrador de NBA. “Hablaba con Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers, sobre los datos y el cree que va a llegar el momento en el que el entrenador esté en una cabina en la grada y una pantalla le diga qué jugada es más óptima de hacer en ese momento del partido.”

Y bueno, cuando la inteligencia artificial se integre en todos esos datos, lo que dice Shanahan se va a quedar corto y ahí es donde la NBA tendrá que tomar decisiones sobre si permite o no esa tecnología. No se a ti, pero si tuviese que ver un baloncesto previsible, donde sepas que va a pasar en cada momento, perdería la gracia por completo.