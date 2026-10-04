El inesperado viaje de Nick Smith del número uno a empezar de cero

Nick Smith llegó al Real Madrid como el último fichaje del verano con una doble misión: recuperar su mejor versión y convertirse en una pieza angular del proyecto de Pedro Martínez. Después de disputar sus dos primeros partidos de Euroliga, el estadounidense ya alcanzó los 20 minutos ante el Hapoel, una señal de que poco a poco empieza a ganar peso en la rotación. Ahora espera su oportunidad en la Liga Endesa ante Obradoiro, donde podrá mostrar buena parte del repertorio de un jugador que, no hace tanto, estaba llamado a marcar una época.

El Real Madrid como primera experiencia internacional

Natural de Jacksonville, Arkansas, Nick Smith decidió dar un giro a su carrera y apostar por el Real Madrid en los últimos días del mercado de verano. El movimiento supone su primera experiencia en el baloncesto internacional después de disputar 147 partidos en la NBA entre Charlotte Hornets y Los Angeles Lakers, aunque fue durante su temporada de rookie con Greensboro Swarm, en la G League, cuando dejó las primeras muestras del talento que le había colocado en el radar como uno de los grandes proyectos de su generación.

Nick Smith Jr. finalizó su primera etapa NBA con unos promedios de 7,6 puntos, 1,6 rebotes y 1,7 asistencias en 17,5 minutos por encuentro. Su mejor temporada estadística llegó en 2024-25, cuando alcanzó los 9,9 puntos, 2,1 rebotes y 2,4 asistencias en 60 partidos con Charlotte, mientras que en su última campaña en Lakers firmó 6,2 puntos en 30 encuentros de Regular Season, además de participar en seis partidos de playoffs. En el tiro exterior, presenta un 37,4% de acierto en triples durante su carrera NBA, un registro que refleja una de las principales armas de un jugador que ahora busca recuperar protagonismo en Madrid.

Nick Smith llamado a ser el mejor

Nick Smith llegó a la NBA precedido por la etiqueta de gran promesa. Durante su etapa de instituto fue considerado uno de los mayores talentos de su generación, hasta alcanzar el número uno del ranking de reclutamiento de 2022 y ser seleccionado para disputar tanto el McDonald’s All-American como el Jordan Brand Classic. Su aterrizaje en la Universidad de Arkansas, sin embargo, no transcurrió como estaba previsto. Una lesión de rodilla condicionó su única temporada universitaria y le obligó a perderse 19 partidos, incluido todo el mes de enero, frenando la progresión de un jugador que había llegado al baloncesto universitario llamado a ser una de las grandes estrellas de su promoción.

El escolta comenzó su etapa de instituto en Sylvan Hills HS, en Sherwood (Arkansas), antes de trasladarse a North Little Rock, donde lideró al equipo hasta un espectacular balance de 26-3 y el campeonato estatal de la clase 6A de Arkansas. Su rendimiento le situó entre los grandes talentos de su generación y le valió la consideración unánime de recluta de cinco estrellas. De hecho, Smith llegó a ser considerado el número 1 de la promoción de 2022 por 247Sports, mientras que otros de los principales servicios de reclutamiento también le situaban entre los cinco mejores jugadores del país.

El 29 de septiembre de 2021 anunció su compromiso con los Arkansas Razorbacks de Eric Musselman de NCAA, imponiéndose en la carrera a programas como Alabama, Auburn y Arkansas-Pine Bluff. La lista de universidades interesadas en sus servicios reflejaba el enorme potencial que se le atribuía: Oklahoma, Georgetown, Kansas, North Carolina, Baylor, Florida, Butler, Kentucky, Oklahoma State, Texas y Tennessee también le habían ofrecido una beca. Tras una única temporada universitaria marcada por una lesión de rodilla, Smith dio el salto al draft de 2023, donde fue seleccionado en el puesto 27 por Charlotte Hornets. El 2 de julio de ese mismo año firmó su contrato con la franquicia de North Carolina.

El tiro de 3 puntos de Nick Smith