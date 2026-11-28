El UCAM Murcia incorpora hasta final de temporada a Joe Thomasson, escolta con pasaporte georgiano y 11,8 puntos de media en sus 94 partidos en la Liga Endesa.

El UCAM Murcia ha aprovechado el parón de la Liga Endesa por la ventana FIBA para reforzar su juego exterior con Joe Thomasson. El escolta estadounidense, de 1,93 metros, 33 años y pasaporte georgiano, firma hasta final de temporada y llega con 94 partidos en la ACB a sus espaldas.

El club universitario hizo oficial el acuerdo el viernes 27 de noviembre en un comunicado en el que presenta a Thomasson como un refuerzo para el perímetro del conjunto murciano. La entidad destaca su capacidad anotadora, su facilidad para generar juego y su amenaza desde la línea de tres puntos como sus principales cualidades.

Un viejo conocido de la Liga Endesa

Thomasson no necesita adaptación a la competición. Según los datos de la ACB, ha pasado por el Baxi Manresa, el Covirán Granada y el Dreamland Gran Canaria, y en sus 94 partidos en la liga promedia 11,8 puntos, 2,9 asistencias y 10,5 de valoración en 25 minutos por encuentro, con un 36,9 % de acierto en triples y un 88,2 % en tiros libres.

Su mejor actuación en la Liga Endesa la firmó precisamente ante el UCAM Murcia: 33 puntos y 35 de valoración con el Baxi Manresa el 17 de abril de 2022, sus dos récords personales en la competición. Su tope de asistencias está en nueve, logrado con el Covirán Granada en diciembre de 2023.

En la temporada 2024-25, la última que disputó en España, jugó 35 partidos con el Dreamland Gran Canaria, con 8,7 puntos en algo más de 21 minutos, siempre según los datos de la ACB.

Del Panionios a Murcia con 13 puntos por partido en la EuroCup

El curso pasado lo pasó en Grecia, en el Panionios, con el que disputó la BKT EuroCup. Según el club murciano, allí promedió 13 puntos y 4 asistencias por encuentro, con un acierto superior al 40 % en los lanzamientos de tres puntos. Marca lo define como un cañonero que llega para ganar potencial ofensivo y sumar alternativas en el juego exterior.

Un mercado de parón con varios equipos moviéndose

La Liga Endesa vive un parón de doce días por la ventana de selecciones y los clubes lo están usando para retocar sus plantillas. Además del UCAM Murcia, el San Pablo Burgos ha incorporado al base Shannon Evans y el iLERNA Lleida, que prometió al menos cuatro fichajes inmediatos, ya cuenta con Dragan Apic. El Barça, por su parte, fichó la semana pasada al base Killian Hayes.

Décimo en la tabla tras caer ante el Casademont Zaragoza

Thomasson aterriza en un equipo que llegó al parón con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas, décimo en la clasificación de la ACB tras nueve jornadas. El último partido antes de la pausa fue la derrota por 72-74 ante el Casademont Zaragoza en el Palacio de los Deportes, en la novena jornada.

Fuera de casa, el UCAM Murcia solo ha ganado uno de sus cuatro partidos, y su primer examen tras el parón será precisamente a domicilio: visita al Kosner Baskonia en la jornada 10, el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas. Cuatro días después, el jueves 10 de diciembre a las 21:00 horas, recibe al Unicaja.