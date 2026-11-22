El Casademont Zaragoza gana 72-74 en Murcia en su partido oficial 1.000, con Bell-Haynes y Guillem Vives al frente, y se va al parón con 6-3 y la Copa del Rey a tiro.

El Casademont Zaragoza ganó este sábado 72-74 en la pista del UCAM Murcia, en la novena jornada de la Liga Endesa, en el partido oficial número 1.000 de la historia del club aragonés. Trae Bell-Haynes (18 puntos), el base español Guillem Vives (16 puntos y 6 asistencias) y Laurynas Birutis (12 puntos, 10 rebotes y 23 de valoración) sostuvieron un triunfo que el equipo de Gonzalo García de Vitoria no cerró hasta el último segundo.

Con la victoria, el conjunto aragonés llega al parón de la ventana FIBA con un balance de 6-3 y se recupera de la derrota de la jornada anterior en el 99-94 ante el Joventut en Badalona. El UCAM Murcia de Sito Alonso, que venía de ganar 76-84 en Miribilla al Surne Bilbao, se queda en 4-5, según los datos de la ACB.

Bell-Haynes cierra el partido desde la línea de tiros libres

El Casademont Zaragoza mandó durante casi todo el encuentro. Tras un arranque local de 7-2, un parcial de 1-14 dio la vuelta al marcador y el primer cuarto acabó 13-22. La ventaja llegó a ser de 15 puntos (18-33) y al descanso era de 12 (33-45). En el tercer cuarto el UCAM Murcia apretó en defensa con Moussa Diagne en pista, pero el periodo terminó 51-60.

La reacción murciana llegó en el último cuarto. Jean-Marc Pansa, con 10 puntos, firmó un mate para el 60-66 a seis minutos del final, y un triple de Jonah Radebaugh puso el 71-72 en el último minuto y medio. Bell-Haynes anotó uno de dos tiros libres y Howard Sant-Roos respondió con uno de dos desde la línea para el 72-73 con 4,1 segundos por jugarse. En la siguiente posesión Bell-Haynes metió el primer libre y falló el segundo a propósito. Michael Forrest, máximo anotador del partido con 20 puntos, se quedó a punto de ganar el partido con un lanzamiento desde el centro del campo que no entró.

Vives jugó pese a las dudas sobre su estado por unas molestias, mientras que el Casademont Zaragoza no contó con Caleb Homesley ni Jilson Bango. En el UCAM Murcia fue baja Toni Nakic, que está en Croacia tras el fallecimiento de su padre, Liborij Nakic, al que se recordó con un minuto de silencio antes del partido ante 6.198 espectadores en el Palacio de los Deportes.

Mil partidos oficiales y la Copa del Rey en el horizonte

El club, fundado en 2002, alcanzó en Murcia los 1.000 partidos oficiales sumando todas las competiciones. Según recoge Mundo Deportivo, 591 de ellos se han disputado en la ACB, play-off incluido, 266 en la antigua LEB Oro y 130 en competiciones europeas.

El triunfo también refuerza la candidatura aragonesa a la Copa del Rey, cuyos participantes salen de la clasificación al cierre de la primera vuelta. El Casademont Zaragoza es quinto de forma provisional, a falta de completarse la jornada, según la clasificación de la ACB, mientras que el UCAM Murcia aparece undécimo. El equipo ya había cerrado las siete primeras jornadas con el segundo mejor arranque de su historia en la Liga Endesa, y en la previa del duelo de Murcia el pívot Roberts Blumbergs había hablado abiertamente del torneo: “Es un objetivo para nosotros y lo podemos conseguir”, afirmó en declaraciones recogidas por Heraldo de Aragón.

Breogán y Baskonia, los próximos rivales tras el parón

Tras la ventana FIBA, el Casademont Zaragoza recibirá al Río Breogán el sábado 5 de diciembre a las 21:00 horas en la décima jornada, y el UCAM Murcia visitará al Kosner Baskonia en Vitoria el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas.