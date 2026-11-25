El contrato de Kevin Knox con el Unicaja incluye una salida a la Euroliga a comienzos de 2027, con condiciones, según Diario Sur. El número 9 del Draft de 2018 promedia 8,3 puntos.

El contrato de Kevin Knox con el Unicaja contempla una vía de salida hacia la Euroliga a comienzos de 2027, aunque sujeta a una serie de condiciones, según Diario Sur. El ala-pívot estadounidense, número 9 del Draft de 2018, firmó a finales de octubre hasta final de temporada y vive en Málaga su primera experiencia fuera de Estados Unidos.

El periódico malagueño explica en su información del martes 24 de noviembre que el jugador “no pierde de vista la Euroliga” y que “su contrato contempla una salida a esta competición, aunque con una serie de condiciones”. El diario no habla de una marcha inminente: sitúa esa opción a comienzos del próximo año y la vincula al rendimiento de Knox y a lo cómodo que se sienta en el Unicaja.

Varios clubes de Euroliga ya lo tuvieron en la agenda este verano

Según Diario Sur, Knox estuvo en la agenda de varios equipos de la Euroliga el pasado verano, pero su fichaje no llegó a concretarse por distintos motivos, entre ellos su alto caché. El mismo medio recuerda que en temporadas anteriores Osetkowski, Tyson Carter o Kameron Taylor también recibieron el interés de clubes punteros del continente y siguieron en Málaga hasta que finalmente dieron el paso.

El periódico añade que el jugador se ha instalado en Málaga con toda su familia y que estos días ha recibido la visita de sus padres. Si está a gusto en el equipo, siempre según Diario Sur, priorizará la estabilidad en el Unicaja.

Llegó para cubrir la baja de Tyson Pérez

Knox aterrizó en Málaga para cubrir la baja de Tyson Pérez, lesionado desde la pasada temporada, según el mismo diario, y ha dado a Txus Vidorreta un jugador capaz de actuar como alero y como ala-pívot. El club anunció su fichaje hasta final de temporada el jueves 29 de octubre.

Su currículo explica el interés europeo. Elegido en novena posición del Draft de 2018 por los New York Knicks tras un único curso en Kentucky, disputó siete temporadas en la NBA, con paso también por Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers y Golden State Warriors. En total sumó 320 partidos con 7,3 puntos y 2,8 rebotes de media, según el comunicado de su fichaje publicado por la ACB.

En la Liga Endesa lleva tres partidos con el Unicaja, en los que promedia 8,3 puntos, 3,0 rebotes y 7,0 de valoración en 15 minutos y medio, con un 41,7% en triples, según los datos de la ACB. Su mejor actuación llegó en el estreno, con 17 puntos y tres triples en la pista del Casademont Zaragoza el 8 de noviembre.

Séptimo en la Liga Endesa y con el Valencia Basket a la vuelta del parón

El equipo de Vidorreta es séptimo en la clasificación de la Liga Endesa con un balance de 5-4, empatado con Kosner Baskonia, Río Breogán y Surne Bilbao, según la clasificación de la ACB. Llegó a la ventana FIBA tras ganar 71-94 en Burgos en la jornada 9.

El Unicaja vuelve a la competición liguera en la jornada 10 con un partido exigente en casa: recibe al Valencia Basket, segundo con 7-2, el domingo 6 de diciembre a las 19:00 horas.