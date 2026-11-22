El Unicaja gana 71-94 en Burgos con 23 puntos y 36 de valoración de Noua y 20 de Perry, rompe cinco derrotas seguidas en el Coliseum y llega al parón con 5-4.

El Unicaja ganó este sábado 21 de noviembre por 71-94 en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos, en el partido que abrió la jornada 9 de la Liga Endesa. Amine Noua (23 puntos y 36 de valoración) y Kendrick Perry (20 puntos y 25 de valoración) lideraron a un equipo que rompe una racha de cinco derrotas seguidas en el Coliseum, recupera a Alberto Díaz en la Liga y se marcha a la ventana FIBA con un balance de 5-4.

Un 3-21 de salida decidió el partido en el Coliseum

Los de Txus Vidorreta encarrilaron el encuentro en los primeros minutos. Según la ACB, el Unicaja abrió con un parcial de 3-21 apoyado en el acierto desde el triple de Perry, Tyler Kalinoski y Noua, y obligó a Porfi Fisac a pedir tiempo muerto muy pronto. El San Pablo Burgos reaccionó con un 9-0 de Doumbouya y Taboada para cerrar el primer cuarto 16-26, y Chase Audige, exjugador cajista, llegó a dejar a los locales a ocho puntos (28-36) en el segundo.

Dos triples de Simonas Lukosius y una canasta de Willy Hernangómez devolvieron la ventaja a doce al descanso (32-44). Tras el paso por vestuarios, el Burgos volvió a acercarse hasta el 50-58, pero un triple de Kalinoski y otro de Perry sobre la bocina dejaron el tercer cuarto en 52-68. En el último periodo la diferencia superó los 20 puntos y llegó a 28 (66-94) antes del 71-94 final. El Unicaja ganó los cuatro cuartos y, según Diario Sur, capturó quince rebotes más que su rival.

Noua firma su mejor valoración en la Liga Endesa

Según los datos de la ACB, Noua batió su tope de valoración en la Liga Endesa con 36 créditos, fruto de 23 puntos, 8 rebotes, 3 recuperaciones y 2 tapones. Perry añadió 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y un 8 de 10 en tiros de campo, pese a doblarse el tobillo derecho al final del segundo cuarto; volvió tras el descanso sin limitaciones. Kalinoski sumó 12 puntos y Cameron Hunt, 9. En el Burgos, el máximo anotador fue Taboada, con 13, por delante de Radosavljevic (11).

Willy Hernangómez, a quien Fisac había elogiado en la víspera del partido (“el mejor cinco que tenemos en España”), terminó con 6 puntos. Alberto Díaz, capitán del Unicaja, disputó su primer partido de Liga desde la jornada inaugural, cuando se lesionó en el isquiotibial izquierdo, y aportó 4 puntos.

“Los primeros seis minutos han sido impresionantes”, valoró Vidorreta en declaraciones recogidas por Diario Sur. El técnico añadió: “Estoy contento con el rendimiento del equipo después de todos los problemas que hemos tenido: el esguince de Perry, la dosificación de los minutos de Alberto y la lesión de Pantzar”. La baja del base sueco, conocida esta semana, vuelve a complicar los cupos del Unicaja.

Primera victoria en Burgos desde enero de 2018

Según la ACB, el Unicaja había perdido sus cinco visitas anteriores al Coliseum y solo había ganado allí una vez, en enero de 2018, con Joan Plaza en el banquillo. En aquel partido, el cajista más valorado fue Dani Díez, hoy jugador del San Pablo Burgos.

Con el 5-4, el conjunto malagueño es octavo según la clasificación de la ACB, a la espera de que se complete la jornada. El San Pablo Burgos se queda con 2-7, en la decimosexta plaza, y todavía no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos ligueros como local.

Tras el parón por la ventana FIBA, el Unicaja recibirá al Valencia Basket en el Martín Carpena en la jornada 10, el domingo 6 de diciembre a las 19:00 horas.