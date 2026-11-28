La Laguna Tenerife busca un base tras la marcha de Huertas y la lesión de Fitipaldo, y su objetivo es el israelí Tamir Blatt, del Hapoel Tel Aviv, según Encestando.

La Laguna Tenerife busca un base en el parón de la ventana FIBA y su objetivo es el israelí Tamir Blatt, del Hapoel Tel Aviv, según Encestando. El club de Jaka Lakovic se ha quedado corto en la dirección tras la marcha de Marcelinho Huertas al Dubai Basketball y la lesión de Bruno Fitipaldo.

El medio sitúa al conjunto aurinegro entre los equipos de la Liga Endesa que aprovechan los doce días sin competición para moverse en el mercado. Según su información, el Tenerife necesita un base después de la salida de Huertas y de la baja de Fitipaldo, y el nombre que maneja es el de Blatt, que apenas tiene minutos en el Hapoel Tel Aviv.

Dos bajas en la dirección en una semana

La primera fue la de Huertas. El brasileño, de 43 años, anunció el 11 de noviembre que dejaba el club tras casi ocho temporadas para firmar con el Dubai Basketball de Xavi Pascual, como contó Solobasket en su despedida de La Laguna Tenerife. Según el club, se marcha con 384 partidos oficiales de aurinegro, con una Basketball Champions League y dos Copas Intercontinentales en su palmarés.

Su último partido fue el MoraBanc Andorra 84-90 La Laguna Tenerife del 14 de noviembre, en el que se despidió de la Liga Endesa con 21 puntos. En ese mismo encuentro llegó el segundo golpe: Fitipaldo recibió una contusión en una acción de juego.

El parte médico del club, publicado el 17 de noviembre, detalla un esguince de grado 1-2 del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y un esguince de grado 2 del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo. El Tenerife estima la baja del base uruguayo en unas tres semanas, en función de su evolución; Encestando habla de un mes.

Jaime Fernández sostiene el puesto ante el Barça

Sin Fitipaldo, el equipo ganó al Barça por 94-82 el domingo 22 de noviembre en el Santiago Martín, con Jaime Fernández al mando: ocho asistencias, según la crónica del club. Aquella victoria dejó al Tenerife con un balance de 7-2 en la Liga Endesa y 7-1 en la Eurocup antes del parón.

Aquella tarde la plantilla también acusó las ausencias de TJ Bamba, Ethan Happ, Rokas Giedraitis y Xabi López-Arostegui. Durante el parón, Jaime Fernández está concentrado con la selección española para la ventana FIBA, la misma en la que Héctor Alderete se ha entrenado con el grupo como invitado.

Blatt, sin partidos de Euroliga esta temporada

Tamir Blatt es un base israelí de 29 años y 1,78 metros que figura en la plantilla del Hapoel Tel Aviv para la Euroliga 2026-27. Según los datos de la Euroliga, todavía no ha disputado ningún partido de la competición esta temporada, lo que encaja con el escaso protagonismo que le atribuye Encestando.

Ni el Tenerife ni el Hapoel se han pronunciado sobre la operación, que por ahora es un objetivo de mercado y no una negociación confirmada.

Vuelta a la competición en Lleida

El conjunto aurinegro regresa a la Liga Endesa en la jornada 10 con su visita al iLERNA Lleida, el sábado 5 de diciembre a las 18:00 horas (17:00 en Canarias). Tres días después, el martes 8 de diciembre a las 21:00 horas, hora peninsular, recibe a los London Lions en la Eurocup.