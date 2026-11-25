Maksim Salash, presentado en el Monbus Obradoiro: el ala-pívot bielorruso no dudó en aceptar la oferta para volver a la ACB, donde ya jugó con el San Pablo Burgos.

Maksim Salash ya ha hablado como jugador del Monbus Obradoiro. El ala-pívot internacional bielorruso, de 30 años, fue presentado este martes 24 de noviembre en Santiago y explicó que no tuvo que pensarse la oferta del club gallego porque su deseo era volver a la Liga Endesa, donde ya jugó con el San Pablo Burgos.

El Obradoiro había anunciado su fichaje procedente del Maroussi griego la semana pasada. En la rueda de prensa, celebrada en las instalaciones de BYD Santiago y en castellano, Salash insistió en que la decisión fue rápida. “Cuando supe que un equipo de la ACB me quería dar la oportunidad, no lo pensé mucho. Después de hablar con Epi ya sabía que tenía ganas de venir aquí. Solo quedaba arreglar el papeleo, pero por mi parte no había ninguna duda de querer estar aquí”, afirmó, según recoge la web de la ACB.

El interior también bromeó con el tiempo en la capital gallega: dijo estar “muy feliz” en Santiago y que “lo único malo” es la lluvia de estos días.

Salash vuelve a la ACB cuatro años después de Burgos

Según la ACB, Salash disputó 50 partidos de Liga Endesa con el Burgos entre la temporada 2020-21 y la siguiente. Después de su etapa más reciente en Grecia, con el Maroussi, el bielorruso subrayó el contraste entre las dos competiciones.

“Aquí el balón se mueve mucho más rápido, se juega más en equipo. Se nota diferente desde el primer día, pero a mí me gusta jugar este tipo de baloncesto, es en el que me encuentro más cómodo”, apuntó.

No es su primera experiencia en Galicia. Hace once años vistió la camiseta del Ourense Baloncesto, en la temporada 2015-16 según La Voz de Galicia, y él mismo marcó la diferencia entre aquel jugador y el actual: “Cuando jugaba en Ourense era un chaval, apenas empezaba mi carrera en el baloncesto, y ahora tengo 30 años. Estoy en un buen momento físico y mental, me encuentro bien y tengo ganas de competir”.

Epifanio le pide tranquilidad: “Aquí no hay presión”

Salash nunca había trabajado con Diego Epifanio, pero sí con todos sus ayudantes, algo que espera que acelere su adaptación. “Trabajé con todos ellos, así que eso me hace las cosas mucho más fáciles”, explicó. “Lo que me faltaba antes era experiencia, ahora ya sé lo que me voy a encontrar en la ACB y sé lo que le puedo aportar al equipo”, añadió.

El mensaje del técnico, según contó, fue sencillo: “Lo primero que me dijo Epi es que no tengo que hacer nada extraño. El equipo funciona bien y juega bien, solo vengo a ser una pieza más para que él tenga más opciones. También me dijo que aquí no hay presión, que esté tranquilo, que haga mi trabajo”. El ala-pívot reconoció la competencia que hay en el juego interior, pero dijo que espera “entrar lo antes posible” en la rotación.

El Obradoiro, duodécimo con 4-5 antes del parón

Salash llega a un equipo que cerró la jornada 9 con una victoria en Sar ante el FIATC Girona (91-81). Según la clasificación de la ACB, el Monbus Obradoiro es duodécimo en la Liga Endesa con cuatro victorias y cinco derrotas, empatado a triunfos con el UCAM Murcia, el Leyma Coruña y el propio Girona.

Tras la ventana FIBA, el conjunto santiagués recibirá al Surne Bilbao en la jornada 10, el sábado 5 de diciembre a las 19:30 horas, según el calendario de la ACB. Será la primera oportunidad para que Salash se estrene en partido oficial con su nuevo equipo.