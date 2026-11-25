Pablo Almazán, capitán del Recoletas Salud San Pablo Burgos, se somete este miércoles a una artroscopia en la rodilla izquierda. Su recuperación queda pendiente de evolución.

Pablo Almazán, capitán del Recoletas Salud San Pablo Burgos, se somete este miércoles 25 de noviembre a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda. La intervención se realiza en el Hospital Recoletas Salud Burgos y el club no ha fijado plazo de baja: el tiempo de recuperación del alero granadino queda pendiente de evolución.

Una artroscopia tras las pruebas radiológicas

El club burgalés comunicó la decisión el martes por la tarde en un parte médico, el mismo texto que publicó la ACB. Según la nota, la operación se decidió “tras las pruebas radiológicas realizadas al jugador”, y el comunicado se limita a señalar que “el tiempo de recuperación del jugador queda pendiente de evolución”.

No es la primera vez que esa rodilla le da problemas. En octubre de 2022, cuando era capitán del Real Betis Baloncesto, la ACB informó de que Almazán se perdía un partido ante el BAXI Manresa por unas molestias en la rodilla izquierda que le habían impedido entrenar con el grupo durante la semana.

Un papel secundario en la pista en su tercera temporada en Burgos

Almazán, de 37 años, cumple su tercera campaña en el San Pablo Burgos. Llegó en la temporada 2024/25, la del ascenso desde Primera FEB, siguió en la plantilla para el regreso a la Liga Endesa, en la que disputó 28 partidos, y en julio renovó para seguir como capitán en un curso que el club afronta con la Liga Endesa y la BKT EuroCup.

Su peso en la pista este curso es limitado. Según los datos de la ACB, ha jugado 8 de los 9 partidos de Liga Endesa, con 5:38 minutos de media, 0,9 puntos, 0,9 rebotes y 0,6 de valoración.

El Burgos, decimosexto y con cuatro derrotas seguidas

La operación llega con el equipo en racha negativa. El conjunto de Porfi Fisac cerró la jornada 9 con una derrota por 71-94 ante el Unicaja en el Coliseum, la cuarta seguida en la Liga Endesa, después de caer ante Real Madrid, Valencia Basket y Río Breogán. Según la clasificación de la ACB tras la jornada 9, el Burgos es decimosexto con un balance de 2-7, una victoria por encima del MoraBanc Andorra y el iLERNA Lleida, que comparten la última plaza con 1-8.

El parte de Almazán se suma al de DJ Steward, que según la ACB sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda en el partido ante Valencia Basket del 8 de noviembre. Steward promedia 16,9 puntos en los siete partidos de Liga Endesa que ha disputado, según los datos de la ACB.

Joventut, el siguiente rival tras la ventana FIBA

La Liga Endesa se detiene por la ventana FIBA de noviembre, en la que el Burgos tiene a cinco jugadores convocados con sus selecciones: Balsa Koprivica, Chris Sengfelder, Retin Obasohan, Joaquín Taboada y Chase Audige.

El equipo burgalés volverá a la competición el domingo 6 de diciembre, a las 17:00 horas, ante el Asisa Joventut en el Coliseum, en la jornada 10 de la Liga Endesa. El miércoles 9 de diciembre, a las 20:30 horas, recibirá al Aris en la BKT EuroCup.