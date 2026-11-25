Sekulic admitió que el Barça busca un pívot tras la lesión de Nebo y la derrota ante el Fenerbahce (77-83), la cuarta seguida. Jasikevicius elogió al equipo azulgrana.

Aleksander Sekulic admitió tras la derrota ante el Fenerbahce (77-83) que el Barça está en el mercado para reforzar la pintura: “Buscamos un pívot, pero tenemos que creer en los jugadores que tenemos”. El técnico esloveno habló en la rueda de prensa posterior al partido de la jornada 14 de la Euroliga, disputado el martes en el Palau Blaugrana, que dejó al equipo azulgrana con su cuarta derrota consecutiva.

La búsqueda llega tras la lesión de Josh Nebo, que estará entre tres y cuatro meses de baja por una avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha. “No sé lo que pasará. Buscamos un pívot, pero tenemos que creer en los jugadores que tenemos”, afirmó Sekulic, según recoge EFE en MARCA. El entrenador añadió que su equipo necesita “ser más completo” tras el parón por las ventanas FIBA.

Encestando ya había situado a Adama Sanogo y Dan Dainja en la agenda del Barça como opciones para cubrir el hueco de Nebo. Sekulic no dio nombres.

Sekulic señala el último cuarto: “Fueron más inteligentes que nosotros”

El Barça llegó a mandar de 12 puntos (59-47) en el tercer cuarto y entró en el último periodo por delante (61-53), pero el Fenerbahce firmó un parcial de 16-30 en esos diez minutos. Para Sekulic, ahí se decidió el partido.

“Si estamos ocho arriba en el tercer cuarto, sabemos que el rival intentará remontar y tenemos que hacer cosas extra y no ponernos nerviosos si anotan. Tenemos que mantener la calma y que no pase esto de estar bien tres cuartos y perder la calma el último”, explicó el técnico, según EFE.

En declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, fue más allá: “Partido duro para ambos, una gran batalla y se decidió en el inicio del último cuarto cuando Shields empezó a anotar triples y nos pusimos nerviosos, perdimos la compostura, dejando al rival ganar. Fueron más inteligentes que nosotros”, reconoció.

Shavon Shields, 26 puntos con 7 de 12 en triples

El verdugo fue Shavon Shields, que terminó con 26 puntos, 7 de 12 en triples y 28 de valoración, según la estadística oficial de la Euroliga. Shane Larkin añadió 19 puntos. En el Barça, Stanley Umude fue el máximo anotador con 18 puntos, y Justin Minaya sumó 13 puntos y 21 de valoración. Los azulgranas cometieron 19 pérdidas y anotaron 10 de 18 tiros libres, por 17 de 19 de los turcos.

El Barça jugó sin Punter, Gibson ni Nebo, entre otras bajas, y con Yoan Makoundou en el banquillo sin llegar a jugar. “Makoundou no estaba aún preparado pero creíamos que podía estar en el banquillo”, explicó Sekulic a Mundo Deportivo.

Jasikevicius defiende al Barça: “Van a ir a más”

Sarunas Jasikevicius, exjugador y exentrenador del Barça, salió del Palau con la victoria y con elogios para su antiguo club. “Tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barça hasta ahora con tantas caras nuevas. Lo están pasando mal por la mala suerte de las lesiones y van a ir a más, estoy seguro”, afirmó, según EFE.

“Tiene a algunos con experiencia pero integrar tanta gente nueva es muy difícil. Hasta ahora lo está haciendo fantástico, y el bajón es comprensible, como para nosotros o al Madrid”, añadió el técnico lituano en Mundo Deportivo.

Con esta derrota, la tercera seguida en la Euroliga tras las caídas ante el Paris y el Crvena Zvezda, el Barça se queda con un balance de 8-6, según los resultados oficiales de la competición. Su próximo partido europeo, tras el parón, es el clásico en la pista del Real Madrid, el jueves 3 de diciembre a las 20:45 horas.

El clásico, próxima cita europea

El próximo partido del Barça en la Euroliga es el clásico ante el Real Madrid, el jueves 3 de diciembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena, en la jornada 15. Así llegan los dos equipos:

Real Madrid Barça Balance 7-6 8-6 Puesto 10.º 8.º Casa / fuera 4-1 en casa 5-1 fuera Últimos 5 G P G P P G G P P P Puntos a favor 94,4 87,6 Puntos en contra 88,6 86,1 Los datos del Real Madrid-Barça antes del partido, tras la jornada 14 de la Euroliga, a falta de 4 partidos. Puntos por partido. Últimos 5: G victoria, P derrota, del más antiguo al más reciente. Datos: Euroliga.

Es el primer duelo entre ambos esta temporada.