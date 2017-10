Pablo Prigioni dimite: "No continuaré como técnico del Baskonia"

Asegura no sentirse capaz de mejorar la situación, y dimite como entrenador.

Nada más terminar el partido de Euroliga disputado entre Baskonia y Valencia Basket en el Buesa Arena, saldado con una nueva derrota de los locales, Pablo Prigioni ha salido en rueda de prensa para anunciar su dimisión como entrenador del Baskonia.

Contundente, y sin tratar de esconderse, Pablo ha asumido su culpa “Quiero pedir disculpas al club y a la afición porque no soy capaz de hacer buen baloncesto. Me siento muy responsable”. Su balance total como entrenador baskonista es de 2 victorias y 6 derrotas, algo que ha pesado en el técnico argentino que ha asegurado “Si viera señales de que el equipo puede ir donde creo que puede llegar, tendría más paciencia. No me siento capaz.” Y se ha mostrado rotundo “Me siento muy triste porque se confió en mí. Lo he intentado todo pero no he sido capaz de hacer buen baloncesto. No continuaré como técnico del Baskonia.”

Termina, de esta manera, la primera experiencia de Pablo Prigioni como entrenador. Tras colgar las botas este mismo verano, decidió coger la pizarra con la confianza plena de Josean Querejeta para dirigir al Baskonia tras la salida de Sito Alonso. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos de la entidad alavesa.

