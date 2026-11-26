La federación eslovena anuncia que Aleksander Sekulic deja el banquillo nacional para centrarse en el Barça. Domen Zevnik será seleccionador interino desde el viernes.

Aleksander Sekulic ya no es el seleccionador de Eslovenia. La Federación Eslovena de Baloncesto (KZS) anunció el miércoles 25 de noviembre que el técnico del Barça deja el banquillo nacional, que ocupaba desde 2020, y que Domen Zevnik dirigirá al equipo como seleccionador interino hasta el final de la clasificación para el Mundial de 2027. Zevnik se estrenará este viernes ante Finlandia, en el pabellón Zlatorog de Celje.

La federación eslovena atribuye la salida a la negativa del Barça

En su comunicado oficial, la KZS explica así el cambio: “El hasta ahora seleccionador masculino, Aleksander Sekulic, informó a la dirección de la Federación Eslovena de Baloncesto, antes de llegar a Eslovenia, de que el club Barcelona ya no le permite desempeñar un doble papel, como entrenador de club y como seleccionador nacional”, en un texto traducido por Solobasket. La federación añade que, por ese motivo, ha nombrado a Zevnik seleccionador interino hasta que concluyan las ventanas clasificatorias.

Eurohoops recoge esa misma versión y titula que el Barça impide que Sekulic siga al frente de Eslovenia. Mundo Deportivo, en cambio, sostiene que el club y el entrenador llegaron juntos a la conclusión de que ambos cargos son incompatibles por las exigencias del banquillo azulgrana, y presenta la decisión como una muestra del compromiso del técnico con el proyecto.

Según La Vanguardia, el club se sentó con Sekulic para plantearle la situación y pedirle que reconsiderase su idea inicial de compaginar los dos puestos, como ya hizo el año pasado cuando entrenaba al Dubai. El técnico pidió tiempo para cerrar el asunto con su federación, viajó el miércoles a Eslovenia y allí confirmó su salida. El mismo diario añade que la convocatoria para los dos partidos de esta ventana la había preparado él.

Cuatro derrotas seguidas y cinco lesionados

La decisión llega en plena mala racha del Barça, que encadena cuatro derrotas consecutivas entre la Euroliga y la Liga Endesa, la última el martes ante el Fenerbahce en el Palau. Tras ese partido, Sekulic admitió que el club busca un pívot. Preguntado ese mismo día por la posibilidad de ausentarse durante las ventanas FIBA, el entrenador fue tajante: “No me perderé ningún entrenamiento. No creo que sea importante hablarlo”, declaró a Mundo Deportivo.

El técnico tiene además una larga lista de bajas por lesión: Tosan Evbuomwan, Kevin Punter, Umoja Gibson, Yoan Makoundou y Josh Nebo, que estará entre tres y cuatro meses fuera por su lesión de rodilla.

El Barça prepara la visita al Real Madrid

Durante el parón de selecciones, el Barça solo cede a tres jugadores: Joel Parra, Darío Brizuela y Miro Nkamhoua, según La Vanguardia. El resto de la plantilla descansa hasta el domingo, día en que Sekulic dirigirá de nuevo el entrenamiento en Barcelona.

Eslovenia afronta el tramo final de la clasificación con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas en su grupo, y sin Sekulic en el banquillo mientras siga en el Barça, según Mundo Deportivo.

El próximo compromiso del Barça será el clásico ante el Real Madrid, de la jornada 15 de la Euroliga, el jueves 3 de diciembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena.