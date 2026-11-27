El Unicaja promedia 9.932 espectadores en sus cuatro partidos de Liga Endesa en el Carpena, por encima de los 9.771 de 2024-25, según Diario Sur. Récord de 9.265 abonados.

El Unicaja registra en el arranque de la Liga Endesa la mejor asistencia media de su historia en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena: 9.932 espectadores por partido en sus cuatro encuentros como local, por encima de los 9.771 de la temporada 2024-25, la de los cuatro títulos, según los datos que publica Diario Sur.

Según el recuento de Diario Sur, por el Carpena pasaron desde octubre un total de 39.731 personas en los partidos ante La Laguna Tenerife, Girona, MoraBanc Andorra y Barça. La muestra es de cuatro partidos.

La referencia que se supera es la de la campaña 2024-25, en la que el club malagueño ganó la Supercopa, la Copa Intercontinental, la Copa del Rey y la Basketball Champions League, y cerró el curso con 9.771 espectadores de media. La temporada pasada terminó con 9.206, por lo que el dato actual supone un incremento de unas 700 personas por partido.

Lleno ante el Barça y la entrada más baja frente al Andorra

El Carpena tiene un aforo de 10.681 localidades para los partidos de baloncesto, la cifra que se registró en la visita del Barça. Estas son las entradas de los cuatro partidos ligueros en Málaga, según Diario Sur:

Barça: 10.681 espectadores (lleno).

La Laguna Tenerife: 9.936.

FIATC Girona: 9.839.

MoraBanc Andorra: 9.275.

Récord de abonados: 9.265

Detrás de la asistencia está la masa social. El Unicaja había fijado en las últimas campañas un tope de 9.043 abonados y el pasado verano lo amplió hasta 9.265, el récord de su historia. Con esa base, quedan unas 1.600 entradas a la venta para cada partido, según el diario malagueño.

Segunda mejor media de la Liga Endesa, solo por detrás del Valencia

Los 9.932 espectadores de media del Unicaja son el segundo mejor dato de la Liga Endesa esta temporada, solo superado por los 11.558 del Valencia Basket en el Roig Arena, según Diario Sur. Precisamente el conjunto valenciano será el primer visitante del Carpena cuando se reanude la competición.

Diciembre trae tres partidos en Málaga: Valencia Basket, Asisa Joventut y Monbus Obradoiro.

El equipo de Vidorreta llega al parón con 5-4

El equipo que dirige Txus Vidorreta se marchó a la ventana FIBA tras ganar 71-94 en Burgos el sábado 21 de noviembre, con 23 puntos y 36 de valoración de Amine Noua y 20 puntos de Kendrick Perry. Aquel triunfo cortó una racha de cinco derrotas seguidas en el Coliseum y dejó al conjunto malagueño con un balance de 5-4.

El Unicaja afronta el tramo de diciembre sin el base sueco Melwin Pantzar, lesionado en la rodilla izquierda, cuya baja de seis semanas complica los cupos de la plantilla.

La Liga Endesa vuelve tras el parón de selecciones con la jornada 10: el Unicaja recibe al Valencia Basket el domingo 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Martín Carpena, según el calendario de la ACB.