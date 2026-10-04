La variante táctica de Valencia Basket da sus frutos y bate récords personales en ACB

El Valencia Basket ha comenzado la temporada con buen ritmo competitivo en las primeras jornadas. Con Xavi Albert al frente, el conjunto taronja continúa buscando fórmulas para sacar el máximo rendimiento a su plantilla y el técnico ya ha empezado a introducir diferentes alternativas tácticas y roles para sus jugadores. Algunas de estas pruebas pueden convertirse en recursos importantes a medida que avance la temporada.

Un recurso de Xavi Albert para potenciar a Josep Puerto

Josep Puerto volvió a demostrar su importancia para el Valencia Basket en la victoria ante Casademont Zaragoza (82-97). El capitán taronja asumió minutos en la posición de cuatro, una alternativa que Xavi Albert utilizó para aprovechar su movilidad y amenaza exterior, y respondió con una actuación determinante desde el perímetro. El jugador valenciano anotó cuatro triples en la segunda mitad, incluidos tres prácticamente consecutivos en el tramo final del tercer cuarto que mantuvieron al equipo valenciano en el partido y terminaron de cambiar su dinámica.

Su actuación desde el 6,75 no es, además, puntual. Puerto está mostrando un extraordinario nivel de acierto en este inicio de temporada y acumula ya un 12/17 en triples, un espectacular 70,6 % de efectividad. Su capacidad para jugar de cuatro sin perder amenaza exterior le está dando al Valencia Basket una variante muy valiosa, especialmente en un equipo que busca abrir espacios alrededor de jugadores como Mirotic y TJ Shorts.

Josep Puerto entra en la historia del Valencia Basket

En Zaragoza, Josep Puerto también alcanzó otro hito personal al llegar a los 188 triples con la camiseta taronja, una cifra que le permite superar a Víctor Luengo y colocarse entre los diez jugadores que más veces han acertado desde el perímetro en la historia de la entidad.

Más allá del récord, su rendimiento abre una posibilidad interesante para el conjunto de Xavi Albert: consolidar a Josep Puerto como una alternativa habitual en la posición de cuatro. Su capacidad para abrir el campo, atacar desde fuera y defender con movilidad permite al técnico introducir un perfil diferente en esa posición.