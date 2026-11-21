Aday Mara firma 22 puntos y 16 rebotes, récords en su carrera, en el 126-120 de los Thunder a los Pelicans. Doncic gana a los Kings y Hezonja logra un doble-doble.

Aday Mara firmó la mejor actuación de su carrera en la NBA en la madrugada del sábado: 22 puntos y 16 rebotes, ambos récords personales, en la remontada de los Oklahoma City Thunder ante los New Orleans Pelicans (126-120), un partido de la NBA Cup que arrancó a las 02:00 horas.

El pívot aragonés, titular en el Paycom Center, jugó 29 minutos y anotó 11 de sus 15 tiros de campo. A los puntos y los rebotes, siete de ellos ofensivos, añadió 2 tapones y 2 asistencias, con un +15 en pista, solo superado en su equipo por el +23 de Kenrich Williams, según los datos de ESPN.

Sus anteriores máximos en la temporada regular eran los 18 puntos que logró ante los Wizards, cuando anotó además su primer triple, y los 13 rebotes de la victoria en Sacramento, donde sumó 16 puntos y 13 rebotes. Es su cuarto doble-doble en la NBA.

Los Thunder levantan 16 puntos de desventaja

Oklahoma City empezó con un 11-0, pero los Pelicans respondieron con un parcial de 64-45 y se marcharon al descanso por delante (56-64). Un triple de Herbert Jones, el cuarto de su noche, puso el 76-91 a falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto, y la renta visitante llegó a los 16 puntos.

La reacción local comenzó con un 16-7 que dejó el marcador en 92-98 antes del último periodo. Jared McCain igualó a 102 con un tiro lejano a 9:22 del final, Isaiah Hartenstein firmó el 108-102 y Shai Gilgeous-Alexander sentenció con una jugada de 2+1 a 34,8 segundos para el 124-116.

Gilgeous-Alexander terminó con 40 puntos y 8 asistencias, mientras que McCain y el también novato Bennett Stirtz aportaron 18 cada uno. Los Thunder, que sumaron 60 puntos en la pintura, mejoran su balance a 10-6 y a 2-1 en la NBA Cup. Por los Pelicans (5-12), Zion Williamson y Jeremiah Fears anotaron 22 puntos.

La noche de Mara llega días después de que Dwyane Wade pidiera que le quitaran la etiqueta de anti-Wembanyama.

Doncic gana a los Kings y Hezonja firma un doble-doble

Luka Doncic sumó 25 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes, aunque también 6 pérdidas, en el ajustado triunfo de Los Angeles Lakers ante los Sacramento Kings (106-104), que comenzó a las 04:00 horas. El esloveno anotó 9 de 18 tiros de campo y 2 de 9 en triples.

Un triple de Quentin Grimes a 57 segundos del final deshizo el empate a 103. Doncic perdió un balón a 23 segundos del final y Walker Kessler falló dos tiros libres, pero Zach LaVine erró un triple sobre la bocina. Los Lakers, con 14-3, suman diez victorias en sus últimos once partidos. Los Kings caen a 1-14.

Mario Hezonja, exjugador del Real Madrid, logró 10 puntos y 10 rebotes en 20 minutos desde el banquillo en la victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Indiana Pacers (128-119), con un +24. La noche fue de James Harden, que anotó 51 puntos.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández perdieron en casa ante los Orlando Magic (111-113). Con empate a 111, Franz Wagner, autor de 35 puntos, anotó un tiro en suspensión a 2,4 segundos del final, y Julius Randle falló un triple para ganar el partido. Los Nets, con 3-12, encadenan cuatro derrotas.

Los Thunder visitan a los Miami Heat en la madrugada del domingo al lunes, a las 00:00 horas del lunes 23 de noviembre.