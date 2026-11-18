Dwyane Wade pide que se deje de llamar a Aday Mara el chico anti Wembanyama y elogia al pívot de los Thunder: “Lo que es él es un protector de aro. No tiene miedo”.

Dwyane Wade ha salido en defensa de Aday Mara. El tres veces campeón de la NBA pidió que se deje de presentar al pívot aragonés de los Oklahoma City Thunder como el chico “anti Wembanyama” y lo definió como un protector de aro que no tiene miedo a nadie.

El exjugador de los Miami Heat habló del español en su programa, Timeout with Dwyane Wade, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. El apodo nació en la noche inaugural de la temporada, cuando Mara, de 21 años y 2,21 metros, le puso un tapón a Victor Wembanyama en la victoria de los Thunder en San Antonio (104-116). Fue el primer tapón de su carrera en la NBA.

Wade: “parad de poner etiquetas a estos niños”

Wade fue directo al rechazar la comparación con la estrella de los San Antonio Spurs. “No me gusta la etiqueta del chico que para a Wemby. No me gusta eso. Por favor, quitad la etiqueta a ese joven, parad de poner etiquetas a estos niños”, afirmó.

El miembro del Hall of Fame explicó por qué cree que ese papel no le corresponde al pívot español y qué es lo que sí aporta: “Wemby puede tirar cuando quiera, no le puedes parar. Con Wemby le ponéis mucha presión y no es así. No le pongamos las cosas difíciles a los jóvenes. Lo que es él es un protector de aro. No tiene miedo, tienes que enfrentarte a él en el aro y no hay mucha gente dispuesta a enfrentarse a Wemby en el aro. Así que me encanta lo que ha aportado a este equipo tan pronto”.

Más minutos con Chet Holmgren fuera

Wade también habló del papel que tenía Mara al llegar a Oklahoma City y de cómo ha cambiado. “Creo que le draftearon por algo concreto. Le trajeron para ser un protector de aro, para ser un tercer grande. Para ser un chico diferente al de los otros dos grandes, Hartenstein y también Chet (Holmgren). Pero ahora tiene una oportunidad con Chet fuera, ahora tiene una oportunidad de mostrar lo que puede hacer. Así que está abriendo un poco su repertorio para nosotros”, añadió.

El dos veces campeón junto a LeBron James en los Heat destacó además su lectura del juego: “Vemos su juego de poste, vemos su tiro exterior, su IQ, su sentido del juego. Ves la manera con la que pone bloqueos y cómo continúa hacia el aro, la atención que atrae o su habilidad de cogerla entre mucha gente”. Y cerró con un apunte personal: “Viene de ganar un campeonato nacional (de la NCAA). Un tipo grande de 2,21. Cuando le estaba siguiendo, me hice fan de él”.

Los números de Mara en su primer mes en la NBA

Elegido por los Thunder en el puesto 12 del último draft, Mara ha jugado los 14 partidos de su equipo, cuatro de ellos como titular. Según los datos de ESPN, promedia 9,1 puntos, 6,5 rebotes y 1,7 tapones en 21,6 minutos por partido, con un 63,3% en tiros de campo (57 de 90). Suma 24 tapones y tres dobles-dobles.

Su mejor anotación llegó ante los Washington Wizards, con 18 puntos, y su tope reboteador en su última actuación, con 16 puntos y 13 rebotes en la victoria de los Thunder en Sacramento (103-125). Dos días antes había firmado 10 puntos y 3 tapones en la derrota ante los Clippers por 113-112. Los Thunder llevan un balance de nueve victorias y cinco derrotas.

Mara y los Thunder vuelven a la pista ante los Atlanta Hawks en Oklahoma City, en la madrugada del miércoles al jueves 19 de noviembre, a las 2:00 horas, hora peninsular.