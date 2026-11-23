Aday Mara se perdió por un golpe en la espinilla la derrota de los Thunder en Miami, su primera baja en la NBA, y repasó su primer mes: “no me puedo quejar”.

Aday Mara se perdió este domingo su primer partido en la NBA. El pívot español de los Oklahoma City Thunder no jugó en la derrota de su equipo en Miami (123-113) por una contusión en la espinilla derecha, y después hizo balance de su primer mes en la liga: “La verdad que el primer mes no me puedo quejar”, afirmó en declaraciones a EFE.

El golpe llegó en el partido del viernes, el de sus 22 puntos y 16 rebotes ante los Pelicans, la mejor actuación de su corta carrera en la NBA. En la hoja de estadísticas del partido, según ESPN, su ausencia figura como una contusión en la espinilla derecha.

“Fue un golpe. Durante el partido pude jugar y no tuve ningún problema, pero ahora lo estaba notando y al final dijimos que mejor descansar”, aclaró el jugador zaragozano de 21 años, según recogió Marca.

“Ha habido un poco de todo” en su primer mes

Mara reconoció que la plaga de lesiones de los Thunder le ha abierto la puerta de la rotación, hasta el punto de hacerse con la titularidad en los últimos partidos. El de los Pelicans fue su sexta titularidad en la liga, según EFE.

“Ha habido un poco de todo. Creo que, obviamente, las lesiones, que no es lo que queremos como equipo, me han dado un poco más de hueco en la rotación y han hecho que yo pueda aprovechar esas oportunidades que me han dado”, explicó a EFE tras la derrota ante los Heat.

“A partir de ahí, contento por las oportunidades que me han llegado y por cómo lo he ido haciendo. La verdad que el primer mes no me puedo quejar”, añadió.

Diez puntos y siete rebotes de media

Los números respaldan ese crecimiento, que ya le había valido los elogios de Dwyane Wade. Según los datos de ESPN, Mara promedia en sus 16 partidos de temporada regular estos registros:

10,0 puntos y 7,1 rebotes

1,9 asistencias y 1,7 tapones

22,4 minutos en pista

64,9% en tiros de campo

La progresión se ve al separar los meses: en sus seis partidos de octubre se quedó en 5,8 puntos y 5,0 rebotes en 17,8 minutos, mientras que en los diez de noviembre ha subido a 12,5 puntos y 8,3 rebotes en 25,1 minutos, siempre según ESPN.

Unos Thunder diezmados caen en Miami

Sin Mara, los Thunder tampoco contaron con Shai Gilgeous-Alexander, baja por un problema de espalda, ni con Chet Holmgren, que estará fuera hasta enero por una lesión de rodilla, ni con Jalen Williams, que no volverá como mínimo hasta el tramo final de la temporada, según EFE. En total, nueve jugadores no estuvieron disponibles.

Bam Adebayo firmó un triple doble de 24 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias para los Heat, que encadenan siete victorias. Por Oklahoma City, Jared McCain anotó 20 puntos y Ajay Mitchell, 17. Los Thunder (10-7) son octavos en el Oeste y han perdido cinco de sus últimos siete partidos.

El equipo de Mara vuelve a jugar este lunes en la pista de los Indiana Pacers, a la 1:30 de la madrugada del martes, hora peninsular.