Los Lakers caen ante los Jazz (97-109) y cortan su racha de nueve victorias pese a los 29 puntos de Doncic. Aday Mara firma su récord de asistencias con los Thunder.

Se acabó la racha. Los Los Angeles Lakers perdieron en casa ante los Utah Jazz (97-109) y cortaron una serie de nueve victorias consecutivas pese a los 29 puntos de Luka Doncic. En la madrugada del jueves, Aday Mara firmó su récord de asistencias en la NBA, mientras que Hugo González, Santi Aldama y los Nets de Jordi Fernández vivieron una noche gris.

Los Lakers llegaban lanzados tras la novena victoria seguida en Charlotte, pero los Jazz, que solo habían ganado dos partidos en todo el curso, rompieron la dinámica en el Crypto.com Arena. El equipo angelino mandó en el primer cuarto (34-29), aunque se fue al descanso por debajo (54-56) y se vino abajo en el último periodo, que Utah ganó por 21-31.

Doncic, 29 puntos con 2 de 12 en triples

Doncic terminó con 29 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 2 robos en 37 minutos, pero con un 10 de 28 en tiros de campo, un 2 de 12 en triples y 9 pérdidas. Quentin Grimes le acompañó con 20 puntos y Collin Sexton aportó 12 desde el banquillo y Walker Kessler firmó 10 puntos y 11 rebotes.

Los Lakers se quedaron en un 38% en tiros de campo y un 27% en triples (9 de 33), frente al 48% y el 38% (14 de 37) de Utah. Keyonte George lideró a los Jazz con 30 puntos y 10 asistencias, Ace Bailey sumó 19 y Mo Bamba capturó 16 rebotes. Con 13 victorias y 3 derrotas, los Lakers siguen líderes del Oeste, por delante de los San Antonio Spurs (12-3).

Aday Mara, récord de asistencias ante los Hawks

Los Oklahoma City Thunder cayeron en casa ante los Atlanta Hawks (112-117), su cuarta derrota en cinco partidos, pero Aday Mara dejó una de sus actuaciones más completas. Titular, el pívot aragonés sumó 10 puntos (4 de 6 en tiros), 6 rebotes, 8 asistencias y 1 tapón en 27 minutos, con un +11 en pista. Según Mundo Deportivo, esas 8 asistencias son su mejor marca en la NBA. Además, volvió a poner un tapón, sobre Jalen Johnson, tras quedarse sin ninguno ante los Kings. Un día después de los elogios de Dwyane Wade, Shai Gilgeous-Alexander (34 puntos) no pudo frenar a Onyeka Okongwu, que anotó 28 para los Hawks.

Hugo González y Santi Aldama, poco protagonismo

Hugo González jugó 16 minutos en la derrota de los Boston Celtics en Denver (105-101): 2 puntos (1 de 5 en tiros, 0 de 3 en triples), 6 rebotes y 1 tapón. Los Celtics siguen segundos del Este (11-4).

Santi Aldama disputó 6 minutos sin anotar (0 de 2 en triples) en la cómoda victoria de los Dallas Mavericks ante los Golden State Warriors (116-94), en la que Cooper Flagg anotó 33 puntos. Dallas cortó una racha de tres derrotas.

Los Nets de Jordi Fernández, arrollados por los Bulls

Peor noche aún para los Brooklyn Nets, que encajaron una derrota por 30 puntos en el Barclays Center ante los Chicago Bulls (107-137). Según la crónica de Associated Press, los Bulls anotaron 15 triples en la primera parte, récord de su franquicia, y acabaron con 21. Egor Demin anotó 22 puntos. Los Nets encadenan tres derrotas y son penúltimos del Este (3-11).

En Cleveland, el exjugador del Real Madrid y del Barça Mario Hezonja fue titular con los Cavaliers y sumó 16 puntos (7 de 12 en tiros), 7 rebotes y 5 asistencias, pero no evitó la derrota ante los Memphis Grizzlies (121-124).

Próximos partidos

Lakers: reciben a los Sacramento Kings el sábado 21 de noviembre a las 4:00 horas.

Thunder: reciben a los New Orleans Pelicans el sábado 21 de noviembre a las 2:00 horas.

Nets: reciben a los Orlando Magic el sábado 21 de noviembre a las 1:30 horas.

Mavericks: reciben a Los Angeles Clippers el domingo 22 de noviembre a las 2:00 horas.

Celtics: visitan a los Sacramento Kings el domingo 22 de noviembre a las 4:00 horas.

Los Lakers buscarán volver a ganar ante los Kings, colistas del Oeste (1-13), en la madrugada del viernes al sábado.