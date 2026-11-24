Luka Doncic firma 28 puntos y 8 asistencias en el 109-94 de los Lakers a los Jazz, que les habían ganado la semana pasada. Aday Mara, de nuevo baja en los Thunder.

Los Angeles Lakers se tomaron la revancha ante los Utah Jazz (109-94) en la madrugada del martes, cinco días después de caer ante ellos en casa. Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, lideró al equipo angelino con 28 puntos y 8 asistencias, y los Lakers mejoran su balance a 15 victorias y 3 derrotas.

El partido, disputado en el Crypto.com Arena ante 19.057 espectadores, arrancó a las 4:00 de la madrugada, hora peninsular. Los Lakers suman dos victorias seguidas tras superar también a los Sacramento Kings, mientras que los Jazz encadenan su tercera derrota consecutiva y se quedan con un balance de 3-16.

El precedente estaba muy reciente. El pasado miércoles, en el mismo escenario, Utah cortó la racha de nueve victorias de los Lakers (97-109) pese a los 29 puntos de Doncic, que firmó entonces un 2 de 12 en triples y 9 pérdidas.

Doncic, 28 puntos pese a su 3 de 14 en triples

Según el acta de la NBA, Doncic terminó con 28 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, 1 robo y 4 pérdidas en 33 minutos, con un +14 en pista. El esloveno volvió a sufrir en el tiro, con un 8 de 24 en tiros de campo y un 3 de 14 en triples, pero sumó 9 de 10 desde la línea de tiros libres.

Jake LaRavia firmó un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, y Walker Kessler hizo lo propio con 10 puntos y 12 rebotes en 36 minutos. Matisse Thybulle aportó 14 puntos, Collin Sexton anotó 12 desde el banquillo y Quentin Grimes repartió 8 asistencias, además de sumar 9 puntos.

Un último cuarto de 31-17 para cerrar el partido

Los Lakers dominaron la primera parte (30-20 en el primer cuarto, 53-42 al descanso), pero los Jazz reaccionaron tras el paso por vestuarios con un tercer cuarto de 25-35 que dejó el marcador en 78-77. El equipo angelino cerró el partido con un parcial de 31-17 en el último periodo.

La diferencia estuvo en el tiro exterior y en la línea de personal. Utah se quedó en un 6 de 32 en triples, frente al 12 de 41 de los Lakers, que además anotaron 27 de 35 tiros libres por los 14 de 21 de su rival.

Kyle Filipowski fue el mejor de los Jazz con 21 puntos y 12 rebotes. Ace Bailey anotó 18 puntos, Keyonte George sumó 14 y Darryn Peterson añadió 13 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

Aday Mara se pierde su segundo partido seguido

Entre los españoles, Aday Mara no jugó por segundo partido consecutivo en la derrota de los Oklahoma City Thunder en el Gainbridge Fieldhouse ante los Indiana Pacers (125-120). El pívot zaragozano sigue de baja por la contusión en la espinilla derecha que ya le apartó del partido del domingo en Miami.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 38 puntos para los Thunder, que suman dos derrotas seguidas y se quedan con un balance de 10-8. Por su parte, Baba Miller disputó 1 minuto, sin anotar, en la derrota de Los Angeles Clippers en la pista de los Houston Rockets (116-104).

Próximos partidos

Los Lakers no vuelven a jugar hasta la madrugada del sábado, cuando visitan a los San Antonio Spurs a las 3:30 de la madrugada, hora peninsular. Antes, los Thunder reciben a los Minnesota Timberwolves en la madrugada del jueves, a la 1:30, hora peninsular.