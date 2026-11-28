Hugo González, titular, suma 9 puntos en la derrota de los Celtics ante los Hawks (86-87). Aldama gana en Phoenix con 34 de Flagg y Doncic anota 31 en la caída de los Lakers.

Hugo González volvió a salir de titular con los Boston Celtics y firmó 9 puntos en la derrota ante los Atlanta Hawks (86-87), mientras Santi Aldama ganó con los Dallas Mavericks en Phoenix (109-113) en una madrugada del sábado marcada por la NBA Cup. Luka Doncic anotó 31 puntos, pero los Lakers cayeron en San Antonio (99-96).

Hugo González suma 9 puntos y los Celtics se escapan por un triple

El partido del TD Garden, que arrancó a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular, pareció encarrilado para Boston al descanso (51-39). Los Hawks le dieron la vuelta en la segunda mitad, con un parcial de 48-35, y llegaron al último segundo con 83-87 en el marcador. El triple de Derrick White sobre la bocina solo maquilló el resultado.

El madrileño jugó 15:59 minutos en el quinteto inicial y acabó con 9 puntos (4 de 6 en tiros de campo, 1 de 2 en triples), 3 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón, con un +2 en pista, según el acta de la NBA. Jayson Tatum lideró a los Celtics con 20 puntos y 9 rebotes, y Jalen Johnson fue el mejor de Atlanta con 24 puntos y 12 rebotes. Boston, que venía de cortar su mala racha con la victoria en Washington, se queda en 12 victorias y 7 derrotas.

Según la NBA, con este resultado los Hawks cierran el primer puesto del Grupo C del Este de la NBA Cup y los Celtics se aseguran la plaza de comodín de la Conferencia Este para los cuartos de final.

Estos fueron los números de los españoles en la noche NBA:

Jugador Partido Min Pts Reb Asis T3 Hugo González (Celtics) D 86-87 vs. Hawks 15:59 9 3 1 1/2 Santi Aldama (Mavericks) V 113-109 vs. Suns 12:21 6 3 2 0/0 Los españoles en la jornada NBA del viernes 27 de noviembre (madrugada del sábado 28 de noviembre en España). V/D: victoria o derrota de su equipo, con su marcador primero; T3: triples anotados/intentados. Datos: NBA.

No jugaron: Sergio de Larrea (Mavericks), Baba Miller (Clippers).

Aldama, en la remontada de Dallas con 34 puntos de Cooper Flagg

Los Mavericks perdían de 17 puntos al final del tercer cuarto (95-78) en Phoenix y firmaron un último periodo de 35-14 para llevarse el partido de la NBA Cup, que empezó a las 3:00, hora peninsular. Cooper Flagg firmó 34 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias en casi 42 minutos, y Max Christie sentenció desde la línea de tiros libres. Devin Booker se fue hasta los 31 puntos para los Suns.

Santi Aldama aportó 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 12:21 minutos desde el banquillo. Dallas alcanza las 12 victorias y 7 derrotas.

Sergio de Larrea siguió sin jugar. Según Encestando, el base vallisoletano cumple un mes de baja desde la caída que sufrió ante los Miami Heat el 26 de octubre, que le obligó a llevar una férula, y su regreso podría producirse a principios de diciembre.

Doncic anota 31, pero Wembanyama y Castle tumban a los Lakers

En el duelo entre Doncic y Wembanyama, que comenzó a las 3:30 de la madrugada, hora peninsular, los Lakers mandaban de 16 al descanso (38-54), pero se hundieron en un tercer cuarto de 30-14. Doncic acabó con 31 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, aunque con 1 de 13 en triples. Victor Wembanyama firmó 25 puntos y 16 rebotes, y Stephon Castle se fue hasta los 26 puntos y 9 asistencias. Los Spurs (16-4) superan a los Lakers (15-4).

Baba Miller no juega y los Nets de Jordi Fernández caen en Toronto

Baba Miller no salió a pista en la derrota de los Clippers ante los New Orleans Pelicans (104-105), por decisión técnica. Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández cayeron en Toronto (124-100) ante unos Raptors liderados por los 34 puntos de Scottie Barnes, y se quedan con 4 victorias y 14 derrotas.

Los Celtics de Hugo González visitan a los Spurs el domingo 29 de noviembre, a las 22:00 horas, y el duelo español ante los Mavericks de Aldama llegará en la madrugada del martes 1 de diciembre, a las 2:00, hora peninsular.