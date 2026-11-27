Spurs y Lakers, los dos mejores del Oeste, se miden el sábado 28 de noviembre a las 3:30, hora peninsular, en la NBA Cup: Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, frente a Wembanyama.

Los San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers, los dos mejores equipos del Oeste, se enfrentan en la madrugada del viernes al sábado en un partido de la fase de grupos de la Emirates NBA Cup. El Spurs-Lakers arranca el sábado 28 de noviembre a las 3:30 de la madrugada, hora peninsular, y enfrenta a Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, con Victor Wembanyama.

Horario del Spurs-Lakers: sábado a las 3:30, hora peninsular

El partido se disputa en el Frost Bank Center de San Antonio el viernes 27 de noviembre a las 21:30 horas de la costa este de Estados Unidos, que en España son las 3:30 de la madrugada del sábado 28 de noviembre, hora peninsular (2:30 en Canarias).

Según la NBA, el encuentro cuenta para la temporada regular y para la Emirates NBA Cup, dentro del Grupo C de la Conferencia Oeste, en la fase de grupos del torneo.

Así llegan los dos equipos al partido:

San Antonio Spurs Los Angeles Lakers Balance 15-4 15-3 Puesto 2.º del Oeste 1.º del Oeste Casa / fuera 7-3 en casa 7-1 fuera Últimos 5 P G G G P G G P G G Los datos del Spurs-Lakers antes del partido. Últimos 5: G victoria, P derrota, del más antiguo al más reciente. Datos: NBA.

Es el primer duelo entre ambos esta temporada.

Dónde ver el Spurs-Lakers en España

El partido se puede ver en directo en España a través de NBA League Pass, la plataforma de pago de la liga, disponible en la web y en la aplicación oficial de la NBA.

Doncic llega tras la revancha ante los Jazz

Los Los Angeles Lakers lideran el Oeste con 15 victorias y 3 derrotas. En su último partido, el lunes en el Crypto.com Arena, se tomaron la revancha ante los Utah Jazz (109-94), con 28 puntos y 8 asistencias de Doncic, cinco días después de que Utah les cortó su racha de nueve victorias en el mismo escenario pese a los 29 puntos del esloveno.

Doncic es el máximo anotador del equipo angelino, con 36,6 puntos, 6,6 rebotes y 7,7 asistencias por partido, según los datos de la NBA. Los Lakers suman 7 victorias y 1 derrota lejos de su pabellón.

Wembanyama vuelve con 44 puntos

Los Spurs, segundos del Oeste con 15 victorias y 4 derrotas, llegan después de caer en Portland ante los Trail Blazers (116-111) en la madrugada del jueves. Wembanyama regresó en ese partido tras perderse el anterior, en Sacramento, y firmó 44 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones y 1 robo en 35 minutos, según el acta de la NBA. Deni Avdija, con 33 puntos, lideró a Portland.

Unos días antes, el pívot francés había anotado 50 puntos en la victoria de San Antonio ante los New Orleans Pelicans (114-91). Wembanyama promedia 30,7 puntos, 12,5 rebotes y 3,2 asistencias por partido esta temporada.

Las claves del partido

Partido: San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers (Emirates NBA Cup, Grupo C del Oeste).

San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers (Emirates NBA Cup, Grupo C del Oeste). Fecha: sábado 28 de noviembre (viernes 27 en Estados Unidos).

sábado 28 de noviembre (viernes 27 en Estados Unidos). Hora: 3:30 de la madrugada, hora peninsular.

3:30 de la madrugada, hora peninsular. Pabellón: Frost Bank Center, San Antonio.

Frost Bank Center, San Antonio. Dónde verlo en España: NBA League Pass.

El duelo entre Doncic y Wembanyama se juega en San Antonio a las 3:30 de la madrugada del sábado, hora peninsular, entre los dos equipos con mejor balance de la conferencia.