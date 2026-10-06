Karl-Anthony Towns no entiende la oferta de los Knicks…

El tono sube seriamente entre Karl-Anthony Towns y los Knicks. Mientras que las conversaciones en torno a su extensión llevan varias semanas estancadas, el pívot no ha ocultado demasiado su fastidio a pocas horas del primer partido de pretemporada de Nueva York.

“En pocas palabras, quiero encontrar algo que permita mantener unido al equipo, que pueda funcionar para los Knicks pero que también demuestre que me valoran. Y ninguna de esas cosas está cerca de suceder“, declaró al New York Post, más molesto que nunca.

Karl-Anthony Towns y los Knicks: una negociación atascada

Campeón de la NBA en junio, Karl-Anthony Towns imaginaba, sin embargo, que las negociaciones serían más sencillas. Elegible para una extensión máxima de cuatro años por unos 277 millones de dólares, ya se había mostrado dispuesto a hacer un esfuerzo financiero para permitir a los Knicks conservar su núcleo.

Pero según el diario neoyorquino, la oferta de la franquicia rondaría los 200 millones de dólares por cuatro años, unos 77 millones menos que el máximo al que puede aspirar.

The New York Knicks are hoping Karl-Anthony Towns takes a 4-year, $200M extension — roughly $75M LESS than his full max ($276M), per @JakeLFischer https://t.co/FkdEMguuUD — NBABase (@TheNBABase) October 1, 2026

Karl-Anthony Towns: “Acabo de ganar un título”

Una diferencia demasiado grande para el pívot, que no entiende por qué debería seguir demostrando su valor. Preguntado por si podía esperar ser recompensado tras el título, respondió sin rodeos: “Obviamente. Acabo de ganar un título. Uno pensaría que es bastante sencillo. A menos que piensen que todavía tengo algo que demostrar…“

Y cuando se le preguntó si seguía siendo optimista sobre un acuerdo antes del inicio de la temporada regular, su respuesta fue igual de fría: “No pinta bien.“

El caso se enmarca, no obstante, en un quebradero de cabeza financiero mucho más amplio para Nueva York. Miles McBride también espera una extensión, al igual que Josh Hart, mientras que los vigentes campeones quieren mantenerse por debajo del “segundo apron” y ya deben anticipar el próximo contrato de Jalen Brunson.