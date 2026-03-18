Antes incluso de que arrancara la temporada, los Lakers renunciaron a un jugador que se está convirtiendo en uno de los nombres más interesantes de la G League. Eric Dixon, alero de 1,98 metros, fue contratado por el equipo en la offseason con un contrato Exhibit 10, pero fue cortado en septiembre sin demasiado ruido. Ahora está explotando con el Memphis Hustle.

Una actuación imposible de ignorar

En el partido más reciente con el Hustle, filial de los Memphis Grizzlies en la G League, Dixon anotó 48 puntos, siete rebotes y dos asistencias. Acertó 12 de 21 tiros de campo, 6 de 12 desde el triple y fue perfecto en la línea de tiros libres: 12 de 12. Una actuación difícil de ignorar para cualquier ojeador de la NBA.

A career performance for Eric Dixon 🤩 His 48 PTS is tied for the second highest scoring game in @MemphisHustle franchise history! Dixon also finished the night with 7 REB and shot 57% from the field to secure the W 👏 pic.twitter.com/Dxdk1bb9nb — NBA G League (@nbagleague) March 16, 2026

Dixon comenzó la temporada en el Greensboro Swarm, filial de los Charlotte Hornets, que también lo cortó, con promedios modestos de 11,2 puntos en 27 partidos. Desde su llegada al Hustle, la evolución ha sido notable. En 13 partidos, ha jugado un impresionante promedio de 35,8 minutos por noche, más que cualquier otro jugador del equipo, con medias de 22,5 puntos, 6,5 rebotes, 1,8 asistencias y 1,0 robo de balón, con un 45,5% de acierto en campo.

Lo que los Lakers dejaron escapar

Con 25 años, Dixon aún está en su primera temporada en la G League y ya se ha consolidado como una de las piezas más intrigantes del circuito. Podría estar hoy vistiendo la camiseta de los South Bay Lakers, el equipo filial de la franquicia, generando entusiasmo entre la afición. En cambio, está en Memphis, bajo la mirada de los Grizzlies, y cada partido que pasa resulta más difícil ignorar lo que los Lakers dejaron escapar.