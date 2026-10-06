Los nuevos Lakers se dan un festín en su regreso ante los Kings

Un primer partido de pretemporada no permite, sobre todo, sacar conclusiones definitivas, pero los Lakers revelaron de inmediato los contornos de su nueva identidad. Agresivos sobre el portador del balón, móviles en los cambios defensivos y temibles desde el triple, superaron a los Kings en Sacramento (127-103).

La primera posesión bastó para marcar el tono. Presionados por la defensa de Los Angeles, los Kings no lograron lanzar antes de que terminaran los 24 segundos. Luka Dončić levantó entonces los puños hacia el banquillo con una amplia sonrisa, tan satisfecho como divertido por el éxito inmediato del plan de juego.

Los Lakers de JJ Redick, a toda cancha

“Por primera vez desde que estoy aquí, tenemos varios jugadores capaces de defender a toda cancha y de perturbar al rival desde el inicio del ataque“, había explicado JJ Redick antes del encuentro. “Eso es exactamente lo que les vamos a pedir.“

El técnico utilizó la expresión “línea de confrontación” para describir esta primera presión defensiva. Ziaire Williams, Matisse Thybulle, Adou Thiero y Quentin Grimes presionaron especialmente a los bases desde el saque. El resultado fue inmediato: cuatro robos en el primer cuarto y 15 en total. A modo de comparación, los Lakers solo lograron 8,5 por partido la temporada pasada.

Titular, Ziaire Williams asumió la principal misión defensiva sobre el balón, mientras que Matisse Thybulle intervenía como segunda línea. Su envergadura y su actividad deberían permitir a Los Angeles presionar mucho más a los ataques rivales esta temporada.

Lakers’ defense looks completely different this year. Just look at Thybulle. https://t.co/UO6auH0bmu — ProphetX LA (@ProphetXLA) October 6, 2026

Tras un inicio de partido equilibrado, Luka Dončić marcó el ritmo anotando dos triples consecutivos. Los Lakers fueron tomando el control hasta llegar a una ventaja de ocho puntos tras el primer cuarto.

Después hicieron saltar por los aires la defensa de Sacramento. Jake LaRavia y Quentin Grimes encadenaron dos triples, antes de que Matisse Thybulle y después Luka Dončić prolongaran la fiesta. Resultado: Los Angeles firmó un terrible parcial de 31-5 para romper definitivamente el partido.

Un arreón de los Kings, autores de un 9-0 al final del segundo cuarto, no bastó para reducir de verdad la diferencia, ya que los Lakers ya ganaban 69-43 al descanso. En una sola mitad habían anotado 12 triples. Si Dončić firmaba un 3 de 9 desde más allá del arco, sus compañeros habían convertido 9 de sus primeros 13 intentos.

En 16 minutos, el base esloveno terminó con 21 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes y 2 robos. Suficiente para seguir tranquilamente la segunda mitad desde el banquillo.

Cameron Carr, la revelación de la noche se llama para los Lakers

Con la ausencia de Austin Reaves, lesionado del tobillo, pero también de Walker Kessler y Collin Sexton, varios jugadores aprovecharon la ocasión para mostrarse. Quentin Grimes anotó 16 puntos con 5 de 7 en tiros, con un enorme mate entre el tráfico. Jake LaRavia añadió 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Perfecto desde el triple con un 3 de 3, Ziaire Williams sumó 13 puntos y un robo. Matisse Thybulle, por su parte, anotó dos triples para acompañar su actividad defensiva.

Pero la revelación de la noche se llama Cameron Carr. Frente a los jóvenes Kings, entre ellos Maxime Raynaud (12 puntos, 8 rebotes, pero 5 pérdidas), el rookie aprovechó sus minutos para anotar 19 puntos, con 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Como en la Summer League, Carr mostró puntería exterior, pero también mucha fluidez en su gesto. A seguir de cerca.

Al final, los Lakers terminaron el encuentro con un 50 % en tiros y un 46 % en triples, con 29 asistencias. Una auténtica demostración de acierto y de dominio colectivo, con una ventaja que llegó a los 33 puntos antes de que los jugadores del final del banquillo terminaran el partido.

Por el lado de Sacramento, el rookie Darius Acuff Jr., séptimo elegido del último Draft, fue una de las pocas satisfacciones con 19 puntos y 4 asistencias, pero también 5 pérdidas. Domantas Sabonis pesó poco en ataque (1 de 2 en tiros) y parecía aún en rodaje, con 5 faltas y 3 pérdidas en solo 10 minutos. En cuanto a Ben Simmons, se le vio en el calentamiento, pero no jugó…