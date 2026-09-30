Reaves revela cuál es su mayor dificultad al jugar junto a Doncic

Durante el media day de Los Angeles Lakers, celebrado el pasado lunes (28), Austin Reaves habló abiertamente sobre su mayor dificultad al jugar junto a Luka Doncic. El base también admitió que priorizó su renovación con el equipo justamente por el esloveno.

Parece que tener a Luka Doncic en el equipo no siempre es un paraíso. Después de combinar con el esloveno para promediar casi 60 puntos por partido en la última temporada de la NBA, Reaves reveló, con buen humor, cuál es la principal dificultad de estar con él en la cancha.

El reto de Austin Reaves para entender a Luka Doncic en la cancha

“Lo más difícil es entender su inglés en la cancha. Empieza a hablar rápido. Hablando en esloveno, en serbio. Habla cuatro idiomas. A veces lo miro y pienso: ‘Inglés. Necesito inglés‘”, afirmó Austin.

“The hardest part is to understand his English on the court. He gets to talking fast. Speaking in Slovenian, Serbian. He speaks four languages. Sometimes I'm looking at him and was like, “English. I need English”. – Austin on the best and hardest part of playing with Luka😂😅… pic.twitter.com/B2vjlltYSr — Luka Updates (@LukaUpdates) September 28, 2026

Doncic tiene la costumbre de insultar a los árbitros en esloveno o serbio, para que no lo entiendan. Además, el astro es fluido en español por haber jugado en el Real Madrid. Gui Santos, de Golden State Warriors, incluso reveló que ya fue insultado en portugués por Luka.

Austin Reaves y Luka Doncic, una sociedad dentro y fuera de Los Angeles Lakers

Doncic y Reaves han desarrollado una gran química dentro de las canchas, que termina extendiéndose también fuera de ellas. La semana pasada, por ejemplo, ambos se reunieron para jugar al golf.

Esa sociedad acabó pesando bastante en la decisión de Austin de firmar un contrato de extensión máximo. Los dos incluso conversaron antes de la negociación; la renovación fue, de hecho, un pedido personal de Luka.

“Hablamos sobre continuar esta sociedad el mayor tiempo posible. Me gusta tanto estar cerca de él, que renovar con Lakers fue una prioridad“, admitió el base. “Es alguien con quien tendré amistad el resto de mi vida. Respeto lo que ha hecho por el baloncesto. Y en la cancha, me facilita mucho las cosas. Nuestra relación está en un buen momento“, añadió.

A pesar de las bromas, Doncic también elogió la madurez de Austin Reaves como uno de los líderes de Lakers.