Minnesota muestra su potencial contra los Thunder; Nets y Pelicans vencen

LA NOCHE NBA EN 5 CLAVES

BROOKLYN VENCE EN UN BUEN PARTIDO. Los Nets juegan mucho mejor de lo que su plantilla indica y eso que estará mermada todo el año con la baja de Jeremy Lin. Con un claro líder como Russell (16 puntos y 10 asistencias) y un juego coral en el que muchos de los jugadores están cumpliendo por encima de las expectativas, los Nets ya tienen balance ganador (2-1). Buen partido de Carroll, Crabbe y Booker, cada uno brillando en la faceta en la que más destaca. Además, los jóvenes Caris LeVert y Jarrett Allen están dejando buenas sensaciones.

LOS TIMBERWOLVES TIENEN BUENA PINTA. No partían como favoritos ayer los Wolves, que visitaban Oklahoma City. Sin embargo, con una buena defensa y un destacado acierto en ataque consiguieron ir por delante durante todo el partido. Sin embargo, el final del partido estuvo muy igualado. Carmelo anotó un triple a falta de 4 segundos que puso por delante a los Thunder. Sin tiempos muertos, Wiggins recibió en la línea de fondo, cruzó el campo y anotó un lejano triple sobre la bocina que decidió el partido. Towns (27 puntos y 12 rebotes) y Westbrook (31 puntos y 10 asistencias) fueron los mejores del partido.

Video of Andrew Wiggins Game-Winner vs. Thunder, Scores 27 | October 22, 2017

LOS PELICANS SE ESTRENAN CON SUSPENSE. El equipo de Nueva Orleans consigue estrenarse en la temporada en un escenario con mucho glamour, el Staples Center de unos mejorados Lakers. Los Pelicans dominaron durante la primera parte, en la que llegaron a acumular ventajas superiores a los 20 puntos. Sin embargo, en la segunda parte se desinflaron y recibieron un parcial de 29-5 que nos llevó a un final emocionante. Ahí, la veteranía del último fichaje, Jameer Nelson, contribuyó a que los Pelicans tuvieran mayor sangre fría y se llevaran el partido. Anthony Davis fue el mejor del partido, con 27 puntos y 17 rebotes.

Video of Best of Lonzo Ball and Kyle Kuzma vs. Pelicans | October 22, 2017

MÁS LESIONADOS. Si por algo se está caracterizando el principio de temporada es por el ingente número de lesiones que está habiendo. Ayer le tocó el turno a Dennis Schöder, que pisó a Caris LeVert en una entrada a canasta y se dobló el tobillo en lo que parece un esguince. El base alemán será sometido hoy a una resonancia magnética que determinará el alcance de su lesión. Además, como adelantó Adrian Wojnarowski, Milos Teodosic se perderá los siguientes partidos debido a una fascitis plantar.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) No jugó Ricky Rubio (Jazz) No jugó Álex Abrines (Thunder) 4 pts, 1 robo Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Pau Gasol (Spurs) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó MVP DE LA NOCHE: KARL-ANTHONY TOWNS El pívot de los Wolves debe ser el eje desde el que tiene que crecer el equipo. Ayer fue la referencia del equipo en ataque, donde anotó 27 puntos con un 11/17 en tiros de campo. Minnesota ha empezado con 2 victorias y una derrota, lo que debe agradecer al regular rendimiento de Towns. LOS DATOS DE LA NOCHE (ESPN) Lonzo Ball es el jugador más joven de la historia de los Lakers en llegar a 10 asistencias en un partido, a 5 días de cumplir 20 años. Supera a Magic Johnson, que lo consiguió con 20 años y 75 días.

(NBA) Segundo tiro ganador en la carrera de Andrew Wiggins. En esta ocasión, para ganar a uno de los favoritos de la Conferencia Oeste, los Thunder.

TOP-5 DE LA NOCHE

Video of Top 5 Plays of the Night: October 22, 2017

NBA , 22/10/17

Este

1 Washington 2 0 2 Toronto 2 0 3 Brooklyn 2 1 4 Orlando 2 1 5 Cleveland 2 1 6 Detroit 2 1 7 Milwaukee 2 1 8 Charlotte 1 1 9 Miami 1 1 10 Indiana 1 2 11 Boston 1 2 12 Atlanta 1 2 13 New York 0 2 14 Philadelphia 0 3 15 Chicago 0 2

Oeste

1 Memphis 2 0 2 San Antonio 2 0 3 L.A. Clippers 2 0 4 Houston 3 0 5 Minnesota 2 1 6 Portland 2 1 7 Utah 2 1 8 Denver 1 1 9 Golden State 1 2 10 New Orleans 1 2 11 Sacramento 1 2 12 Oklahoma City 1 2 13 L.A. Lakers 1 2 14 Dallas 0 3 15 Phoenix 0 3

NBA , 22/10/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 38.33 2 Kristaps Porzingis

NY 32.00 3 Anthony Davis

NO 31.67 4 Stephen Curry

GS 29.00 = Blake Griffin

LAC 29.00 6 DeMarcus Cousins

NO 28.33 7 Nikola Vucevic

ORL 27.67 = James Harden

HOU 27.67 9 John Wall

WAS 27.00 = C.J. McCollum

POR 27.00