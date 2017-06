Unos Cavs excelsos se salvan a base de puntos (137-116, 1-3)

Cleveland Cavaliers logra sumar el primer punto global de las Finales 2017 ante Golden State Warriors tras completar un partido de récords en el Quicken Loans Arena, el cual venció por 137-116. La serie por el campeonato continúa ahora con 3-1 de vuelta en Oakland.

LA CRÓNICA

Era ganar o irse a casa para los Cavs, que no pudieron empezar de mejor manera el encuentro sabiendo lo que se jugaban. Todo un aviso al rival de lo que se iban a encontrar, un equipo herido en el orgullo tras el desastroso final del 3º partido. En los tres primeros minutos Cleveland se puso 14-5, lo que suponía la mayor ventaja que el equipo había tenido en la serie hasta ese momento. Lejos de echar el freno, siguieron percutiendo hasta irse al 27-11 en el minuto 6. La defensa de los de Lue era asfixiante, con muchos toques de balón en línea de pase y buen sostén dentro de la zona. La diferencia se estabilizó durante los siguientes minutos en torno a la barrera de los diez puntos hasta que los locales estiraron para llegar al 49-33 al final del primer periodo, que se extendió a más de 40 minutos de tiempo corrido.

#NBAFinals Cómo utilizar una pantalla, cómo anotar un triplazo. Doble lección de Kyrie Irving: pic.twitter.com/hMXpBEjNn7 — Mike Maestre (@MaestreBasket) 10 de junio de 2017

Un inicio rápido con dos acciones de tres puntos de Thompson y Durant despertaba a Golden State. Y Curry seguía tan desaparecido que sus primeros puntos llegaron en el minuto 18 y su primera canasta en juego fue en el minuto 25. Su equipo no soportaba la presión ejercida por los de Ohio, que se desgastaban en defensa como en pocas ocasiones, y la diferencia crecía hasta la veintena (68-48) a falta de 5:38 para llegar al descanso. El apartado defensivo era recalcable, pero el ofensivo era igual o mejor para unos Cavaliers de récord. Sólo un triple de Durant hacía que el 86-68 del medio tiempo albergara alguna esperanza de remontada en Oakland.

#NBAFinals LeBron James se convierte en el jugador con más triple-doble en la historia de las Finales: 8+ pic.twitter.com/cQXPdBKdd0 — Mike Maestre (@MaestreBasket) 10 de junio de 2017

El paso por vestuarios cambió poco la película del partido. Kevin Love seguía enchufado desde la larga distancia y Kyrie Irving lo hacía desde todas. La exhibición de poder de Cleveland era coral, con un banquillo que por fin aportaba lo que debía. El encuentro se enfangó en el 3º cuarto, donde llegó al punto álgido el desatino de unos árbitros totalmente superados: expulsión perdonada a Draymond Green por técnicas y a Zaza Pachulia por agresión, 13 revisiones de vídeo, intervención de la policía tras los insultos de un aficionado, etc. Cuando las aguas volvieron a la calma también lo hizo el marcador, que se frenó en 115-96 a falta de una manga por disputar.

#NBAFinals Recursos inacabables: LeBron James se da una asistencia a sí mismo para terminar con mate pic.twitter.com/6ndouBrDDF — Mike Maestre (@MaestreBasket) 10 de junio de 2017

En el 4º cuarto, nuevo comienzo fulgurante de los Warriors con dos triples en un minuto para acercarse mínimamente en el marcador. Pero era en vano. Los buenos descansos de Tyronn Lue a Love y James hizo que siguieran dominando a sus anchas a la vez que Irving continuaba de dulce cuando encaraba el aro. Durant hacía esfuerzos por tirar del carro, pero otros compañeros como Iguodala, Pachulia o Curry estuvieron realmente perdidos y les fue imposible reconducir la situación. No hubo una posiblidad real de acercamiento para los Warriors, que sucumbieron finalmente por 137-116 en un partido en el que se vieron superados en la totalidad del mismo. La eliminatoria se traslada ahora a Oakland, donde los Warriors tratarán de sellar en casa la victoria definitiva que se les ha resistido en Cleveland.

EL MVP: KYRIE IRVING (CLEVELAND CAVALIERS)

No logró superar su récord personal en postemporada, pero poco importa. A la hora de la verdad, la cual era este partido, fue el líder anotador del equipo en un partido histórico en esta faceta.

El base australiano se sigue superando en esta eliminatoria. Los 40 puntos de este partido le avalan: 7/12 T3, 8/15 T2, 3/4 T1.