El escolta de los Cavaliers está en el cinco titular desde tres encuentros y ha entregado, cada vez, una muy buena copia. Como Darius Garland todavía no ha comenzado su temporada y Jarrett Allen acaba de lesionarse en el dedo y de perderse los dos últimos partidos, Kenny Atkinson está obligado a improvisar un poco. Así, Jaylon Tyson es de nuevo titular desde tres encuentros.

Confiado y devastador: el secreto definitivo de los Cavaliers salido de la improvisación

Y el escolta lo aprovecha plenamente con 18,3 puntos de promedio en estos tres partidos, con 11 triples anotados y muy buenos porcentajes (54% de acierto en tiros y 46% en triples). “Tengo la sensación de que cada partido que juego, del primero a este, progreso y crezco”, confirma después de la victoria de los Cavaliers ante los Hawks. “Todavía tengo mucho camino por recorrer pero lo esencial para mí, en este momento, es que estoy confiado. Muy confiado. Mi objetivo esta temporada es mantenerme tranquilo, confiado durante todo el ejercicio.”

#Cavs Jaylon Tyson in his last 3 games:



18.3 PPG

3.7 RPG

2.3 APG

53.8 FG%

45.8 3PT% (on 8.0 3PA!)



Taking a leap. #LetEmKnow pic.twitter.com/UKlSo8BQ1R — jack (@TheCavsJack) November 3, 2025

Ante Atlanta, Jaylon Tyson anotó 18 puntos con 6/14 en tiros, con sobre todo un 5/11 en triples. En su actuación y su juego, no hay nada claramente espectacular pero está bien colocado para recibir los balones y disparar de lejos. Hace cosas simples, pero las hace bien y eso le permite encadenar minutos, a pesar de sus cinco faltas en solo 24 minutos.

El plan oculto de Atkinson desata a un Jaylon Tyson letal

“Todavía estoy un poco nervioso de que me saque“, confiesa pensando en su tiempo de juego y en las decisiones de su entrenador. “Intento cometer el menor número de errores posible, aunque eso forma parte del baloncesto. Él lo sabe y hablamos de ello. Cometí algunas malas faltas en este partido, que debo corregir, pero me dejó jugar a pesar de eso. Tengo suerte de tenerlo como entrenador.”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.