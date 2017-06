Kevin Durant consigue el objetivo con los Warriors (129-120, 4-1)

Tras la contundente victoria de los Cavs para salvar la eliminatoria, la que a la postre sería la única derrota de los Dubs en toda la postemporada, los Warriors llegaban impacientes por cerrar ya la serie y evitarse posibles problemas futuros. Lo que hubiera sido repetir la tortura del año pasado. Salieron bien concentrados, provocando dos faltas en tres minutos a Kevin Love y viendo aro. Duró poco, ya que los Cavaliers también mostraban las cartas: 0-9 con dos robos en veinte segundos. Se ponían por delante los visitantes, que llegaron a gozar de ocho puntos de ventaja en los primeros compases. Curry comenzó a entrar en juego en ataque, aporvechando buenas pantallas de Green, y el marcador lo agradecía. El primer cuarto, de nuevo demasiado largo, acababa con 33-37.

El segundo cuarto terminó siendo el quebradero de cabeza de Cleveland. Dos triples tempraneros de Durant fulminaban la ventaja. Y eso era el principio, ya que la segunda unidad de los de Ohio se veía más que sobrepasada por los buenos minutos del contrario. Un parcial de 21-2 ponía al conjunto de Tyronn Lue al borde del colapso. El partido se trababa y eso tenía dos lecturas para ellos, una positiva y otra negativa: la primera, que tras la trifulca con David West se frenaba el ritmo que había impuesto Golden State; la segunda, que Kyrie Irving se lesionó y no volvió a ser el mismo el resto del encuentro. Al descanso se llegó 71-60 tras un triplazo de J.R. Smith, que era de lo poco que daba esperanzas a Cleveland.

