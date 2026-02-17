Los inversores todavía tienen algunas semanas para pronunciarse en el marco del desarrollo de la NBA Europe, el proyecto europeo de la Gran Liga. Entre bastidores, Adam Silver puede contar con dos apoyos de peso: Tony Parker pero también Pau Gasol, quien confirma su implicación entre bastidores.

El rol de Gasol todavía por definir

“Por el momento, mi rol todavía no está definido. Simplemente trabajo con la NBA, con la FIBA, y discuto con los equipos para ver cuál debería ser la evolución del crecimiento del baloncesto en Europa. A partir de ahí, veremos qué rol terminaré jugando, ya sea a nivel de la liga o con un equipo. Hay una oportunidad de dar un paso adelante y ayudar a nuestro deporte a desarrollarse en Europa”, declaró a Mundo Deportivo.

¿Tomará la cabeza del FC Barcelona, si el club catalán decide unirse a la NBA Europe? ¿O más bien formará parte de los dirigentes de la liga? En todos los casos, quiere ayudar a remodelar el sistema europeo.

“Debemos construir esto desde cero”, prosiguió. “El baloncesto es un deporte de importancia mundial, y creo que tenemos la posibilidad de mejorarlo como experiencia y espectáculo, más allá de la magia del juego en sí mismo. Es exactamente lo que vinimos a lograr aquí”.

Un modelo sostenible para Europa

¿Se hará con o contra la Euroliga? Eso todavía está poco claro, al igual que el aspecto financiero.

“Nuestro objetivo último es transformar el baloncesto europeo en un modelo sostenible, con un real potencial de crecimiento en lugar de un deporte deficitario. Tenemos una ocasión única de construir nuevas relaciones y un modelo diferente, que ofrece un margen de impacto mucho más importante que lo que hemos visto hasta ahora. Debemos cambiar nuestro enfoque, definir nuestra estrategia y establecer una base estable desde el inicio”.