Los Spurs, líderes del Oeste, reciben el domingo 29 de noviembre a las 22:00, hora peninsular, a los Celtics de Hugo González, exjugador del Real Madrid.

Los San Antonio Spurs, líderes del Oeste, reciben este domingo 29 de noviembre a los Boston Celtics de Hugo González, exjugador del Real Madrid. El Spurs-Celtics arranca a las 22:00 horas, hora peninsular, en un horario poco habitual para la NBA que permite seguirlo en España sin trasnochar.

Horario del Spurs-Celtics: domingo a las 22:00, hora peninsular

El partido se disputa en el Frost Bank Center de San Antonio el domingo a las 15:00 horas locales, que en España son las 22:00 horas del domingo 29 de noviembre, hora peninsular (21:00 en Canarias).

Es un encuentro de la temporada regular. Los dos equipos jugaron por última vez el viernes, ambos en su pabellón.

Así llegan los dos equipos al partido:

San Antonio Spurs Boston Celtics Balance 16-4 12-7 Puesto 1.º del Oeste 4.º del Este Casa / fuera 8-3 en casa 6-5 fuera Últimos 5 G G G P G P P P G P Los datos del Spurs-Celtics antes del partido. Últimos 5: G victoria, P derrota, del más antiguo al más reciente. Datos: NBA.

Es el primer duelo entre ambos esta temporada.

Dónde ver el Spurs-Celtics en España

El partido se puede ver en directo en España a través de NBA League Pass, la plataforma de pago de la liga, disponible en la web y en la aplicación oficial de la NBA.

Hugo González, titular en la derrota ante los Hawks

Hugo González llega después de ser titular en la derrota de los Celtics ante los Atlanta Hawks en el TD Garden, en la noche del viernes, por un solo punto (86-87). El alero madrileño firmó 9 puntos, con 4 de 6 en tiros de campo, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón en 16 minutos, según el acta de la NBA. Jayson Tatum fue el máximo anotador de Boston, con 20 puntos.

Los Celtics, cuartos del Este con 12 victorias y 7 derrotas, han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. La única victoria de ese tramo llegó en Washington (116-131).

Los Spurs vienen de ganar a los Lakers

Los San Antonio Spurs lideran el Oeste con 16 victorias y 4 derrotas. En su último partido se impusieron a Los Angeles Lakers de Luka Doncic por 99-96, en el duelo de la Emirates NBA Cup que enfrentaba a los dos mejores equipos de la conferencia. Stephon Castle anotó 26 puntos con 9 asistencias, y Victor Wembanyama sumó 25 puntos, 16 rebotes, 4 robos y 2 tapones, según el acta de la NBA.

Los Spurs han ganado 8 de sus 11 partidos en casa esta temporada.

Las claves del partido

Partido: San Antonio Spurs vs Boston Celtics (temporada regular de la NBA).

San Antonio Spurs vs Boston Celtics (temporada regular de la NBA). Fecha: domingo 29 de noviembre.

domingo 29 de noviembre. Hora: 22:00 horas, hora peninsular (21:00 en Canarias).

22:00 horas, hora peninsular (21:00 en Canarias). Pabellón: Frost Bank Center, San Antonio.

Frost Bank Center, San Antonio. Dónde verlo en España: NBA League Pass.

Hugo González y los Celtics se miden a los Spurs de Wembanyama en San Antonio este domingo a las 22:00 horas, hora peninsular.