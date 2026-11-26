Los Thunder pierden 106-113 ante los Wolves en su tercer partido sin Aday Mara. Baba Miller anota 9 puntos en menos de cinco minutos en la derrota de los Clippers en Memphis.

Los Oklahoma City Thunder perdieron 106-113 en casa ante los Minnesota Timberwolves en la madrugada del jueves, en su tercer partido seguido sin Aday Mara, de baja por una contusión en la espinilla. En la otra cara de la noche española, Baba Miller anotó 9 puntos en menos de cinco minutos con los Los Angeles Clippers, que cayeron 115-97 en la pista de los Memphis Grizzlies.

Tercera derrota seguida de los Thunder sin Mara

El pívot español se perdió el partido de la NBA Cup en Oklahoma City, que arrancó a las 1:30 horas, hora peninsular. Ya había faltado en las visitas a Miami y a Indiana, y los Thunder han perdido los tres encuentros disputados sin él. Su último partido fue ante los New Orleans Pelicans, en el que firmó 22 puntos y 16 rebotes, sus mejores registros en la NBA.

Tras su primera ausencia, el propio jugador hizo balance de su arranque en la liga y reconoció que no se podía quejar del primer mes. Según la crónica de Associated Press, los Thunder han perdido seis de sus últimos nueve partidos tras quedarse sin tres titulares por lesiones de larga duración. Su balance es ahora de 10 victorias y 9 derrotas.

McDaniels y Gilgeous-Alexander, 32 puntos cada uno

Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos y Ajay Mitchell sumó 25, pero no bastó. Por los Wolves, Jaden McDaniels igualó los 32 puntos del canadiense, con 11 de 15 en tiros de campo y 10 rebotes, y LaMelo Ball aportó 19 antes de retirarse con un problema en el tobillo a falta de dos minutos y medio, tras caer sobre el pie de Isaiah Hartenstein en la pelea por un rebote.

Oklahoma City llegó a mandar por diez puntos (73-63) en el tercer cuarto, pero Minnesota cerró ese periodo con un parcial de 24-10 y se fue por delante (83-87). Un triple de Mitchell puso el 104-105 en el último cuarto, aunque los locales ya no se acercaron más. Los Timberwolves, con 14 victorias y 5 derrotas, suman tres de tres en la NBA Cup.

Baba Miller aprovecha sus minutos en Memphis

En Memphis, Baba Miller jugó 4 minutos y 38 segundos y los convirtió en 9 puntos, con 1 de 1 en tiros de dos y 7 de 8 en tiros libres, además de 1 rebote, 1 asistencia y 1 tapón, según el acta de la NBA. Fue su aportación en otra derrota de los Clippers, que no lograron ganar en ninguno de los cuatro partidos de su gira.

Memphis llegó a mandar por 20 puntos en el arranque, los Clippers se acercaron a una posesión al inicio del tercer cuarto y un parcial de 18-2 de los locales dejó el partido sentenciado. Jaylen Wells, con 19 puntos, fue el máximo anotador de los Grizzlies, mientras que Brandon Ingram, con 18, lideró a los angelinos.

La derrota deja a los Clippers con 4 victorias y 13 derrotas, y siguen sin ganar fuera de casa esta temporada: 0-9 a domicilio, el único equipo de la NBA en esa situación. Todas las derrotas de esa gira han sido por al menos diez puntos.

Los Nets de Jordi Fernández cortan la mala racha

La noche dejó también una alegría para Jordi Fernández: sus Brooklyn Nets ganaron 104-97 en Milwaukee y pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Bucks y Pelicans, próximos rivales

Los Clippers recibirán a los New Orleans Pelicans en la madrugada del sábado 28 de noviembre, a las 3:30 horas, hora peninsular. Los Thunder visitarán a los Milwaukee Bucks en la madrugada del domingo 29, a las 2:00 horas, y el martes 1 de diciembre, a las 1:30 horas, jugarán en Brooklyn ante los Nets de Jordi Fernández.