Zach Edey, pívot de los Grizzlies, espera rivalidad con Aday Mara y con todos los jugadores altos: “Viéndole jugar, tiene mucho talento”, dijo a Mundo Deportivo.

Zach Edey, pívot de los Memphis Grizzlies, se ha referido a Aday Mara en una entrevista con Mundo Deportivo. Preguntado por si espera una gran rivalidad con el español de los Oklahoma City Thunder, el canadiense respondió que sí, que la espera con todos los jugadores altos de la liga, y elogió su talento.

La pregunta llegó en la pista de los Toronto Raptors, en el Scotiabank Arena. “Sí, espero tener rivalidad con todos los jugadores altos en la pista. Viéndole jugar, tiene mucho talento. Por supuesto”, afirmó Edey en declaraciones a Mundo Deportivo.

Son palabras de respeto, sin más. Edey no habló de un duelo personal con Aday Mara, sino de la exigencia de medirse cada noche a otros gigantes. Según el diario, ambos apenas coincidieron 41 segundos en pista en el partido entre Grizzlies y Thunder de principios de noviembre.

Dos de los jugadores más altos de la NBA

Mundo Deportivo sitúa a Edey, con 2,24 metros, como el segundo jugador más alto de la NBA esta temporada junto a Victor Wembanyama, y a Mara, con 2,21, como el tercero. Solo Tacko Fall, de los Philadelphia 76ers, los supera con 2,29.

El pívot aragonés ha despertado comparaciones de todo tipo en su primer año en la liga, como la que recogimos en la etiqueta anti Wembanyama de Dwyane Wade, y ya ha firmado actuaciones como su partido de 22 puntos y 16 rebotes ante los Pelicans.

Edey responde a los escépticos

El canadiense, número 9 del draft de 2024 y Jugador del Año de la NCAA en dos temporadas con Purdue, también habló de quienes dudaban de que pudiera triunfar en la NBA por su falta de movilidad. A la pregunta de si siente que les está demostrando que se equivocaban, contestó con un “Sí” y añadió: “Realmente no me importa lo que diga la gente. Voy a seguir trabajando y seguir haciendo lo que considero que es la mejor manera de jugar a baloncesto, seguir ganando”.

Edey, que solo disputó 11 partidos la pasada temporada por una lesión de tobillo, promedia 8,9 puntos y 7,1 rebotes por partido, según los datos de la NBA. Sobre el siguiente paso en su juego, reconoció: “Tengo que leer más rápido, tomar decisiones antes de que recibir la bola con espacio. Estoy acostumbrado a jugar en el poste con más tiempo y espacio y poder leer la defensa, pero tomar decisiones rápidas con espacio es probablemente lo más importante para mí”.

Iisalo: “Su impacto se siente cada noche”

Su entrenador en los Memphis Grizzlies, el finlandés Tuomas Iisalo, defendió su aportación ante el mismo medio. “Zach lo hace siempre muy bien. No siempre aparece en las hojas estadísticas, pero su impacto se siente cada noche. Sea en el juego de posesiones, reboteando, protegiendo el aro o involucrando a los otros chicos”, explicó.

Iisalo también señaló el margen de mejora del pívot: “Es un tipo de jugador único, y uno de sus desafíos es que utilice esos puntos fuertes pero que también desarrolle un bagaje general de conocimientos del baloncesto, con lo que él se pueda mantener en el partido en playoffs o en partidos donde los equipos pongan alineaciones más pequeñas o con tiro”.

Próximos partidos de Grizzlies y Thunder

Los Grizzlies, con balance de 14-5 según la NBA, visitan a los Minnesota Timberwolves en la madrugada del viernes al sábado 28 de noviembre, a las 2:30 horas, hora peninsular. Los Thunder de Mara juegan en la pista de los Milwaukee Bucks en la madrugada del sábado al domingo 29 de noviembre, a las 2:00 horas, hora peninsular.