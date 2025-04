Los líderes de la ronda regular de la conferencia del este, vienen de dominar contundentemente en su primer encuentro de PlayOffs, ahora en el segundo esperan mantener el mismo rendimiento. Hablamos de la serie que protagonizan los Cleveland Cavaliers vs Miami Heat, el segundo duelo se llevará a cabo en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland en la jornada del 24/04/2025.

Los Cleveland Cavaliers siguen demostrando que no fue una casualidad su gran actuación durante la ronda regular, el equipo no solo se mostró contundente con su ofensiva, también fue capaz de presentar una gran solidez defensiva que le permitió limitar a los visitantes en el primer encuentro. Por otro lado, el Miami Heat está obligado a mejorar en cuanto a su accionar ofensivo si quieren tener aspiraciones en esta serie, ya que fueron claramente superados cuando sus jugadores titulares no estuvieron en cancha.

Pronósticos Cleveland Cavaliers vs Miami Heat, apuestas de Baloncesto NBA

Victoria medio tiempo Cleveland Cavaliers

Observando los jugadores más destacados del primer encuentro, vemos como hasta 3 jugadores de los Cavaliers fueron capaces de superar los 25 puntos. Sin duda de que confirma el potencial que tiene esta plantilla ante una de las defensas más complicadas que tuvo la conferencia del este, siendo locales nuevamente en esta ocasión y con lo bien que les suele ir durante los arranques de los partidos, tienen grandes probabilidades de dominar nuevamente desde el minuto 1.

Más de 210 puntos

Se espera que el Heat salga mucho más agresivo en este encuentro, teniendo en cuenta el gran accionar ofensivo que caracterizan a los Cavaliers. Los de Miami están obligados a realizar ciertos ajustes ofensivos si quieren mantener las esperanzas de empatar la serie, recordemos que están enfrentando al equipo más anotador de la temporada regular, el cual promedio cerca de 122 puntos por juego.

Victoria de Cleveland Cavaliers

Uno de los factores que más les puede afectar al Miami Heat durante la serie, es la falta de opciones que tienen en cuanto a ofensiva cuando los titulares no están en cancha, hablamos de jugadores como Herro y Adebayo. Si comparamos ambas plantillas, nos damos cuenta como los Cavaliers se muestran mucho más sólidos, así lo demostraron en el primer encuentro en donde alcanzaron la barrera de los 120 puntos.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Cavaliers y Heat de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 20 de abril del 2025 y arrojó un marcador final de 121-100 a favor de los Cleveland Cavaliers.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Cleveland Cavaliers dominan la serie al ganar 3 partidos, mientras que el Miami Heat solo ha hecho lo propio en 2 ocasiones.

¿Dónde ver en directo el Cavaliers y Heat de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Cavaliers – Heat NBA hoy

Para el pronóstico del Cavaliers vs Heat 24 abril 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Cleveland Cavaliers Los Cleveland Cavaliers disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa. Noticias de Miami Heat El Miami Heat tendrá las ausencias de Kevin Love, Isaiah Stevens y Dru Smith.

